ಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಊಟ ಬಡಿಸಿದವರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ: ಆರ್. ಅಶೋಕ್
ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 26, 2026 at 4:39 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಊಟ ಬಡಿಸಿದವರನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಅನ್ನ, ಜಿಲೇಬಿ ಹಾಕಿದವರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು, ಹಂಚಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ನ, ಜಿಲೇಬಿ ಹಾಕಿದವರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ಈ ಕೇಸ್ ಈಗಲೇ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಲಿ. ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತನಿಖಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿಂದಲೂ ಕೇಸ್ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಆದೇಶ ಬಂದಿದೆ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಈ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ನಮಗೆ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವರ ತನಿಖೆ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ತನಿಖೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖೆ ಅಥವಾ ಸಿಬಿಐಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ತನಿಖೆ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ದೇವೇಗೌಡರ ಕುಟುಂಬ ಮುಗಿಸಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ₹600 ಕೋಟಿ ಡೀಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿರೋದು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾದ ಮಾತು. ದೇವೇಗೌಡರ ಕುಟುಂಬ ಮುಗಿಸಲು ಸಂಚು ಆಗಿದೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿರೋ ಹಣದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಆರೋಪ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಶೋಕ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಡಿಕೆಶಿಯಂತೆ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳ ವರ್ತನೆ: ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಕನ್ನಡಿಗ ಯುವತಿ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಡಿಕೆಶಿ ಆಡಳಿತ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೇ ಕಂಪನಿಗಳ ವರ್ತನೆ ಇದೆ. ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಕರೆದು ಸಿಎಂ ಮಾತಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಏನೂ ಮಾಡದೇ ಸಿಎಂ ಪೇಪರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಿದ್ರೂ ಸಿಎಂ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಸಿಎಂ, ಸುಮ್ನೆ ಇರು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಕರೆದು ಮಾತಾಡಿ, ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಸಭೆ ಮಾಡ್ತೀರೋ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀರೋ?. ನಾವೇ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಕಂಪನಿಗಳ ಜತೆ ಸಭೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಬ್ಯುಸಿ: ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಜತೆ ಸಿಎಂ ಸಭೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವೇ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕಿದೆ. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಿಎಂ. ಅವರು ಮೊದಲೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಹೋರಾಟ ತೀವ್ರಗೊಳ್ತು. ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಮಾಲೀಕರು, ರೈತರ ಜತೆ ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಸಿಎಂ ಮೊದಲೇ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಿಡಿ, ಅದೂ ಇದೂ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವತ್ತ ಸಿಎಂ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ರೈತರನ್ನು ಮರೆತ್ರು ಎಂದು ಅಶೋಕ್ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ಜನಗಳ ದಸರಾ ಅಲ್ಲ, ಡಿಕೆಶಿ ದಸರಾ ನಡೆಯಿತು: ಪ್ರಮೋದಾದೇವಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸರ್ಕಾರದ ತಪ್ಪುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಮೋದಾದೇವಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಲವು ತಪ್ಪುಗಳಾಗಿವೆ. ದಸರಾದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ತಡೆದರು. ಈ ಬಾರಿ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಡಿಕೆಶಿ ಫೋಟೋ ಶೋ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡೀತು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದಸರಾ ಈ ಸಲ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನೀತಿ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಿಎಂಗಳನ್ನು ಕರೆದು ಶೋಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಡಿಕೆಶಿ. ಆಡಂಬರದ ದಸರಾ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಾಕಷ್ಟು ಎಡವಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಪ್ರಮೋದಾದೇವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಲ ಜನಗಳ ದಸರಾ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಡಿಕೆಶಿ ದಸರಾ ನಡೀತು ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ದೂರಿದರು.
ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ: ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ದಿನವೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸಿಗರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಿಗೆ, ಸಚಿವರಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಮೇಲೆ ಗೌರವ ಇದ್ರೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ದಿನ ಹೋಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ, ಗೌರವ ಇದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರಿ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಲೆ ಇರಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಮುಖ್ಯನಾ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋದು ಮುಖ್ಯನಾ?. ಅದೇ ದಿನ ಸಿಖ್ ಸಮುದಾಯದವರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ದಿನ. ಅದೇ ದಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸಿಖ್ಖರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಎಂದು ಅಶೋಕ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
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