’’ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ‘‘, ಇದರಿಂದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ: ಸಚಿವ ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ
ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತನ್ನಾಡಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಸಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಸಿದೆ ಇದೆಲ್ಲಾ ಬೇಕಾ?. ಈಗ ಗಲೀಜನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ ಎಂದು ಸಚಿವ ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಕಿಡಿ ಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 24, 2026 at 6:58 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ. ಇದರಿಂದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡೆ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತೀಯಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನೈತಿಕತೆಯ ಮಾತನ್ನಾಡುತ್ತೀಯಾ ಎಂದು ಸಚಿವ ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೆಚ್ಡಿಕೆ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದವರು. ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಾಗಿ ಜನರ ಮನ ಗೆದ್ದವರು. ಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಯಾರು ಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ರು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲಾ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಇವರದ್ದೇನು ನಾಯಕರನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನಾ?. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾವೇ ಬೆಳೆಸಿರೋದು ಅಂತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ಪಟೇಲ್ ಯಾರೂ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲವಾ?. ಏನು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬಂದು ಪಕ್ಷವನ್ನ ಕಟ್ಟಿರೋ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವರೇ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಯಾವ ನೈತಿಕತೆ ಇದೆ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಏಳು ಕೋಟಿ ಜನರ ನೈತಿಕತೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಇದೆ. ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತನ್ನಾಡಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಸಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಸಿದೆ ಇದೆಲ್ಲಾ ಬೇಕಾ?. ಈಗ ಗಲೀಜನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ ಎಂದು ಕಿಡಿ ಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಆದ್ಯತೆಯಾಗಬೇಕೇ ಹೊರತು, ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ರಾಜಕೀಯ ಟೀಕೆ ಮತ್ತು ಆರೋಪ - ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವುದಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಸಹಜ. ಆದರೆ, ರಾಜ್ಯದ ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರ ಬದುಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗಂಭೀರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಪರಸ್ಪರ ಟೀಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದು ಎಷ್ಟು ಸಮಂಜಸ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾಗಿ ಅಪಾರ ರಾಜಕೀಯ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಬಳಸಬೇಕಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೆಲೆ, ಬಾಕಿ ಪಾವತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ಪರಿಹಾರ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಇಂದು ರೈತರ ಸಾಲದ ಹೊರೆ, ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕೃಷಿ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ಅಭದ್ರತೆ ಕೃಷಿ ವಲಯದ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲುಗಳಾಗಿವೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವುದು, ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವುದು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಾಯಕತ್ವದ ಭಾಗವಾಗಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆ-ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಗು ತೂರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ, ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಇದೆ. ಇಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಬಳಸುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಜನರ ನೈಜ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಆರೋಪ-ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪಗಳ ಆಚೆಗೆ ಬಂದು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು, ರೈತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೆಲೆ, ಬಾಕಿ ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಪರಿಹಾರ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಲು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ರೈತರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ರೈತರ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಜನರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ದೊರೆಯಬೇಕು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಟೀಕೆಗಳಿಂದ ರೈತರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮಗಳು, ಅವರಿಗೆ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನೀಡುವ ಕೊಡುಗೆಯೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
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