ತೆಂಕುತಿಟ್ಟು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭಾಗವತ ದಿನೇಶ್ ಅಮ್ಮಣ್ಣಾಯ ಇನ್ನಿಲ್ಲ
ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಶ್ರೀಮಂತ ಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ಭಾಗವತ ದಿನೇಶ್ ಅಮ್ಮಣ್ಣಾಯ ಅವರು ಇಂದು ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 16, 2025 at 4:06 PM IST
ಬಂಟ್ವಾಳ(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಯಕ್ಷಗಾನದ ತೆಂಕುತಿಟ್ಟಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭಾಗವತ, ಅಪ್ರತಿಮ ಕಂಠಸಿರಿಯಿಂದ ರಸರಾಗಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎಂದೇ ಬಿರುದು ಪಡೆದಿದ್ದ ದಿನೇಶ್ ಅಮ್ಮಣ್ಣಾಯ (68) ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದರು. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹತ್ಯಡ್ಕ ಗ್ರಾಮದ ಅರಸಿನಮಕ್ಕಿಯ ಹೊಸ್ತೋಟ ಪಾಳ್ಯ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಇವರು ಪತ್ನಿ, ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರಿಯರು ಹಾಗೂ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ತೀವ್ರ ಅಸೌಖ್ಯರಾಗಿದ್ದು, ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕನ್ಯಾಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಪುತ್ರಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಳ, ಎಡನೀರು ಮೇಳ ಸೇರಿದಂತೆ ತೆಂಕುತಿಟ್ಟಿನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಮೇಳಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವತರಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದ ಇವರು, ಭಾವಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಸಂಗಗಳ ಗಾಯನಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಕಲಾಸೇವೆ: ದಾಮೋದರ ಮಂಡೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಹರಿನಾರಾಯಣ ಬೈಪಡಿತ್ತಾಯರಿಂದ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಭಾಗವತಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಿಮ್ಮೇಳವಾದನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ, ಪುತ್ತೂರು ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮೇಳ ವಾದಕರಾಗಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ದೀರ್ಘಕಾಲ (21 ವರ್ಷ) ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಳದಲ್ಲಿ, ಕದ್ರಿ, ಎಡನೀರು, ಕುಂಟಾರು ಮೇಳಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಕಲಾಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಎಡನೀರು ಮಠದ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದ ಅಮ್ಮಣ್ಣಾಯರು ಸ್ವಾಮೀಜಿದ್ವಯರ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ತಮ್ಮ ಸುಮಧುರ ಕಂಠ ಮಾಧುರ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಗಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಮಾನಿಷಾದ, ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ, ಕಾಡ ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಪಟ್ಟದ ಪದ್ಮಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕನ್ನಡ, ತುಳು ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹಾಡಿ ಕಲಾರಸಿಕರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಕರುಣರಸ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಿದ್ಧಿ, ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪುರಸ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದರು.
ಶೂನ್ಯ ಆವರಿಸಿದೆ ಎಂದ ಹಿರಿಯ ಅರ್ಥಧಾರಿ ಕಲ್ಚಾರ್: ಈ ಕುರಿತು ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಳೆಯ ಹಿರಿಯ ಅರ್ಥಧಾರಿ, ಲೇಖಕ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಕಲ್ಚಾರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ''ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭಾಗವತ ದಿನೇಶ ಅಮ್ಮಣ್ಣಾಯರು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿದೆ. ನನಗೆ ಶೂನ್ಯ ವಾತಾವರಣದ ಅನುಭವ. ನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೆಲವು ಸಾವುಗಳು ಗಾಢವಾದ ವಿಷಣ್ಣತೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿಬಿಡುತ್ತವೆ. ಅಮ್ಮಣ್ಣಾಯರ ಅಗಲಿಕೆಯು ಅಂತಹ ವಿಷಣ್ಣತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಊರಿನವರು. ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಭಾಗವತರಾಗಿ ಹಾಡುತ್ತಾ, ತಮ್ಮ ಸ್ವರಮಾಧುರ್ಯದಿಂದ ಅಸಂಖ್ಯ ಶ್ರೋತೃಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದವರು. ಹಾಡುವುದು ಅವರಿಗೆ ಸಹಜತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು'' ಎಂದರು.
''ನಾನು ಎಳೆಯವನಾಗಿದ್ದಾಗ, ಆಗ ತುಂಬು ಜವ್ವನಿಗರಾಗಿದ್ದ ಅಮ್ಮಣ್ಣಾಯರು, ಪಂಜ, ಬಳ್ಪ, ಕೇನ್ಯ ಮುಂತಾದ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ತಾಳಮದ್ದಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಭಾಗವತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ ರಾಗಾಲಾಪದ ಸವಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ಮಿತ ಮಾತಿನ, ಹಿತ ವರ್ತನೆಯ ಸೌಮ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಿನೇಶ ಅಮ್ಮಣ್ಣಾಯರ ಅಗಲಿಕೆ ಬಹುಕಾಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಲಿದೆ. ಒಂದು ತಲೆಮಾರಿನ ಮೂವರು ಅಗ್ರಪಂಕ್ತಿಯ ಭಾಗವತರು (ದಿನೇಶ ಅಮ್ಮಣ್ಣಾಯ, ಪದ್ಯಾಣ ಗಣಪತಿ ಭಟ್, ಪುತ್ತಿಗೆ ರಘುರಾಮ ಹೊಳ್ಳ) ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪಾರಂಪರಿಕ ಶೈಲಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ಸ್ವಂತಿಕೆಯ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದವರು'' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
''ಕೆಲವು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮೆರೆದ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಯು, ಯಕ್ಷಗಾನ, ತಾಳಮದ್ದಲೆ ರಂಗಭೂಮಿಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಆದರ್ಶವಾಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸತನ್ನು ತರುವುದಕ್ಕೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಈ ಮೂವರು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಕೀರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರು ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಒಲಿದುದು ರಂಗಭೂಮಿಯ ಭಾಗ್ಯ. ಅಮ್ಮಣ್ಣಾಯರು ಅನಂತದ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಂಠಸ್ವರವನ್ನು ಪಸರಿಸುತ್ತ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಮೃತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಕಲ್ಚಾರ್ ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
