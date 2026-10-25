ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಚಿರತೆ ಹಾವಳಿ: ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಮರಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಚಿರತೆ ಮತ್ತು ಚಿರತೆ ಮರಿಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಮರಿಗಳನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮಡಿಲಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಗಾರ ಸುನಿಲ್ ಕುಂಬೇನಹಳ್ಳಿ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 25, 2026 at 8:16 PM IST
ಹಾಸನ: ಕಬ್ಬು ಕಟಾವು ಮಾಡುವ ವೇಳೆ 2 ಚಿರತೆ ಮರಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನ ಊಪಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಬ್ಬಿನ ತೋಟವೊಂದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮರಿಗಳು ದೊರೆತಿದ್ದು, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಈಗ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಚಿರತೆ ಮತ್ತು ಚಿರತೆ ಮರಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮಡಿಲಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಊಪಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಮೇಶ್ ಎಂಬುವರ ಕಬ್ಬಿನ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಕಬ್ಬು ಕಟಾವು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ಕಬ್ಬು ಕಟಾವು ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಎರಡು ಚಿರತೆ ಮರಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಹೆದರಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ, ಕಬ್ಬಿನ ಗದ್ದೆಯ ಮಾಲೀಕ ರಮೇಶ್ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಆ ಎರಡು ಚಿರತೆ ಮರಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 14 ಮರಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ: ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ನವೆಂಬರ್ನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಒಟ್ಟು 14 ಮರಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಸಮೀಪದ ಚಲ್ಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 2 ಮರಿಗಳು, ಬೇಡಿಗನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 3 ಚಿರತೆ ಮರಿಗಳು, ನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೂರು, ನೋರನಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಲಾ 2, ನಂಬಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಾಗೂ ಇಂದು ಊಟಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಎರಡು ಮರಿಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಬೋನಿಗೆ ಬಿದ್ದ 10 ಚಿರತೆಗಳು: ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಹಾಗೂ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರದ ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಚಿರತೆಗಳನ್ನು ಇಡುವಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಆರು ಗಂಡು ಚಿರತೆಗಳು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಹೆಣ್ಣು ಚಿರತೆಗಳು ಬೋನಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಕಾಡುಗಳಿಗೆ ಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚಿರತೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ಮೊದಲೇ ಅವುಗಳು ಹಾಕಿದ್ದ ಮರಿಗಳು ಈಗ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 30 ರಿಂದ 40 ಚಿರತೆಗಳು ಇವೆಯಂತೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 15 ರಿಂದ 20 ಚಿರತೆ ಮರಿಗಳು ಇರಬಹುದು ಎಂಬುದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾಹಿತಿ.
ತಾಯಿಯ ಮಡಿಲಿಗೆ 8 ಚಿರತೆ ಮರಿಗಳು: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೈತರ ಹೊಲ ಮತ್ತು ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಚಿರತೆ ಮರಿಗಳನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ನೀಡಿದರೂ, ಅವುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆಯಂತೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿಯೂ ಸಿಕ್ಕ ಎಂಟು ಚಿರತೆ ಮರಿಗಳನ್ನು ತಾಯಿ ಮಡಿಲಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದ ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ್ರು ಇವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಇಂದು ದೊರೆತಿರುವ ಎರಡು ಮರಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ವಾರ ಅಥವಾ 15 ದಿನದ ಒಳಗಾಗಿ ತಾಯಿಯ ಮಡಿಲಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಸಂಗತಿ.
ಬೃಹತ್ ಶಬ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರ ಬರುತ್ತಿರುವ ಚಿರತೆಗಳು: ತಾಲೂಕಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿರತೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಮತ್ತು ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದ ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮಲ್ಲಪ್ಪನ ಗುಡ್ಡ ಹಾಗೂ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದ ವಿಂಧ್ಯಗಿರಿ ಹಾಗೂ ಚಂದ್ರಗಿರಿಯ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಚಿರತೆಗಳು ಈಗ ಆಹಾರ ಹುಡುಕಿ ನಾಡಿನ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ.
ಮಲ್ಲಪ್ಪನ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ವಿಂಡ್ಮಿಲ್ ಅಥವಾ ಯಂತ್ರಗಳ ಶಬ್ಧ, ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕುರುಚಲು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿನ ಪೊಟರೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಚಿರತೆಗಳು ಹೆದರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲೂ ವಿಂಧ್ಯಗಿರಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಗಿರಿಯ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ ಎಂಟು ಗಂಟೆಯ ತನಕ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದರ ಪರಿಣಾಮ, ಚಿರತೆಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಹೊರಬಂದು ರೈತರ ಜೋಳ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿನ ಗದ್ದೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವಾಸಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಬ್ಬಿನ ಮತ್ತು ಜೋಳದ ಹೊಲಗಳು ತಮ್ಮ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತಿರುವ ಚಿರತೆಗಳು ಈಗ ಅವುಗಳನ್ನೇ ತಮ್ಮ ವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ.
20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬಲಿ ಪಡೆದ ಚಿರತೆಗಳು: ಅರಸೀಕೆರೆ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಚಿರತೆಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ರೈತರ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳಾದ ನಾಯಿ, ಕುರಿ, ಕೋಳಿ ಹಾಗೂ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಸುಮಾರು 65ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಹಾಕಿವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿರತೆ ಬೋನ್ಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಹತ್ತು ಚಿರತೆಗಳು ಬೋನಿಗೆ ಬಿದ್ದಿವೆ.
ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂತಾನವೂ ಹೆಚ್ಚು: ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜಮೀನು ಅಥವಾ ತೋಟಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮಾನವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಘರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಇದು ಒಂದು ಕಾರಣ. ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸಿಗುವುದರಿಂದ ಅವು ನಾಡಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಇವುಗಳ ಸಂಚಾರ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ನಮಗೆ ಇರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇನ್ನೂ 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿರತೆಗಳು ತಾಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಉಪವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಂಕರ್.
ಮಡಿಲು ಯೋಜನೆ: ಇಂದು ದೊರೆತಿರುವ ಚಿರತೆ ಮರಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮಡಿಲನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವರ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷ ಉಂಟಾದಾಗ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕಾಡುಗಳಿಗೆ ಬಿಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆದರೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದ ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ತಾಯಿ ಮಡಿಲಿಗೆ ಮರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದ ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಜ್ಯೋತಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರದ ಗಡಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಚಿರತೆಗಳು ವಾಸಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಕಾರಣ ಕುರುಚಲು ಮತ್ತು ಪೊಟರೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರು ಬೆಳೆದಿರುವ ಕಬ್ಬು ಮತ್ತೆ ಜೋಳದ ಮಧ್ಯೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಗದ್ದೆಗಳ ಸಮೀಪವೇ ರೈತರು ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸುವುದರಿಂದ ಚಿರತೆಗಳಿಗೆ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬ್ಬಿನ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜೋಳದ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೂಡ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಸಿಗುವುದರಿಂದ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ವಾಸಸಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಯುವ ರೈತ ಧರ್ಮರಾಜ್, ನನ್ನ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕದ ರಮೇಶ್ ಎಂಬುವರ ಕಬ್ಬಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸಹ ಎರಡು ಮರಿಗಳು ದೊರೆತಿವೆ. ಅದನ್ನ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಬರುವ ಮುನ್ನವೇ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆಟ ಆಡಿಸಿದೆ. ಕಬ್ಬು ಕಟಾವು ಮಾಡುವ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೋಡಿ ಗಾಬರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ತಕ್ಷಣ ಜಮೀನಿನ ಮಾಲೀಕ ರಮೇಶ್ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವು ಸಣ್ಣ ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿಗಳ ರೀತಿ ಕಂಡವು. ಅವುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡಾಗ ಮಗುವಿನ ರೀತಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದವು. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಹಾಲಿನ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ತಂದು ಕುಡಿಸಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆವು ಎಂದರು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ಪೊಟರೆ ಮತ್ತು ಕುರುಚಲು ಗಿಡಗಳ ಮಧ್ಯ ವಾಸಿಸುವ ಚಿರತೆಗಳು ಈಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಹಾರ ಸಿಗುವ ತಾಣಗಳಾಗಿರುವ ಜೋಳದ ಹೊಲ ಅಥವಾ ಕಬ್ಬಿನ ಗದ್ದೆಗಳನ್ನು ಆವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
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