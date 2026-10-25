'ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಜನ ನಿನ್ನನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತಾರೆ': ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ಕಿಡಿ
ನೀನು ಮಂತ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಜನ ನಿನ್ನ ಓಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬೀದಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಮುಂಚೆ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಆರ್.ಅಶೋಕ್, ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದರು.
Published : October 25, 2026 at 4:04 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ನೀನು ಮಂತ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಜನ ನಿನ್ನನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬೀದಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಮುಂಚೆ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ಗೆ ಫಂಡ್ ಬರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಫಂಡ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಫಂಡ್ ಬರುತ್ತಾ ಮೊದಲು ನೀವು ಹೇಳಿ. ನಮಗೆ ಫಂಡ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ತರ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಜೊತೆ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ವಿದೇಶದಿಂದ ಫಂಡ್ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಒಂದು ದೇಶಪ್ರೇಮವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ಸಂಘಟನೆ ಎಂದರು.
ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತಹ ಸಂಘಟನೆ. ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಹೇಳುವಂತ ಸಂಘಟನೆ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್. ನೀನು ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ಯಾ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವರ್ಷ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಜನ ನಿನ್ನ ಓಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬೀದಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ದೀಯಾ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಲಿ ನೀನ್ಯಾಕೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೀಯಾ?. ನಿನಗೆ ದಮ್ಮಿದ್ರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹತ್ತಿರ ಮಾತನಾಡಿಸು ನೋಡೋಣ. ಯಾಕೆ ನೀನು ಮಾತನಾಡುತ್ತೀಯಾ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮೌನ ವ್ರಥನಾ?. ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿ ಆವಾಗ ನಾವು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇವರಿಗೆಲ್ಲಾ ನಾವು ಉತ್ತರ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಶೋಕ್ ಗರಂ ಆದರು.
ವಿಜಯದಶಮಿ ಬಳಿಕ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಪಥಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ: ವಿಜಯದಶಮಿ ಬಳಿಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜಯನಗರದ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಪಥಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ್, ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಸೇರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಗಣ ವೇಷಧಾರಿಗಳಾಗಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರೊಂದಿಗೆ ಪಥಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರು.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಆರ್. ಅಶೋಕ್, ಕಳೆದ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿಜಯದಶಮಿ ದಿನ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಪಥಸಂಚಲನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಸುಮಾರು 5O ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಥ ಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನೊಬ್ಬ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ದೇಶದ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲುವಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು. ಇದೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಎಂದರು.
ಇದು ದೇಶದ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ಸಂಘಟನೆ. 175 ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ RSS ಸಂಘಟನೆ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪಥಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹಾಕಿತ್ತು. ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡೋಕೆ ಕೊನೆಯ ದಿನದವರೆಗೆ ಸತಾಯಿಸಿತು. ನೆಹರು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಕೂಡ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದರ ನಡುವೆ ದೇಶದ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಕಾಪಾಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶಾಂತಿಯುತ ಪಥ ಸಂಚಲನ ಆಗಿದೆ. ಇದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅಶೋಕ್ ಹೇಳಿದರು.
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