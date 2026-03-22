ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಚಿರತೆಯನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿದ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ, ಇನ್ನೋರ್ವನಿಗೂ ಗಾಯ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ರೈತರ ಮೇಲೆ ಚಿರತೆ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಓರ್ವ ರೈತ ಚಿರತೆಯನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆತನಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಮೆಗ್ಗಾನ್​ ಸಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೋರ್ವ ರೈತ ಸಹ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿರತೆ ದಾಳಿಯಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ರೈತನಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 22, 2026 at 3:31 PM IST

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಚಿರತೆ ದಾಳಿಯಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ‌ ನಿನ್ನೆ (ಶನಿವಾರ) ನಡೆದಿದೆ. ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿಯ ತಡಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಹಾಗೂ ಅಡಗಂಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರ ಮೇಲೆ ಚಿರತೆ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಅಡಕೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ನೀರು ಬಿಡಲು ಹೋಗಿದ್ದ ತಡಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ (38) ಬೆಳಗ್ಗೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಡ್ರಿಪ್ ಪೈಪ್ ಸರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಏಕಾಏಕಿ ಚಿರತೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಅವರು ಪೈಪ್ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಮೇಲೆಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅವರ ಮೇಲೆ ಚಿರತೆ ಎರಗಿದೆ. ಚಿರತೆ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಅವರ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಲು ಮುಂದಾಗಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಚಿರತೆ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಟವೆಲ್​ನಿಂದ ಅದರ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹಾಕಿ ಎತ್ತಿ ಬಿಸಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ರೈತ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಅವರ ಎಡಗೈ, ಎಡಗಾಲು ಹಾಗೂ ಸೊಂಟದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ.

ಪತಿ ಮೇಲೆ ಚಿರತೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ ಪತ್ನಿ (ETV Bharat)

ಚಿರತೆ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ರೈತ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ತಮ್ಮ ಬೈಕ್​ನಲ್ಲಿ ಊರಿನ ಕಡೆ ಬರುವಾಗ ಗ್ರಾಮದವರು ನೋಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಮೆಗ್ಗಾನ್​ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಇದೇ ಚಿರತೆ ಅಡಗಂಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುದೀಪ್ (24) ಎಂಬುವರ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ದಾಳಿ‌ ನಡೆಸಿದೆ. ಗಾಯಗೊಂಡ ಸುದೀಪ್​ಗೆ ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಮೆಗ್ಗಾನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಖಾಸಗಿ‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಗಾಯಾಳು ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನು ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:45ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗದ್ದೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಬದಲಾಯಿಸುವಾಗ ಚಿರತೆ ಏಕಾಏಕಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತು. ಅದು ನನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಕೈ ಅಡ್ಡ ಹಿಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ಟವೆಲ್ ಹಾಕಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಜೋರಾಗಿ ಬಿಸಾಕಿದೆ. ಆಗ ಅದು ನನ್ನ ಎಡಗೈ ಹಾಗೂ ದೇಹದ ಎಡ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಗಾಯ ಮಾಡಿತು. ಅದನ್ನು ಬಿಸಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಓಡಿ ಹೋಯಿತು. ನಂತರ ನಾನು ನನ್ನ ಬೈಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟೆ. ಆಗ ವೇಳೆ ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಚಿರತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದ ಬಳಿಕ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿವೆ. ಚಿರತೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅವರು ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಹೋದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಗಾಯಾಳು ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮಥುರ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರ ಮೇಲೆ ಚಿರತೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಬೇರೆಯವರು ಬಂದು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಚಿರತೆ ದಾಳಿಯಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡರೂ ಸಹ ಇವರು ಬೈಕ್ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಜನರು ನೋಡಿ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಗೊಂಡ ಕೈಗೆ ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಚಿರತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಚಿರತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಚಿರತೆ ದಾಳಿಯಿಂದ ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಚಿರತೆ ಹಿಡಿಯಲು ಬೋನ್​ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚಿರತೆ ಹಿಡಿಯಲು ನಮ್ಮೂರಿನವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

