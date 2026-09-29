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ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಟ್ಟ ಅಗೆದು ಇಲಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದೆ: ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸದೆ ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಎಕರೆಗೆ ಕೇವಲ 2,500 ರೂಪಾಯಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಹರಿಹಾಯ್ದರು.

CHALAVADI NARAYANASWAMY
ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 29, 2026 at 4:05 PM IST

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ಮೈಸೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲದಿಂದ ರೈತರು ಕಂಗೆಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಎಕರೆಗೆ 2,500 ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಿಸಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಟ್ಟ ಅಗೆದು ಇಲಿ ಹಿಡಿಯಲು ಹೊರಟಿರುವಂತಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ನಗರದ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸದೆ ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಎಕರೆಗೆ ಕೇವಲ 2,500 ರೂಪಾಯಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಸಂಗತಿ. ರೈತರ ಮಗ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೈತರ ಪರವಾಗಿರಬೇಕಿತ್ತು. ಎಕರೆಗೆ 25 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನಾದರೂ ನೀಡದೆ ಕೇವಲ 2,500 ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಿಸಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಇದೊಂದು ದರಿದ್ರ, ದಿವಾಳಿ ಸರ್ಕಾರ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದರು.

ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ ನಡೆದಿತ್ತು: ಎಸ್ಐಆರ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ. ಎಸ್ಐಆರ್ ವಿಷಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ಗಾಗಲಿ, ಬಿಜೆಪಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ. ಅದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದು. ಸಹಜವಾಗಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆಗಿರದ ವಿರೋಧ ಈಗೇಕೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.

ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಅಲ್ಲದವರು, ಎರಡು ಕಡೆ ಹೆಸರಿದ್ದವರು ಹಾಗೂ ಮರಣ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೇನು ಸಮಸ್ಯೆ? ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಯರು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಯರು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವರಾಗಿದ್ದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತದಾರರಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂತಹವರನ್ನು ಬಿಡಬೇಕೆ? ಕರ್ನಾಟಕ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಹಿಮಾಚಲ, ಕೇರಳಂನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದಾಗ ವೋಟ್ ಚೋರಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಛಲವಾದಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ, ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ಛಲವಾದಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ: ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದಲಿತರ ಮಾರಣಹೋಮವಾಗುತ್ತಿದೆ, ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹದೆಗಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡದೆ ಕೇವಲ ಆರ್​ಎಸ್ಎಸ್, ನಾಗ್ಪುರ್, ಲಾಠಿ, ಆರ್​ಎಸ್​ಎಸ್​ ಚೆಡ್ಡಿ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಬಿ ಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರನ್ನು ಆರ್​ಎಸ್ಎಸ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು.

ಮಠಾಧೀಶರ ಕುರಿತು ಸಿಎಂ ಹೇಳಿಕೆ: ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮಠಾಧೀಶರು ಡಿಕೆಶಿಯವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕೆ? ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು, ಸಮುದಾಯಗಳು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದ ಗುಲಾಮರಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕೆಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ದಸರಾಗೆ ಈ ಬಾರಿ 22 ಸಚಿವರ ಉಸ್ತುವಾರಿ: ದಸರಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಮನೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲೇ ಪುರುಸೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ದಸರಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಾಡಲು ಅವರಿಗೆ ಸಮಯವೆಲ್ಲಿದೆ? ಅವರಿಗೆ ಪವರ್ ಇದ್ದರೆ ತಾನೇ ಅವರ ಪವರ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಂದು ನಿನ್ನೆ ಸಚಿವ ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೀಡಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಛಲವಾದಿ ಕುಹಕವಾಡಿದರು.

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TAGGED:

MYSURU
ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ
ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರ
CROP COMPENSATION
CHALAVADI NARAYANASWAMY

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