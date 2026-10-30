ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರ ನಡುವೆ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ರೂಪಿಸಿದ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕ ಉರುಳಿನಲ್ಲಿ ಬೀಳಲಿದ್ದಾನೆ: ಸಚಿವ ನರೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ
ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಅದರ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ರೂಪಿಸಿದ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕನೇ ಉರುಳಿನಲ್ಲಿ ಬೀಳಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ನರೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ
Published : October 30, 2026 at 4:00 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ನಮ್ಮಪಕ್ಷದ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಭಿಪ್ರಾಯ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಅದರ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ರೂಪಿಸಿದ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕನೇ ಉರುಳಿನಲ್ಲಿ ಬೀಳಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ನರೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು.
ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕ ಯಾವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ, ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಗಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ನನಗೆ ತನಿಖೆ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ತನಿಖೆ ಬೆಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಅದು ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಜಾಯಿಷಿ ನೀಡಲಿ ಎಂದರು.
ಗಾಜಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಮೊದಲು ಯಾರ ಮನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೊರಬರಲಿದೆ. ಈಗ ಪ್ರಕರಣ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಭಾವನೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗೃಹ ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಾನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು ಏನದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರ ನಡುವೆ ಭಿನ್ಕಾಭಿಪ್ರಾಯ ತಂದು ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಯತ್ನ ಮಾಡಿದ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕ ಈಗ ತಾನೇ ಹಾಕಿದ ಉರುಳಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ತಪ್ಪು ಸಾಬೀತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಹಾಲಿನ ದರ ಏರಿಕೆ ಸಮರ್ಥನೆ: ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಲು ಹಾಲಿನ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹರ ದೃಷ್ಠಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ದರ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಯೇ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೂಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಪಶು ಆಹಾರದ ಬೆಲೆ ಸಹ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯಾರಾದರೂ ತೋರಿಸಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬರ ಪರಿಹಾರ ಮುಂದೇಯು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರಗಾಲಕ್ಕಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲು 2,500 ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದೆಯೂ ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೈತರಿಗೂ ಸಹ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಣ ನೀಡಲು ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಯಾವ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಲ್ಲದೇ ರೈತನಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಡಿಬಿಟಿಯ ಮೂಲಕ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಕುರಿತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಂದಿಸಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲಾ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಹೋಗಿ ರೈತರೂಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ವರದಿ ಬಂದ ನಂತರ ಸೂಕ್ತ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೇವಿನ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ: ಮೇವಿನ ಕೊರತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ಬರ ಬಂದಿದ್ರು ಸಹ ಮೇವಿನ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ವಿವಿಗಳಿಂದಲೂ ಸಹ ಮೇವು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: