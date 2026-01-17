ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ: ಹಾಡಹಗಲೇ ಚಿರತೆ ದಾಳಿ, ಅಡಿಕೆ ಮರವೇರಿ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಕೃಷಿಕ
ತೋಟದಲ್ಲಿ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಕೊಯ್ಯಲು ಹೋದ ವೇಳೆ ಚಿರತೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಗಾಯಾಳುವಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತ ಚಿರತೆ ಸೆರೆಗೆ ಬೋನ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 17, 2026 at 11:28 AM IST
ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಕೃಷಿಕರೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಅಂಗಳದ ಬಳಿಯೇ ಚಿರತೆಯೊಂದು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 16 ರಂದು ನಡೆದಿದೆ.
ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಡ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಡೀರು ನಿವಾಸಿಯಾದ ಮಂಜಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ (62) ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 8.30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋದ ವೇಳೆ ಏಕಾಏಕಿ ಚಿರತೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಗಾಬರಿಗೊಂಡ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಅಡಿಕೆ ಮರವನ್ನು ಹತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಚಿರತೆ ಅವರ ಕಾಲಿಗೆ ಕಚ್ಚಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಬೊಬ್ಬೆ ಕೇಳಿದ ಮನೆಯವರು ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಮಂಜಪ್ಪ ಅವರ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸುರಿಯುತಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣ ಅವರನ್ನು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನಂತರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ಅಡಿಕೆ ಮರದಲ್ಲಿ ಪರಚಿದ ಗುರುತುಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಧಿಕಾರಿ ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಚಿರತೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆಯೇ ಎಂಬುವುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಡಿಕೆ ಮರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ತಜ್ಞರು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರವಷ್ಟೇ ಚಿರತೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಥಳೀಯರ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ ಚಿರತೆ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲು ಬೋನ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ದಾಳಿಗೊಳಗಾದ ಮಂಜಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಅವರ ಪುತ್ರ ಪ್ರಭಾಕರ ನಾಯ್ಕ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿ, "ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಕೇಳಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ತಂದೆ, ಅಡಿಕೆ ಮರದ ಕೆಳಗಿದ್ದರು ನೋಡಿದಾಗ ಕಾಲಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ವೈದ್ಯರು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ರಕ್ತನಾಳಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಅಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದೀತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಡಿಕೆ ಮರ ಹತ್ತಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಯಿತು. ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ಸಮಯಗಳಿಂದ ಚಿರತೆಗಳ ಹಾವಳಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹೀಗೇ ಆದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಕರು ಬದುಕುವುದು ಹೇಗೆ?. ಅದಲ್ಲದೇ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಶಾಲೆ ಇದ್ದು ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ? ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಚಿರತೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ, ಇಲಾಖೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಇಂದು 10 ಕುರಿ, ಒಂದು ಹಸು ಬೇಟೆಯಾಡಿದ್ದ ಗಂಡು ಚಿರತೆ ಸೆರೆ