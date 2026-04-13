ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ ಬೆಳಗಲಿವೆ ಎಲ್ಇಡಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳು: ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲ, ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಉಳಿತಾಯ!
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ ಅವಳಿನಗರದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ಎಲ್ಇಡಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳು ಬೆಳಕು ನೀಡಲಿವೆ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವರದಿಗಾರ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಗಡ್ಡದ ಅವರ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : April 13, 2026 at 1:48 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಅವಳಿ ನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ ಜನತೆಯ ಬಹುದಿನಗಳ ಕನಸು ನನಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ವಿಳಂಬದ ಬಳಿಕ ಈ ನಗರಗಳ ಬೀದಿ ಬದಿಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ, ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಉಳಿತಾಯದ ಎಲ್ಇಡಿ (ಲೈಟ್ ಎಮಿಟಿಂಗ್ ಡಿಯೋಡ್) ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ 12ರಿಂದ 16 ಕೋಟಿ ರೂ. ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
93 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ (ಪಿಪಿಪಿ)ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಂಜುನಾಥ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ನಿಂದ ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೆಡೆ ಬೀದಿ ಬದಿಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಎಲ್ಇಡಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸುಮಾರು 77 ಸಾವಿರ ಎಲ್ಇಡಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು 8ರಿಂದ 10 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಅವಳಿ ನಗರದ ವೃತ್ತ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲ, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 20ರಿಂದ 200 ವ್ಯಾಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಎಲ್ಇಡಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಅಳವಡಿಕೆ: ಅವಳಿ ನಗರದ ವಿವಿಧ ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಆಯ್ದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥವಾಗಿ 7ರಿಂದ 8 ಸಾವಿರ ಎಲ್ಇಡಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಇಡಿ ದೀಪಗಳ ಲಕ್ಸ್ ಲೆವಲ್ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಲಿದೆ. ಲಕ್ಸ್ ಲೆವಲ್ ಎಂಬುದು ನೆಲದ ಮೇಲೆ (ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬದಿಂದ ರಸ್ತೆಗೆ) ಬೀಳುವ ಬೆಳಕಿನ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಮಾನದಂಡ. ಇದು ಎಲ್ಇಡಿ ದೀಪದ ಪ್ರಕಾಶಮಾನತೆ (ಟೈಟ್ಸ್)ಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲ, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಇನ್ನಿತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನತೆಯು ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸಿಸಿಎಂಎಸ್ ಅಳವಡಿಕೆ: ಆಯಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಎಲ್ಇಡಿ ದೀಪಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಲಕ್ಸ್ ಲೆವಲ್ ತಲುಪದಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ಬೆಳಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗಿನದು ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಅಳವಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ಇದಲ್ಲದೆ, 1,500-2,000 ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ (ಸಿಸಿಎಂಎಸ್) ಪನೆಲ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯ ಸೂಚಿಸಲಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಹು-ಧಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯುಕ್ತ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'ಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಈಗಾಗಲೇ 1,500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಲ್ಇಡಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಗರದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು, ಪ್ರಮುಖ ವೃತ್ತ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಸ್ಥಳಗಳು ಹಾಗೂ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಹಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಒಪ್ಪಂದಂತೆ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಬೀದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮುಂದಿನ 9 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ 68 ಸಾವಿರ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು ಬೆಳಗಲಿವೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೇ ಅವಳಿನಗರಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು: ಇದೊಂದು ಎನರ್ಜಿ ಸೇವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಬಿಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಸುಸ್ಥಿರ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಹಣದ ವ್ಯಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಶಕ್ತಿಯ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಪ್ಪಂದದಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನೇ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹಣ ಖರ್ಚಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ತಾನೇ ಬಂಡವಾಳ ವಿನಿಯೋಗಿಸುತ್ತಾನೆ. 9 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 68 ಸಾವಿರ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಿಒಡಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹೆಸ್ಕಾಂಗೆ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟುವುದರಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನಿಗೆ ಇಎಂಐ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೇ ಅವಳಿನಗರಕ್ಕೆ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
93 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದ ಎಲ್ಇಡಿ ಬೀದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಸೇರಿ ಇದು 8 ವರ್ಷಗಳದ್ದಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಶೇ.52ರಷ್ಟು ಉಳಿತಾಯ ಸಾಧಿಸುವ ಬದ್ಧತೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಟೆಂಡರ್ ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪಾಲಿಕೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 12ರಿಂದ 16 ಕೋಟಿ ರೂ. ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹು-ಧಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದರು.
ಅವಳಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಇಡಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹಲವು ಬಾರಿ ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಐದಾರು ಬಾರಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದ ಮೇಲೆ ಇದೀಗ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಟೆಂಡರ್ಗೆ 2025ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದ ಮೇಲೆಯೂ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದ ಸಂಸ್ಥೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿಲಾಸ್ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ 40 ವರ್ಷ ಲೀಸ್ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಜ್ಞರ ವಿರೋಧ
ಬೆಂಗಳೂರು - ಮುಂಬೈ ನಗರಗಳ ನಡುವೆ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ಟ್ರೈನ್ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರದ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್