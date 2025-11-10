ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಯ್ಕೆ: ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ, ರಮೇಶ ಕತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು
ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಣ್ಣಾಸಾಹೇಬ ಜೊಲ್ಲೆ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ರಾಜು ಕಾಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಹಾಗೂ ರಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳಗಾವಿ: ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ನಾವು ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಸೋಲು, ಗೆಲುವಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಸರ್ವಾನುಮತದ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಅಥಣಿ ಶಾಸಕರೂ ಆಗಿರುವ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಹೇಳಿದರು.
ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ನೂತನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚುನಾವಣೆ ಇಂದು(ಸೋಮವಾರ) ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆರೋಪ ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ ಸಹಜ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು. ಅಧ್ಯಕ್ಷ - ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಚುನಾವಣೆ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗದೇ ಮುಗಿದಿದೆ. ನಿನ್ನೆಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು. ಎಲ್ಲರ ಒಪ್ಪಿಗೆ, ಸಹಮತದೊಂದಿಗೆ ಅಣ್ಣಾಸಾಹೇಬ ಜೊಲ್ಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ರಾಜು ಕಾಗೆಯವರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ ಅನುಭವ ಇರುವ ಅಣ್ಣಾಸಾಹೇಬ ಜೊಲ್ಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಸಹಮತದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 4 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ನೀಡಿದೆ. 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ನನ್ನ ಸೇವೆ ಮುಂದುವರೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಅಥಣಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ಮರಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ರಮೇಶ ಕತ್ತಿ, ಮಹಾಂತೇಶ ದೊಡ್ಡಗೌಡರ, ಗಣೇಶ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಜನ ಆರಿಸಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಒಮ್ಮತದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಹೇಳಿದರು.
ಚೋಪಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹೆಸರಿನವರೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದರಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಚೋಪಡಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಅದೆಲ್ಲಾ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಮುಂದೆಯೂ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಗಣೇಶ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹಿರಿಯರಿದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ಅಧಿಕಾರ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರು. ಇನ್ನು ಅಣ್ಣಾಸಾಹೇಬ ಜೊಲ್ಲೆ ಏನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವರಾ? ಅವರೂ ನಮ್ಮವರೇ. ಜೋಡೆತ್ತಿನಂತಿದ್ದ ರಾಜು ಕಾಗೆ ಅವರನ್ನು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗುವಂತೆ ನಾನೇ ಕಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘರ್ಷ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚುನಾವಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಮುಗಿದಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ನನಗೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸವದಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಮೇಶ ಕತ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಷಾತೀತ ಮತ್ತು ಜಾತ್ಯತೀತವಾಗಿ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ, ಸೋತಿಲ್ಲ, ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆದ್ದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಯಾರೂ ಒಂಟಿ ಆಗಿಲ್ಲ: ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾದ್ರಾ ರಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಯಾರಿಗ್ಯಾರೂ ಒಂಟಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 42 ವರ್ಷ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಅಣ್ಣಾಸಾಹೇಬ ಜೊಲ್ಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ರಾಜು ಕಾಗೆ ಅವರನ್ನು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಕತ್ತಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಮಾತಿನ ಸಮರ ಆಗಬಾರದು ಎಂಬ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ, ಆಗುವ ಸಂರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಇರುವುದು. ಅದೆಲ್ಲಾ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಹೇಳುವುದು. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಮತ್ತೇನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ..? ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಬ್ಬರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆವು. ರಾಜಕಾರಣ ಎಂದರೆ ಕೊಡಲಿ, ಕುಡಗೋಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಎಂದು ರಮೇಶ ಕತ್ತಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಅನುಭವದ ಮಾತನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ: ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ರಮೇಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮಾತಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ, ಅಣ್ಣಾಸಾಹೇಬ ಜೊಲ್ಲೆ, ರಮೇಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೀಗೆ ಹಿರಿಯರು ಯಾರೇ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಅವರ ಅನುಭವದ ಮಾತನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಆ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ರಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
