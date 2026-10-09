ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸಂಚಾರಿ ಪೀಠಕ್ಕಾಗಿ ಪಟ್ಟು, ಬೆಣ್ಣೆನಗರಿ ವಕೀಲರಿಂದ ಹೋರಾಟದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಸಂಚಾರಿ ಪೀಠವಾದ್ರೇ ಆಗಲಿರುವ ಅನುಕೂಲಗಳಿವು..
ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಸಂಚಾರಿ ಪೀಠ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂಬುದು ವಕೀಲರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ. ವರದಿ
Published : October 9, 2026 at 7:42 AM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ದಾವಣಗೆರೆ ಮಧ್ಯಕರ್ನಾಟಕದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸಂಚಾರಿ ಪೀಠ ರಚನೆಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ವಕೀಲರು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದು, ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಹಂತದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲು ಚಿಂತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಸಂಘಗಳ ವಕೀಲರ ಸಂಘಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿರುವ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಲು ಚಿಂತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಆರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಕಕ್ಷಿದಾರರು ಮತ್ತು ವಕೀಲರು ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು, ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಬರುವ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಚಾರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಲು ತೀರ್ಮಾನ: ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲೇ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸಂಚಾರಿ ಪೀಠ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಲು ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯಡಿ ವಕೀಲರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಲ್ಲಾ ವಕೀಲರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಎರಡು ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಎಂ. ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಹಾಗೂ ಮುಜರಾಯಿ ಸಚಿವ ಕೆ.ಎಸ್. ಬಸವಂತಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ವಕೀಲರ ಭವನಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಲು ವಕೀಲರು ಚಿಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗುವ ಅವಕಾಶ ಕೈತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೀಠ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ನಗರಗಳ ಪೈಕಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಬಂದಿರುವ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶವನ್ನು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ವಕೀಲರು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಜನರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರಮುಖ ಪೀಠವಿದ್ದರೆ ಕಲಬುರಗಿ, ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಯಂ ಪೀಠಗಳಿವೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ನೀಡಿದ ತೀರ್ಪಿನ ವಿರುದ್ಧದ ಸಿವಿಲ್-ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೇಲ್ಮನವಿಗಳು ಹಾಗೂ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿಗಳು ವಿಚಾರಣೆ ಜತೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ದಾವೆ ಹೂಡಲು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಆಗುವ ಪೀಠಗಳು ನೆರವಾಗಲಿವೆ.
ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸಂಚಾರಿ ಪೀಠ ರಚಿಸಿದರೆ ವಿಜಯನಗರ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಹಾವೇರಿ, ಗದಗ, ಏಳು ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿದೆ.
ಇದೀಗ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಒಂದು ಕಾಯಂ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಚಾರಿ ಪೀಠ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಚಿಂತನೆ ಗರಿಗೆದರಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ, ಉಡುಪಿ, ಮಂಗಳೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪೈಕಿ ಈ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪೀಠ ರಚನೆ ಸಂಬಂಧ ಮೂವರು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಧ್ಯಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಲ್ಲೆ ದಾವಣಗೆರೆಯ ವಕೀಲರ ಕೂಗಿಗೆ ಮರುಜೀವ ಬಂದಂತಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಸಂಚಾರಿ ಪೀಠ ಬೇಕೆ ಬೇಕು ಎಂದು ದಾವಣಗೆರೆ ವಕೀಲರು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ದಾವಣಗೆರೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಏಕೆ?: "ದಾವಣಗೆರೆ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಧ್ಯಬಿಂದುವಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ-ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ರೈಲು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವಾಗಿದ್ದು, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಿಜಯನಗರ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಹಾವೇರಿ, ಗದಗ, ಆರೇಳು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದು ಸುಲಭವಾಗಿ ದಾವಣಗೆರೆ ತಲುಪಬಹುದಾಗಿದೆ. ನೀರಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಿದೆ. ಸಮಾನವಾದ ಹವಾಗುಣವಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಅಥವಾ ಧಾರವಾಡ ಪೀಠಗಳಿಗೆ ತೆರಳಲು 100 ರಿಂದ 300 ಕಿ.ಮೀ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸುವುದು ತಪ್ಪಲಿದೆ. ಆದರೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲೇ ಸಂಚಾರಿ ಪೀಠವಾದಲ್ಲಿ ಈ ಅಂತರ 50 ರಿಂದ 150 ಕಿ.ಮೀ. ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ತಗ್ಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ವಕೀಲರಿಗೆ ಕಕ್ಷಿದಾರರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ, ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಅಲೆಯುವುದು ತಪ್ಪಲಿದೆ" ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಕೀಲರು ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಾವು ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೇವೆ!: ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಿಎಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ "ನಾವು ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಜಧಾನಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೆಂಗಲ ಹನುಮಂತಯ್ಯನವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿತ್ತು. ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಹೋಯಿತು. ಇದೀಗ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸಂಚಾರಿ ಪೀಠದ ಸದಾವಕಾಶ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಬ್ಬರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ತಿಳಿಸಿ ಸಿಎಂಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಸಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೀಠ ಇಲ್ಲೇ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಸಂಘನೆಗಳನ್ನು ಸೆಳೆದು ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡುವುದು, ಇಲ್ಲದೇ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬಗ್ಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದರೇ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೀಠ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂದರು.
ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೀಲವಂತ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕು ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಂಚಾರಿ ಪೀಠ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಹಾವೇರಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವವರಿಗೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಸಂಚಾರಿ ಪೀಠ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲು ಬಸ್ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ ಇದೆ. ಕಕ್ಷಿದಾರರು ವಕೀಲರು ಬರಲು ಹೋಗಲು ಅನುಕೂಲ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ, ಕಲ್ಬುರ್ಗಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ತಪ್ಪಲಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾದ ಕೆಜಿ ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮ್ಮ ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಜಧಾನಿ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆಗ ನಮಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮಂಗಳೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೀಠ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದವರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಸಂಚಾರಿ ಪೀಠ ಕೊಡಬೇಕು, ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಚಾರಿ ಪೀಠ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕಕ್ಷಿದಾರನಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಕ್ಷಿದಾರ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಹಣದ ಖರ್ಚು ಆಗಲಿದೆ. ಒಂದು ಕೇಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ದಿನ ಮುಂಚೆಯೇ ಹೋಗಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ರೈಲು ಬಸ್ ಸಂಪರ್ಕ ಇರುವ ಕಾರಣ ಸಂಚಾರಿ ಪೀಠ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಹೋಗಲು ರೈಲು ಬಸ್ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೂ ನಮಗೆ ದೂರ. ಇದು ದಾವಣಗೆರೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸ್ಥಳ, ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿ ಬಿಎಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸಂಚಾರಿ ಪೀಠ ಬೇಕೆಬೇಕು" ಎಂದು ಅವರು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದರು.
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