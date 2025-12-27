ಜಲಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಹನುಮನಾಡು ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಲಿ: ನೇತಾಜಿ ಮರಿಮೊಮ್ಮಗಳು ರಾಜಶ್ರೀ ಚೌದರಿ ಬೋಸ್ ಕರೆ
ರಾಜಶ್ರೀ ಚೌದರಿ ಬೋಸ್ ಅವರು, ಕಿಷ್ಕಿಂಧೆ ನಾಡಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ನದಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಲ ಮಾಡುವ ಜಲಯಜ್ಞ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 27, 2025 at 4:24 PM IST
ಗಂಗಾವತಿ (ಕೊಪ್ಪಳ) : ಹನುಮನ ನಾಡು ಕಿಷ್ಕಿಂಧೆ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಚಲನ ಇದ್ದಂತೆ. ಈ ಕಿಷ್ಕಿಂಧೆ ನಾಡಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ನದಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಲ ಮಾಡುವ ಜಲಯಜ್ಞ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರ ಮರಿಮೊಮ್ಮಗಳಾದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ರಾಜಶ್ರೀ ಚೌದರಿ ಬೋಸ್ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಇಲ್ಲಿನ ಹಿರೇಜಂತಕಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸನ್ನ ಪಂಪಾಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ನಿರ್ಮಲ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಭಿಯಾನದ ಜನ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಜಲ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ, ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ರಾಮಾಯಣ ಕಾಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಗೆ ಇಂದು ಅಪಾಯ ಬಂದೊದಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹನುಮನ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಹನುಮನ ವಂಶಜರಾದ ನೀವೆಲ್ಲಾ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನದಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದರು.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಾಜರವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಜನರನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ನದಿಯ ನೀರು, ವಾಯು ಸಾಕಿ ಪೋಷಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಕಲ್ಮಶದಿಂದಾಗಿ ನದಿ ಮಲೀನವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನದಿಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಶ್ವಾಸಕೋಶವಿದ್ದಂತೆ. ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ವರ ಪ್ರಸಾದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ನದಿಗಳ ಒಡಲಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕತೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಇಂದು ಅಂತಹ ನದಿಮೂಲಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಲು ನಾವು ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಶುದ್ಧ ಜಲ ಮತ್ತು ವಾಯು ಮೂಲಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನೀಡದೇ ಸ್ವತಃ ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಸಾವಿರಪಟ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಿರುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಇಡೀ ಮನುಕುಲ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಕೇವಲ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಕನಸಷ್ಟೇ ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಸದೃಢ, ಸಶಕ್ತ, ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತದ ಕನಸು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತರು, ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಿಂದಾಗಿಯೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಉಪ ಖಂಡ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
15 ಸಾವಿರ ಪೈಕಿ 6 ಸಾವಿರ ಜಲಮೂಲ ಕಣ್ಮರೆ : ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ದೆಹಲಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಆಂದೋಲನದ ಸಂಚಾಲಕ ಬಸವರಾಜ ವೀರಾಪೂರ, 'ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಒಟ್ಟು 15,800ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನದಿಗಳಿದ್ದವು. ಈ ಪೈಕಿ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ನಾನಾ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆರು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜಲಮೂಲ, ನದಿಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿವೆ' ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ನದಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಲತೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವು ಬಳಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯ. ಆದರೆ, ದೇಶದ ಆರು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜಲಮೂಲಗಳು ಜನರ ಅಲಕ್ಷ್ಯತನ, ಕಲ್ಮಶ, ನದಿಗಳ ಒತ್ತುವರಿಯಿಂದಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿವೆ. ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿನ ನದಿಗಳು ಹಿಮದಿಂದಲೇ (ಗ್ಲೇಷಿಯರ್) ಹುಟ್ಟಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹರಿದರೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ನದಿಗಳು ಬೆಟ್ಟ-ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣು, ಸಸ್ಯಗಳ ಸಾರದಿಂದ ಹರಿದು ಸಂಪದ್ಭರಿತ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಹರಿದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದರು.
ಆದರೆ, ಇಂತಹ ನದಿಗಳಿಗೆ ಈಗ ಕಂಟಕ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ನದಿಯ ನೀರು ಕುಡಿಯಲೂ ಯೋಗ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಖೇದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ, ತುಂಗಾ ಪಾನ ಎಂಬ ನಾಣ್ಣುಡಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದು ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದರೆ ರೋಗಗಳು, ತುಂಗೆಯ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ ಕಾಲುಷ್ಯ ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಜೆ. ಹೆಚ್. ಪಟೇಲರ ಪುತ್ರ ಮಹಿಮಾ ಪಟೇಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಜಲಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ. ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸ್ವಾರ್ಥ ತುಂಬಿದ್ದು, ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಇಡೀ ಪ್ರಕೃತಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಗೆ ಜಾರಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಹೋದವರ ಸಾಲಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದರೂ, ಸದಾ ಜಾಗೃತರಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಕೊಪ್ಪಳ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರಾದ ಕೆ. ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ, ಎಸ್. ಶಿವರಾಮಗೌಡ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಪರಣ್ಣ ಮುನವಳ್ಳಿ, ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ರಾಯಭಾರಿ ಲಲಿತಾರಾಣಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಹಂಪಿ ಹೇಮಕೂಟದ ಗಾಯತ್ರಿ ಪೀಠದ ದಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ದೆಹಲಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಆಂದೋಲನದ ಸಂಚಾಲಕ ಬಸವರಾಜ ವೀರಾಪೂರ ಅವರು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಒಟ್ಟು 15,800ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನದಿಗಳಿದ್ದವು. ಈ ಪೈಕಿ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ನಾನಾ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆರು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜಲಮೂಲ, ನದಿಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿವೆ' ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಆಂದೋಲನದ ಸಂಯೋಜಕಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ರಾಜಶ್ರೀ ಚೌದರಿ, ಗಿರಿರಾಜ ಗುಪ್ತಾ, ಗಿರೀಶ್ ಪಾಟೀಲ್, ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ, ಸಂತೋಷ್ ಕೇಲೋಜಿ, ಶಿವಕುಮಾರ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ್, ಆಲಂಪಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಾಥ, ವಿಷ್ಣುತೀರ್ಥ ಜೋಶಿ, ಬಿ. ಎಂ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಶ್ರೀಪತಿ ಎಲ್. ಕೆ, ಸೋಮನಾಥ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠದ ಜಾನುವಾರು ಜಾತ್ರೆಗೆ 54 ವರ್ಷ: ಈ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಯೋಜನೆ