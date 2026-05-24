ETV Bharat / state

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಬಾಲಕನ ಕೊಂದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಸೆರೆ; ನಾಗಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿರತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ

ನಾಗಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿರತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆತಂಕ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.

leopard-captured-in-area-where-a-boy-killed-near-indiganath-in-hanur-taluk
ಸೆರೆಯಾಗಿರುವ ಚಿರತೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 24, 2026 at 3:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಡಿಗನತ್ತ ಬಳಿ ಬಾಲಕ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆಯೊಂದನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಮೇ 10ರಂದು ನಾಗಮಲೆಗೆ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೆರಳುವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹರ್ಷಿತ್ ಎಂಬ ಬಾಲಕ ಚಿರತೆ ದಾಳಿಯಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದ.

ಕಾವೇರಿ ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಳೆದ 14 ದಿನಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಯ ಮೂರು ಬೋನ್​ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೆಣ್ಣು ಚಿರತೆಯೊಂದು ತು‌ಮಕೂರು ಮಾದರಿ ಬೋನಿನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ರಕ್ತದ ಮಾದರಿ, ಕ್ಯಾಮರಾ ಟ್ರ್ಯಾಪ್​ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಸಿಕ್ಕ ಚಿರತೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಮತ್ತು ತಜ್ಞರಿಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸೆರೆಯಾಗಿರುವುದು ಬಾಲಕನ ಕೊಂದ ಚಿರತೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಚಿರತೆಯನ್ನು ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಾವೇರಿ ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮದ ಡಿಸಿಎಫ್ ಸುರೇಂದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತೊಂದು ಚಿರತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ: ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ನಾಗಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿರತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಚಿರತೆ ಸೆರೆಗಾಗಿ ಎರಡು ಬೋನ್​ಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಚಿರತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.

ನಾಗಮಲೆಗೆ ತೆರಳುವಾಗ ನಡೆದಿದ್ದ ದಾಳಿ: ಮೇ 10ರಂದು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ನಾಗಮಲೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಾಮಾಕ್ಷಿಪಾಳ್ಯದ ಸುರೇಶ್ ಎಂಬುವರ ಪುತ್ರ ಹರ್ಷಿತ್ (10) ಮೇಲೆ ಚಿರತೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಕೊಂದಿತ್ತು.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಾಮಾಕ್ಷಿಪಾಳ್ಯದ 8 ಮಂದಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ನಾಗಮಲೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದ ಇಂಡಿಗನತ್ತ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಬಾಲಕ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಚಿರತೆ ಏಕಾಏಕಿ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಎಳೆದೊಯ್ದು ಕೊಂದಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ತಾಯಿ ಪವಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರು ಕಿರುಚಾಡಿ ಬಾಲಕನ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಆತನ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು.

ಚಿರತೆ ಸೆರೆಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ 50ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ತಂಡವು ಕಳೆದ 14 ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಥರ್ಮಲ್ ಡ್ರೋಣ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮರಾ ಟ್ರ್ಯಾಪ್​ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಚಿರತೆ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕ್ಯಾಮರಾ ಟ್ರ್ಯಾಪ್​ನಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಓಡಾಟದ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆಯಾಗಿತ್ತು.

ಈ ಹಿಂದೆ ಜನವರಿ 21ರಂದು ತಾಳು ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಚಿರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕ ಪ್ರವೀಣ್ ಎಂಬಾತನ ಮೇಲೆ ಚಿರತೆಯೊಂದು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಕೊಂದಿತ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನ ಭೂವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೇಯಸ್ ಎಂಬ ಬಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಚಿರತೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಬಾಲಕ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಾಮರಾಜನಗರ : ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಬರುವಾಗ ಹುಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಪತ್ತೆ - ಆತಂಕಗೊಂಡ ದಂಪತಿ

TAGGED:

CHAMARAJANAGARA
LEOPARD KILLED BOY IN NAGAMALE
NAGAMALE LEOPARD ATTACK
ನಾಗಮಲೆ ಚಿರತೆ ದಾಳಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ
LEOPARD CAPTURED

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.