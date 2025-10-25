ನಾಳೆಯೇ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಕರಾರಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ನ್ಯಾಯ ಸಮ್ಮತ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯಲಿ; ದರ್ಶನ್ ಪರ ವಕೀಲರ ವಾದ!
ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಕೈದಿಗಳಿಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೇಳುವ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿ ದರ್ಶನ್ ಪರ ವಕೀಲ ಸುನೀಲ್ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 25, 2025 at 8:28 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು : 'ನಾಳೆಯೇ ವಿಚಾರಣೆ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಿ ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಿ. ನಮ್ಮ ತಕರಾರಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಕೈದಿಗಳಿಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೇಳುವ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ. ನ್ಯಾಯ ಸಮ್ಮತ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯಲಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷಕಿದಾರರು ಮೂರು - ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇರಲು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಎರಡನೇ ಆರೋಪಿ ದರ್ಶನ್ ಪರ ವಕೀಲ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ವಾದಿಸಿದ ಪರಿಯಿದು.
ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಆರಂಭಿಸಲು ಆರೋಪಿಗಳು ತಡ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ 57ನೇ ಸಿಸಿಹೆಚ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಪರ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಶೇಷ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯೋಜಕ ಸಚಿನ್ ವಾದಿಸಿ, ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಜಾಮೀನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ 20 ಬಾರಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡೂವರೆ ತಿಂಗಳು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಮಯ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ಧಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಮೆಮೊ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ ಸುನೀಲ್, ನಾಳೆಯೇ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಮರಣದಂಡನೆ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿ. ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೂ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಕೇಳುವ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆರೋಪಿಗಳು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ಧಾರೆ. ವಿಚಾರಣೆ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ನನ್ನ ಕಕ್ಷಿದಾರರು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇರಲು ಸಿದ್ದ. ಶೀಘ್ರ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ಮುಗಿಸುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಮುಗಿಸಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ. ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಗಡುವು ವಿಧಿಸಿಲ್ಲ. ನಾವು ಟ್ರಯಲ್ಗೆ ತಯಾರಾಗಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಕೀಲರ ತಂಡ ನೇಮಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 272 ಮಂದಿ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ತರಾತುರಿ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸುವ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ದರ್ಶನ್ಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯ ಕುರಿತಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ವರದಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ ಸುನೀಲ್, ದರ್ಶನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಪಾಲನೆಯಾಗಿದೆಯಾ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿ ನೀಡಿರುವ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದರ್ಶನ್ ಇರುವ ಬ್ಯಾರಕ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶೌಚಾಲಯಗಳಿವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಳಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿದೆ. ಸಹ ಕೈದಿಗಳನ್ನ ವಿಚಾರಿಸಿದೆ. ಬಳಿಕ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಆದೇಶ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಇವರು ಯಾರು? ಎಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ಹಾಸಿಗೆ ಬೆಡ್ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ, ಜೈಲಿನ ಕೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖವಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಬ್ಯಾರಕ್ನಿಂದ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾರಕ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ : ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇತರ ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಕೈದಿಗಳು ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಸೀನಾ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿತ್ತು. ಇದನ್ನ ನೋಡಿದರೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಜಾಮರ್ಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದರು. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾನೂನು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾನೂನೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ದರ್ಶನ್ಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿದರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿವಾಸಿಗಳು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇತರ ಬ್ಯಾರಕ್ ಕೈದಿಗಳು ಕಿರುಚಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಬ್ಯಾರಕ್ನಲ್ಲಿರಿಸದೇ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾರಕ್ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತರದ ಗೋಡೆಗಳಿವೆ. ಯಾರು ಸಹ ಪೋಟೊ ತೆಗೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಯಾದವರು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರಾ..? ಭದ್ರತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದರ್ಶನ್ಗೆ ಕನ್ನಡಿ, ಬಾಚಣಿಗೆ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಯಾದವರು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರಾ ? ಅವರಿಗೆ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ಧಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಾಕಿಂಗ್ ಅನುವು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಬ್ಯಾರಕ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸಿದ್ದರಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸುನೀಲ್ ವಾದ ಮುಗಿಸಿದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಸಚಿನ್ ಪ್ರತಿವಾದ ಮಂಡಿಸಿ, 'ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ಅನ್ವಯ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದೆ. ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿ ಬಳಿ ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಹೇಗೆ? ದರ್ಶನ್ಗೆ ಫಂಗಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕಾಲಿನ ಹಿಮ್ಮಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆರೋಪಿಯೊಬ್ಬ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಜಿಗಿದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದರ್ಶನ್ ಒಬ್ಬ ನಟ. ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೈಪ್ರೋಫೈಲ್ ಕೇಸ್ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ದರ್ಶನ್ನ ಹೈಪ್ರೊಪೈಲ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿಲ್ಲ. ಸುಪ್ರೀಂ ಜಾಮೀನು ರದ್ದು ಮಾಡಿದಾಗ, ದರ್ಶನ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇದೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಫಾನ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು' ಎಂದು ವಾದ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನೀಡಿರುವ ವರದಿ ಸಂಬಂಧ ಹಾಗೂ ಮೆಮೋ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ ವಾದ - ಪ್ರತಿವಾದ ಆಲಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29ರಂದು ತೀರ್ಪು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿತು.
ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಕೈಬಿಡುವಂತೆ 5ನೇ ಆರೋಪಿ ಅರ್ಜಿ : ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 5ನೇ ಆರೋಪಿ ನಂದೀಶ್, ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನ ಕೈಬಿಡುವಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಆರೋಪಿ ಪರ ವಕೀಲರು, ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನ ನಂದೀಶ್ ಬಂದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ಗುರುತು ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ಯಾರು ಆರೋಪಿಯನ್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ, ಇವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ತಡವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ಧಾರೆ. ಮರದ ಕೊಂಬೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಈ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಐ-ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮಹತ್ವವಿಲ್ಲ. ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಪಾತ್ರವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೇಸ್ನಿಂದ ಕೈಬಿಡಬೇಕೆಂದು ವಾದಿಸಿದರು.
ಅಭಿಯೋಜನೆ ಪರ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಶೇಷ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯೋಜಕ ಸಚಿನ್, ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೈಕಾಲು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದವರ ಪೈಕಿ ನಂದೀಶ್ ಓರ್ವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸಿಆರ್ಪಿಸಿ 164ನಡಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ಧಾನೆ. ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಕೈಬಿಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
