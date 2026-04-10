ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಷ್ಟು ಲೀಡ್ ಬರಲ್ಲ: ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ
ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.20ರಷ್ಟು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವೋಟ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಕೈ ತಪ್ಪಿವೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 10, 2026 at 7:17 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶೇ.20ರಷ್ಟು ಲೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಎಸ್.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರ ಮೇಲಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯದ ಮುನಿಸಿನ ಕುರಿತು ಇಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನೋವಾಗಿದೆ. ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 70 ಸಾವಿರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳಿದ್ದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಬಾರಿಯ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ, ಎಸ್ಡಿಪಿಐಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ವೋಟ್ ಹಾಕದೇಯೂ ಇರಬಹುದು ಎಂದರು.
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆ ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇವೆ. ಶಿಗ್ಗಾವಿ ಹಾಗೂ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಹೋಲಿಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇರೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬೇರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಎಂದು ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೀಟ್. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೋತರೂ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಷ ಮಲಗಲು ಬಿಡಲ್ಲ. ನಾವೇ ಸಿಎಂ, ಮಂತ್ರಿಗಳು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು.
'ನಾವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಹಣ ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ': ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಹೊಳೆ, ಸರ್ಕಾರ ಠಿಕಾಣಿ ಹೂಡಿದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ, ಉಪಚುನಾವಣೆ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕಾನೂನು ತಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾವ ಪಕ್ಷದವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನೇ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವ ಕಾನೂನು ಮಾಡಬೇಕು. ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೂ ತಪ್ಪು, ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೂ ತಪ್ಪೇ. ನಾವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಹಣ ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆ, ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಮೇ 4ರಂದು ಉಪಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರುವವರೆಗೆ ಕಾಯಬಾರದು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವ ಗೊಂದಲ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. 30 ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಆಗಿಲ್ಲ. ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಪುನರ್ರಚನೆ ಎರಡೂ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಕೂಡಲೇ ನೇಮಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ರಮೇಶ ಕತ್ತಿ ಹೇಳುವುದು ಕೇವಲ ಮೂರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚ್ಯಾನಲ್ನವರು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ. ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಜನರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚ್ಯಾನಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪರವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಅಲೆ ಇರುವಂತೆ ಬಿಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುವುದು ಜನರ ಮಧ್ಯೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲಲ್ಲ. ಮೂರು-ನಾಲ್ಕು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚ್ಯಾನಲ್ಗಳು ಮಾಡುವ ಶಬ್ದದಿಂದ ಮತಗಳು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.
ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ನೀಡುವ ಜಲ್ ಜೀವನ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ ಪಾಲನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳಾದ ಜಲ್ ಜೀವನ ಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ನರೇಗಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಕೇಂದ್ರವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯ ಕೂಲಿ ಹಣ ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಾಮಗ್ರಿ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಕೇಂದ್ರವು ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಮುರಗೇಶ ನಿರಾಣಿ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಇರುವವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಬಾರದು. ಅದರ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಆಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಮಾನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಬೇಕು. ಕೇವಲ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ ನೋಡಲು ಆಗಲ್ಲ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಒಮ್ಮೆ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
