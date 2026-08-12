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ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ವಾಹನಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ತ್ವರಿತ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕೋರಿ ಡಿಜಿಪಿಗೆ ಪತ್ರ

ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ದೂರುಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸದಸ್ಯ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ದಾನಪ್ಪ ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

letter-to-dgp-for-preservation-and-prompt-release-of-seized-vehicles-parked-in-front-of-police-station
ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಎಂ.ಎ. ಸಲೀಂ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 12, 2026 at 1:03 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ವಾಹನಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸದೇ, ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ದೂರುಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸದಸ್ಯ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ದಾನಪ್ಪ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಎಂ.ಎ. ಸಲೀಂ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಾಹನಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ​ಬಿಸಿಲು, ಮಳೆ ಮತ್ತು ಧೂಳಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದರಿಂದ ಅವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿ, ಅವುಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. ವಿಚಾರಣೆ ಮುಗಿದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದೇಶ ಬಂದರೂ ವಾಹನಗಳು ಬಳಸಲಾಗದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದು, ಠಾಣೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುವುದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಓಡಾಟಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.​ ಈ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸುಂದರ್ ಭಾಯಿ ಅಂಬಲಾಲ್ ದೇಸಾಯಿ V/s ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಗುಜರಾತ್ ಹಾಗೂ ಜನರಲ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ V/s ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

Letter to DGP for preservation and prompt release of seized vehicles parked in front of police station
ಪತ್ರ (ETV Bharat)

ತನಿಖಾ ದಾಖಲೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ: ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆ, ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಪಂಚನಾಮೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.​ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ 'ಕೇಂದ್ರ ವಾಹನ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಯಾರ್ಡ್' ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತನಿಖಾ ದಾಖಲೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಮಧ್ಯಂತರ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವುದು, ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಮಾಲೀಕರು ಪಡೆಯದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಹರಾಜು ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಫೋಟೋ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ದಾಖಲಿಸಿ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎಸ್​ಒಪಿ ಹೊರಡಿಸಲು ಒತ್ತಾಯ: ​ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು, ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳ ಆವರಣವನ್ನು ವಾಹನ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸುಗಮ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಏಕರೂಪದ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವಿಧಾನ (ಎಸ್​ಒಪಿ) ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಹೊರಡಿಸಬೇಕೆಂದು ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ದೂರುಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸದಸ್ಯ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ದಾನಪ್ಪ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ‌.

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TAGGED:

BENGALURU
SEIZED VEHICLE
MOHAN KUMAR DANAPPA
TRAFFIC VIOLATION
LETTER TO DGP

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