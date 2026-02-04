ಮೇಲ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾ ಕೊಡೆ.. ನೀ ಬಿಡೆ.. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ: ಪಾಕ್ ನಾಲಿಗೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಪಟ್ಟು; ಮಣಿಯದ ವಿಪಕ್ಷ
ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನ ಹಲವು ಜಟಾಪಟಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಯಿತು. ಕೊನೆ ದಿನವಾಗಿರುವ ಇಂದು ವಿಬಿ ಜಿ-ರಾಮ್ ಜಿ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮೇಲ್ಮನೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಿರಾಸೆ ಕೂಡ ಆಯಿತು.
Published : February 4, 2026 at 4:39 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯ ನಜೀರ್ ಅಹಮದ್ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಾಲಿಗೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದ ಆರೋಪ ಸಂಬಂಧ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯ ಸಿ.ಟಿ. ರವಿ ಅವರು ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಪಟ್ಟಿಗೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಮಣಿಯದ ಪರಿಣಾಮ ಇಂದು ಅನಗತ್ಯ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿ ಅರ್ಧ ದಿನದ ಕಲಾಪ ನುಂಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತು.
ನಾ ಕೊಡೆ.. ನೀ ಬಿಡೆ.. ಎಂಬ ಮಾತಿನಂತೆ ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಪರ-ವಿರೋಧ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಯಿತು. ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನದ ಕೊನೆ ದಿನವಾಗಿರುವ ಇಂದು ವಿಬಿ ಜಿ - ರಾಮ್ ಜಿ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮೇಲ್ಮನೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಿರಾಸೆಯಾಯಿತು.
ಇಂದು ಸದನ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಭಾನಾಯಕ ಎನ್.ಎಸ್. ಬೋಸರಾಜು ಮಾತನಾಡಿ, ಸುಗಮ ಕಲಾಪ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಿ.ಟಿ. ರವಿ ಅವರು ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕೆಂಬ ಮಾತಿಗೆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕ ಸಲೀಂ ಅಹ್ಮದ್ ಧ್ವನಿಗೂಡಿಸಿದರು. ವಿಷಾದ ಕೇಳಬೇಕೆಂದು ಪೀಠದಿಂದ ಐದು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿ ರವಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರೂಲಿಂಗ್ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಸಭಾಪತಿ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿಗೆ ವಿನಂತಿಸಿದರು.
ಮೇಲ್ಮನೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಿ.ಟಿ. ರವಿ ಹೇಳಿರುವ ಪದ ಅಸಂಸದೀಯವಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕಡತದಿಂದ ಆ ಪದವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸದಸ್ಯರು ಆತ್ಮವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ನಿನ್ನೆ ಪೀಠ ಸಹ ಹೇಳಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ರವಿ ಅವರು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಹೆಣ್ಣು ಕುಲಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ: ಪರ-ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆ ಮಧ್ಯೆ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಳೆದ ವಾರ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಕುರಿತ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ವಿರೋಧ ಕೇಳಿಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಭಾನಾಯಕರು, ಕಾನೂನು ಸಚಿವರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ತಾವು ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದೆವು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತು.
ಈ ವೇಳೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಭಾರತಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ನಿಂದ ಬಂದವಳು. ಸಾರಾಸಗಟಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಕೀಳು ಮಟ್ಟದ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಗೌರವ ತೋರಿದರೆ ಹೊರಗೆ ಹೇಗೆ ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಕಡತದಿಂದ ತೆಗೆಯದಿದ್ದರೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಕುಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಅಪಮಾನವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಸಭಾಪತಿಗಳು ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿದರು.
ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯ ವೈ.ಎಂ. ಸತೀಶ್ ಮಾತನಾಡಿ 10 ದಿನಗಳ ಅಧಿವೇಶನ ವಾಶ್ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ. ಜನರ ಕಷ್ಟ ಸುಖದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಪರಸ್ಪರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿಂದನೆ ಹೊರಗೆ ಮಾಡದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಅರ್ಥಹೀನ. ರಾಜ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಪರಿಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈವರೆಗೂ ಯಾವ ಸದಸ್ಯರು ಚರ್ಚಿಸಿಲ್ಲ. ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿ ಕಲಾಪದ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
