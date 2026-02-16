ETV Bharat / state

ಮೈಸೂರು: ಕೆಎಸ್​​ಐಸಿ ಫಿಲೇಚರ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿರೋಧಿಸಿ ಸಿಎಂಗೆ ಪತ್ರ

ಮೈಸೂರು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ತಯಾರಿಗೆ ರೇಷ್ಮೆ ನೂಲು ಪೂರೈಸುವ ಕೆಎಸ್​​ಐಸಿ ಫಿಲೇಚರ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿರೋಧಿಸಿ 'ಪರಿಸರಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸಂಘಟನೆ' ಸಿಎಂಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದೆ.

KSIC FILATURE FACTORY
ಕೆಎಸ್​​ಐಸಿ ಫಿಲೇಚರ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಜಾಗ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 16, 2026 at 6:53 PM IST

ಮೈಸೂರು: ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮೈಸೂರು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬಳಸುವ ರೇಷ್ಮೆ ದಾರದ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಟಿ.ನರಸೀಪುರದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಭೂಮಿ ಉಳಿಸಿ, ಪರಿಸರ ಉಳಿಸಿ ಎಂದು ಪರಿಸರದ ಬಳಗದವರು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಸೂರು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ತಯಾರಿಗೆ ರೇಷ್ಮೆ ನೂಲು ಪೂರೈಸುವ ಕೆಎಸ್​​ಐಸಿ ಫಿಲೇಚರ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಸುಮಾರು 13 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಈ 13 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭೇದದ ಪಕ್ಷಿಗಳು, 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಾತಿಯ ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಹಾಗೂ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಹಲವು ಜಾತಿಯ ಸುಮಾರು 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮರಗಳಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಐದು ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಯುವಜನ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ಭೂಮಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಖಂಡಿಸಿ ಪರಿಸರಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸಂಘಟನೆ, ಟಿ ನರಸೀಪುರದ ಕೆಎಸ್​ಐಸಿ ಫಿಲೇಚರ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಆವರಣದ ಐದು ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಅಮೂಲ್ಯ ಮರಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ, ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಕುಲಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮೈಸೂರು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ರೇಷ್ಮೆ ನೂಲು ತಯಾರಿಕೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮೈಸೂರು ರೇಷ್ಮೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮುಚ್ಚುವ ಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಐದು ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದೆ.

ಪರಿಸರಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸಂಘಟನೆಯ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪರಶುರಾಮೇಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ಟಿ. ನರಸೀಪುರದಲ್ಲಿ ಕೆಎಸ್​​ಐಸಿ ರೇಷ್ಮೆ ನೂಲು ತೆಗೆಯುವ ಘಟಕ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ರೇಷ್ಮೆ ನೂಲನ್ನು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನೂಲಿನಿಂದ ಮೈಸೂರು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳು ತಯಾರಾಗುತ್ತವೆ. ಮೈಸೂರು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಜಿಐ ಟ್ಯಾಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಸೀರೆಗೆ ನೂಲು ಪೂರೈಸುವ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಐದು ಎಕರೆ ಭೂವಿಯನ್ನು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

KSIC Filature factory
ಕೆಎಸ್​​ಐಸಿ ಫಿಲೇಚರ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ (ETV Bharat)

ಈ ನಾಲ್ಕು ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ವಿರೋಧ: ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ವಿರೋಧ ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಅಲ್ಲಿರುವ ನೂರಾರು ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುವುದು, ಎರಡು ಪ್ರಾಣಿಪಕ್ಷಿಗಳ ಆವಾಸ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ, ಮೂರು ಪರಂಪರೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 200 ಜನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ಕಂಠಕವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಂಗ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ರೇಷ್ಮೆಯ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೀಟಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬಾರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡದೇ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಬೇರೆ ಜಾಗವನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುವಂತ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಜಾಗವನ್ನು ಹುಡುಕುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆವು, ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಯ್ತು. ಹದಿಮೂರುವರೆ ಎಕರೆ ಜಾಗ ಇದೆ, ಈ ಪೈಕಿ ಐದು ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜಾಗ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಐದು ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಅದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರೆ ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪರಿಸರ ಬಳಗದ ಸದಸ್ಯ ಗಟ್ಟಯ್ಯ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

