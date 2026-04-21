ನೆತ್ತಿ ಸುಡುತ್ತಿರುವ ಬಿಸಿಲು, ಶರಬತ್​ಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನಿಂಬು; ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರ ಜೇಬು ಸುಡುತ್ತಿದೆ ಗಜನಿಂಬೆ!

ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ದರ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಜೇಬು ಸುಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ ಅವರ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು
Published : April 21, 2026 at 12:48 PM IST

ದಾವಣಗೆರೆ : ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆ ಏರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ದರವೂ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಒಂದು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಲೆ‌ 10 ರೂ. ತಲುಪಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರ ಜೇಬು ಸುಡುತ್ತಿದೆ. ನಿಂಬೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಥಳೀಯರು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಬೆಳೆಯದಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ವಿಜಯಪುರದಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲದೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಇಂಡಿ, ಕೊಪ್ಪಳ, ಕಲಬುರಗಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 21,660 ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದೇ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದಲೇ ಬೆಣ್ಣೆನಗರಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೂ ನಿಂಬೆ ರಫ್ತಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಪಾಲು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಜಯಪುರದ ಖಾಜಿ ತಳಿಯ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಉತ್ತರ ಭಾರತ, ಹೊರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸರಬರಾಜು ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ಸಿಗದಿರುವುದೇ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ: ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಗ್ರಾಹಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ನೆತ್ತಿ ಸುಡುತ್ತಿರುವ ಬಿಸಿಲು, ಶರಬತ್​ಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನಿಂಬು : ಸದ್ಯ ನೆತ್ತಿ ಸುಡುತ್ತಿರುವ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಬಚಾವ್ ಆಗಲು ಜನ ಶರಬತ್​ನ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶರಬತ್ ಮಾಡಲು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ.‌ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಬೇಡಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಣ್ಣು ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.

ದಾವಣಗೆರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು

ದಾವಣಗೆರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮೊದಲು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಚೀಲ ನಿಂಬೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ 400 ರಿಂದ 500 ಚೀಲಗಳೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು.

ಸಗಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ 1000-1200 ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಇರುವ ಒಂದು ಚೀಲಕ್ಕೆ 10 ರಿಂದ 12 ಸಾವಿರ ಹಾಗೂ 15 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ದರ ಜಿಗಿದಿದೆ. ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಹಣ್ಣಿಗೆ 6 ಸಾವಿರ ರೂ. ದರ ಇದೆ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಹಿಂಡಿದರೂ ರಸ ಬಾರದ ನಿಂಬೆಯ ಚೀಲಕ್ಕೆ 4 ಸಾವಿರ ರೂ. ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ.

ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಂದಾದ ಗ್ರಾಹಕರು

ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ರಸ ಇಲ್ಲದ ನಿಂಬೆ : ದಾವಣಗೆರೆಯ ಕೆಆರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 8-10 ರೂ.ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗಾತ್ರದ 3 ನಿಂಬೆಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ 4 ಹಣ್ಣಿಗೆ 20 ರೂ. ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣಗಾತ್ರದ 6 ನಿಂಬೆಗೆ 20 ರೂಪಾಯ ದರ ಇದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ, ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಂತೂ 10 ರೂ. ಗೆ 1 ನಿಂಬೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೆಲ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಮಾರಾಟ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಮಾರಾಟಗಾರರ ಮಾತು.

ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣುಗಳು

ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ದರ ಏರಿಕೆ : ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮೆಹೆಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್​​ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ "ಒಂದು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿಗೆ 8-10 ರೂಪಾಯಿ ದರ ಇದೆ‌. ಈ ವರ್ಷ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆ, ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಫಸಲು ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ದರ ಗಗನಕ್ಕೇರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಚೀಲ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ದರ 10 ಸಾವಿರದಿಂದ 12 ಹಾಗು 15 ಸಾವಿರ ದರ ಇದೆ. ಒಂದು ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಬರಲಿದೆ. ಈ ಬೆಲೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಒಂದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿಗೆ 8-10 ರೂಪಾಯಿ ದರ ಇದ್ರು ಜನ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದು ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದರ ಏರಿಕೆ ಆಗಿರೋದು. ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ ಆದಾಗ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಫಸಲಿಗೆ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೇ ದರ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ವಿಜಯಪುರದಿಂದ ನಿಂಬೆ ಬರುತ್ತಿದೆ.‌ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ರಫ್ತಾಗಲಿದೆ. ಸಣ್ಣ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು 20 ರೂಪಾಯಿಗೆ 3 ಕೊಡುತ್ತಾರೆ" ಎಂದರು.

ದಾವಣಗೆರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣುಗಳು

ಉತ್ತರ ಭಾರತ, ಹೊರದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತಾಗುತ್ತಿದೆ ನಿಂಬೆ : ನಿಂಬು ದೇವರಾಜ್ ಎಂಬುವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಶಿವರಾತ್ರಿ ಬಳಿಕ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ದರ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಬಿಜಾಪುರದ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಹೊರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದರ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ರಸ ಇಲ್ಲದ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಹೊರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಲ್ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ದರ ಹೊರದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ದರ 06, ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ನಿಂಬೆಗೆ 08, ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ನಿಂಬೆಗೆ 10 ರೂ. ದರ ಇದೆ‌. ಇನ್ನು ಆಂಧ್ರ ಮೂಲದ ತಾಡಪತ್ರಿ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಮೈಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಆ ನಿಂಬೆ ಬರಲ್ಲ. ಅದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಗಜ ನಿಂಬೆ

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ನಿಂಬೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಫ್ತಾಗುತ್ತಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಬೆಳೆ ವಿರಳ. ಇಲ್ಲಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ವಿಜಯಪುರದಿಂದ ನಿಂಬೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.

'ಬಿಸಿಲು ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಶರಬತ್ ಮಾಡಲು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ ದರ ಗಗನಕ್ಕೇರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.‌ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ನಿಂಬೆ, ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ನಿಂಬೆಗೆ ಎಂಟು ರೂಪಾಯಿ, ಚಿಕ್ಕ ಗಾತ್ರದ ನಿಂಬೆಗೆ ಆರು ರೂಪಾಯಿ ದರ ಇದೆ. ದರ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದ್ರೂ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು' ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರಾದ ಸುಮನ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

