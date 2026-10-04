ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳದಲ್ಲೂ ವೋಟ್ ಚೋರಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಮ ಸಿಎಂಗಳಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿಸಿ: ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವೋಟ್ ಚೋರಿ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳದಲ್ಲೂ ವೋಟ್ ಚೋರಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಎಂದು ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 4, 2026 at 1:49 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳಗಳಲ್ಲೂ ವೋಟ್ ಚೋರಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ?. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದವರು ಇದ್ದಾರೆ, ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿಸಿ ನೋಡೋಣ ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರದಲ್ಲಿಂದು ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಎಸ್ಐಆರ್ ನಂತರದ ಚುನಾವಣೆಗಳ ರದ್ದು, ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಯವರು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅರ್ಥ ಇರಬೇಕು ಎಂದರು. ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳಗಳಲ್ಲೂ ವೋಟ್ ಚೋರಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ?. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿಸಿ ನೋಡೋಣ. ಯುಪಿಎ ಇದ್ದಾಗ ಹಲವು ಬಾರಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಎಸ್ಐಆರ್ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ನಡೀತಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಎಸ್ಐಆರ್ ನಡೆದಿದೆ, ನಾವ್ಯಾರೂ ವಿರೋಧಿಸಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಳೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ದೂರು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟೂಲ್ ಕಿಟ್ ಮೂಲಕ ಎಸ್ಐಆರ್ ವಿರೋಧಿಸ್ತಿದೆ. ಎಸ್ಐಆರ್ಗೂ ಬಿಜೆಪಿಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ಮ್7 ಅರ್ಜಿ ಮೂಲಕ ಸತ್ತವರು, ನಕಲಿ ಮತದಾರರ ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಿಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟವಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಬಾಂಗ್ಲಾ ನಿವಾಸಿಗಳು, ಮೃತರು, ಎರಡು ಕಡೆ ವೋಟರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರೋದು ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಯಸ್ತಿದೆ. ಫಾರ್ಮ್7 ಯಾರೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಅದರ ಪ್ರತಿಗಳು ಆಯೋಗದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ತವೆ. ನಾಳೆ ನಾವು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ದೂರು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಚೋರರಿಗೆ ಜನ ವೋಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ: ಆಯೋಗದ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಫಾರ್ಮ್7 ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ನಾಳೆ ದೂರು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ವೋಟ್ ಚೋರಿ ಆಗಲ್ಲ, ಆದರೆ ಚೋರರಿಗೆ ಜನ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದನ್ನು ಸರಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಯಾವ ಸಾಕ್ಷಿಯೂ ಕೊಡದೇ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಹೊಡೀತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ 40-50 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರ ಹೆಸರು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಫಾರ್ಮ್7 ಮೂಲಕ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾರ ಹೆಸರನ್ನೂ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರ ಆರೋಪ ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಬೂತ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅಂದಾಜು 80 ಮತಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ಇವು ಯಾರ ಮತಗಳು ಅಂತ ಹುಡುಕಿ. ಬಬಲೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಐದಾರು ಸಾವಿರ ಮತದಾರರ ಹೆಸರು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತೀ ಬೂತ್ ನಲ್ಲಿ ಐದಾರು ಅನರ್ಹ ಮತಗಳಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಅದು ಯಾರು ಅಂತ ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ಹೇಳಲಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರು ಬಿಜೆಪಿಯವರನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮವರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಹೋರಾಡ್ತೇವೆ. ಪೊಲೀಸರು ಸರ್ಕಾರದ ಮಾತು ಕೇಳೋದು ಬೇಡ. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋದರ ನಾಳೆ ನೀವು ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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