ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ನಿಧನ: ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಕಲಾಪ ನಾಳೆಗೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ
ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರ ನಿಧನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಕಲಾಪವನ್ನು ನಾಳೆವರೆಗೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ.
Published : December 15, 2025 at 2:42 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಹಾಗೂ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರ ನಿಧನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಕಲಾಪವನ್ನು ನಾಳೆವರೆಗೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ.
ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಲಾಪ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಭಾಪತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಹೊರಟ್ಟಿ ಅವರು ಶಾಮನೂರು ಅವರ ಯಶೋಗಾಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಓದುವ ಮೂಲಕ ನಮಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಬೋಸರಾಜು ಮಾತನಾಡಿ, ಶಾಮನೂರು ಅವರು ಸರಳ, ಸಜ್ಜನಿಕೆ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿದ್ದರು. 6 ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ, ಒಂದು ಬಾರಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಾಧನೆಗೈದಿದ್ದರು. ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅಜಾತಶತ್ರುಗಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.
ಪರಿಷತ್ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಶಾಮನೂರು ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿಯೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸಮುದಾಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಹಲವು ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು. ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದುಃಖ ಭರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ ಎಂದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.
ಇಂಧನ ಸಚಿವ ಕೆ.ಜೆ.ಜಾರ್ಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಒಡನಾಟ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಒಡನಾಟ ಹೊಂದಿದವನು ನಾನು. ಆಸ್ಕರ್ ಫರ್ನಾಂಡೀಸ್ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು, ಆಗ ನಾನು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಚುನಾವಣೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಆಗಿದ್ದೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಶಾಮನೂರು ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಎಂದರು.
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ, ಧರ್ಮ ಸಿಂಗ್, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷದವರ ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಜಾತ್ಯತೀತವಾಗಿ ಶಾಮನೂರು ಶಂಕರಪ್ಪನವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು/ಅವರ ಅಗಲಿಕೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದುಃಖ ಭರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಭಗವಂತ ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.
ವಿಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯ ಸಿ.ಟಿ. ರವಿ ಮಾತನಾಡಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ವಿದ್ಯಾನಗರಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಮನೂರು ಕುಟುಂಬದ ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದು. ವಯಸ್ಸು ಅವರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಿತ್ತು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಜೀವನಾನುಭವ, ಜೀವನವನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸಿ ಆನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ ಆಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪರುಷ ಮಣಿಯಂತೆ ಇವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ. ಯಾವ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೂ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರು ಇವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದರು.
ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವಿದ್ಯೆ, ದಾರಿದ್ರ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ನನಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು, ಹಣ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲಾ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವರು ಹಣದ ಜೊತೆ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.
ಸಚಿವರಾದ ಮುನಿಯಪ್ಪ, ಡಾ.ಸುಧಾಕರ್, ಮೇಲ್ಮನೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಭೋಜೇಗೌಡ, ಐವಾನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ರವಿಕುಮಾರ್, ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಇನ್ನಿತರರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮೌನಾಚರಣೆ ಮಾಡಿ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸದನವನ್ನು ಸಭಾಪತಿ ಅವರು ಮುಂದೂಡಿದರು.
ಮತ್ತೆ ಕಲಾಪ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಿಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯ ಭೋಜೇಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ಶಾಮನೂರು ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ಇರುವಾಗ ಸದನ ನಡೆಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾವೂ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಸದನವನ್ನು ಮುಂದೂಡುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.
ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪನವರು ಎರಡೂ ಸದನದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನಾವೆಲ್ಲ ಸದನ ನಡೆಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಸದನವನ್ನು ಮುಂದೂಡಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಸಭಾನಾಯಕ ಬೋಸರಾಜು ಮಾತನಾಡಿ, ಸದನ ಮುಂದೂಡಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ ಎಂದರು. ಸದಸ್ಯರ ಮನವಿ ಆಲಿಸಿದ ಸಭಾಪತಿ ಹೊರಟ್ಟಿ ಅವರು ಕಲಾಪವನ್ನು ನಾಳೆಗೆ ಮುಂದೂಡಿದರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: