ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಸಫಾರಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ವೇಳೆ ಚಿರತೆ ದಾಳಿ: ಮಹಿಳೆಯ ಕೈಗೆ ಗಾಯ; ಆತಂಕಗೊಂಡ ಜನರು!
ಸಫಾರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ದಾಳಿಯ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಘಟನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ನಾವು ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಉದ್ಯಾನದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 13, 2025 at 10:06 PM IST|
Updated : November 13, 2025 at 10:15 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಫಾರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಹೋಗಿದ್ದ ಬಸ್ ಮೇಲೆ ಚಿರತೆಯೊಂದು ನೆಗೆದ ಪರಿಣಾಮ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಕೈಗೆ ಗಾಯವಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಗುರುವಾರ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಸುದೈವವಶಾತ್ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಾಯಗಳಾಗಿಲ್ಲ. ವಹಿತಾ ಬಾನು (56) ಗಾಯಗೊಂಡ ಮಹಿಳೆ. ಗುರುವಾರ ನಾನ್ ಎಸಿ ಬಸ್ ಸಫಾರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ವಹಿದಾ ಬಾನು ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಯಿಟ್ಟು ಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆಯೇ ಚಿರತೆ ನೆಗೆದು ವಹಿದಾ ಅವರ ಕೈಗೆ ಪರಚಿದೆ.
ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗೆ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು; ಈ ಕುರಿತು ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಉದ್ಯಾನದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, ಸಫಾರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ದಾಳಿಯ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಘಟನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ನಾವು ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ , ಗಾಯಗೊಂಡ ಮಹಿಳೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಾಯಗಳಿಗಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಫಾರಿ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು: ಚಿರತೆ ದಾಳಿಯ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಫಾರಿ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಚಿರತೆ ಸಫಾರಿಯೊಳಗೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಘಟನೆಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ನಾನ್ - ಎಸಿ ಬಸ್ ಸಫಾರಿಯನ್ನು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಸ್ಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗೆ ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2024ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಸಫಾರಿ ಬಸ್ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿದ್ದ ಚಿರತೆ: ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಸಫಾರಿ ವೇಳೆ ಕೆಎಸ್ಟಿಡಿಸಿ ಬಸ್ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿದ ಚಿರತೆಯೊಂದು ಕಿಟಕಿಯೊಳಗೆ ಇಣುಕಿ ನೋಡಿದ ಘಟನೆ 2024 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದು ಬಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಾಣಿ ವೀಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಆಗಾಗ ಚಿರತೆಗಳು ಇಂತಹ ವರ್ತನೆ ತೋರುತ್ತವೆ: ಈ ಕುರಿತು ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಮೃಗಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ, "ಇದು ಸಹಜ. ಈವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನಾಹುತ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಚಿರತೆ ತುಂಬಾ ನಾಚಿಕೆ ಸ್ವಭಾವದ್ದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಚಿರತೆ ಸಫಾರಿ ವ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಎಗರಿದ್ದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯ ಕೈಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಫಾರಿಗರನ್ನು ಕಂಗಾಲಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
