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ಮಂಡ್ಯ: ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಕಿ ಎಸ್‌.ಜಾನಕಿ ಅವರ ಅಸ್ಥಿ ವಿಸರ್ಜನೆ

ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಕಿ ಎಸ್‌.ಜಾನಕಿ ಅವರ ಅಸ್ಥಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

S JANAKI ASHES IMMERSION
ಎಸ್‌.ಜಾನಕಿ ಅವರ ಅಸ್ಥಿ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ವೇಳೆ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಅಪ್ಸರಾ, ಮತ್ತಿತರರು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 13, 2026 at 8:55 PM IST

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ಮಂಡ್ಯ: ಮೈಸೂರಿನ ಕುವೆಂಪು ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದ ಖ್ಯಾತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿ ಎಸ್‌.ಜಾನಕಿ (88) ಅವರ ಅಸ್ಥಿಯನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಸಮೀಪದ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜಿಸಲಾಯಿತು.

"ಅಮ್ಮನವರ ಆಸೆಯಂತೆ ಅವರ ಅಸ್ಥಿಯನ್ನು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ವಿಸರ್ಜಿಸಲಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು" ಎಂದು ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ ನವೀನ್ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳಿದರು.

"ತಮ್ಮ ಮಗನ ಅಸ್ಥಿ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಅಸ್ಥಿ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡುವಂತೆ ಖುದ್ದು ಅಮ್ಮನವರೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಅವರ ಆಸೆಯನ್ನು ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಮ್ಮನವರ ಹಾಗೂ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸುಳ್ಳು ವದಂತಿ ಹಾಗೂ ಅಪಪ್ರಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಅವರನ್ನು ಗೃಹ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದೆಲ್ಲವೂ ಸುಳ್ಳು. ಸ್ಮಾರಕ ಮಾಡಲು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಮೈಸೂರಿನ ಬೋಗಾಧಿ ರಸ್ತೆಗಿಡಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರದ ವೇಳೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

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ಬಹುಭಾಷಾ ಗಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದ ಎಸ್.ಜಾನಕಿ ಅವರು ಮೈಸೂರಿನ ಬನ್ನೂರು ರಸ್ತೆಯ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬೋಗಾದಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ನವೀನ್ ಮತ್ತು ಪವನ್ ಎಂಬವರು ಆರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಆಗಿದ್ದರು. ವಯೋಸಹಜ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಜಾನಕಿ, ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೈಸೂರಿನ ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರು. ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು.

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"ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಮಾನವಕುಲಕ್ಕೆ ದೇವರು ನೀಡಿದ ಉಡುಗೊರೆ. ಅವರನ್ನು ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯಾಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಮೊಮ್ಮಗಳ ಸಂಬಂಧವೇ ವಿಶೇಷ. ನನ್ನ ಮತ್ತು ಅಜ್ಜಿಯ ಸಂಬಂಧವೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇತ್ತು. ನನಗೆ ಅವರು ಮೊದಲು ಅಜ್ಜಿ, ಆಮೇಲೆ ಗಾಯಕಿ. ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ" ಎಂದು ಮೊಮ್ಮಗಳು ಅಪ್ಸರಾ ದುಃಖ ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

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ಎಸ್.ಜಾನಕಿ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ತೆಲುಗು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ನೆರವೇರಿತು. ಪುತ್ರ ಮುರುಳಿಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಮಗಳಾದ ಅಪ್ಸರಾ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿ-ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು.

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S JANAKI ASHES IMMERSION
CAUVERY RIVER
ಎಸ್‌ ಜಾನಕಿ ಅಸ್ಥಿ ವಿಸರ್ಜನೆ
MANDYA
ASHES IMMERSION

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