12ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕವನ ಸಂಕಲನ ರಚಿಸಿದ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಬಾಲಕಿ; ಖ್ಯಾತ ಲೇಖಕ ಚೇತನ್ ಭಗತ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಬೆಳಗಾವಿಯ ಲಾವಣ್ಯ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಕಮ್ಮಾರ ಎಂಬ ಬಾಲಕಿ 'ರೈಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಟು ಭಾರತ' ಎಂಬ ಕವನ ಸಂಕಲನ ರಚಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾಳೆ.
Published : May 1, 2026 at 7:06 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮ್ಸ್, ರೀಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳ ನಡುವೆ ಬೆಳಗಾವಿಯ 12 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಾರುವ ಶಿಶುಗೀತೆ (ರೈಮ್ಸ್) ಒಳಗೊಂಡ ಕವನ ಸಂಕಲನ ರಚಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ದೇಶದ ಹೆಸರಾಂತ ಲೇಖಕ ಚೇತನ್ ಭಗತ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದ್ವಾರಕಾ ನಗರದ ಲಾವಣ್ಯ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಕಮ್ಮಾರ ಎಂಬ ಬಾಲಕಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದ ಬಿರ್ಲಾ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ 6ನೇ ತರಗತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಬಾಲಕಿಯ ತಂದೆ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ ಆಗಿದ್ದು, ತಾಯಿ ತಿಲೋತ್ತಮ ಅವರು ಗೃಹಿಣಿ.
ಲಾವಣ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ವೀರಪುರುಷರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಹಲವು ಮಹನೀಯರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆಧರಿಸಿ ಶಿಶುಗೀತೆ(ರೈಮ್ಸ್)ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು, 'ದಿ ಶ್ಯಾಡೋ ಆಫ್ ಇನೋಸೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್-ರೈಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಟು ಭಾರತ' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಕವನ ಸಂಕಲನ ರಚಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 18ರಂದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಚೇತನ್ ಭಗತ್ ಅವರು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿ, ಲಾವಣ್ಯಳ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 'ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್' ಅಥವಾ 'ಜಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿಲ್' ನಂತಹ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಮೂಲದ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನಾಯಕರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮತನದ ಶಿಶುಗೀತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಲಾವಣ್ಯ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ.
"ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕ 38 ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಬಾತ್ರಾ ಅವರಂತಹ ವೀರರ ಕುರಿತಾದ ಸರಳ ಕವಿತೆಗಳಿವೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಶಿವ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ, ಶ್ರೀರಾಮ ಮತ್ತು ಹನುಮಂತ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ದೈವೀ ಶಕ್ತಿಗಳ ಕುರಿತು ಕವನ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀಜಿ, ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕವಿತೆಗಳಿವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಛೋಟಾ ಭೀಮ್, ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಾಧನೆ ಬಗೆಯೂ ಕವನಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೌಲ್ಯ ತಿಳಿಸಲು 'ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ, ಪಿತೃದೇವೋ ಭವ' ಎಂಬ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪೋಷಕರು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರುವ ಕವಿತೆಗಳಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಹುತಾತ್ಮರ ಕುರಿತಾದ ವಿಶೇಷ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕುಂದಾ, ಇಲ್ಲಿನ ಮಿಲಿಟರಿ ಮಹಾದೇವ ಮಂದಿರ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಒಂದು ಗೀತೆ ಇದೆ" ಎಂದು ಲಾವಣ್ಯ ವಿವರಿಸಿದಳು.
"ನಾನು ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ತಾಯಿ ನನಗೆ ಕಥೆಗಳನ್ನು, ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ಹನುಮಾನ್, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇರಿ ಅನೇಕ ಹೀರೋಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ರೈಮ್ಸ್ಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ರೈಮ್ಸ್ ಬರೆಯಲು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ನನಗೆ ತಂದೆ-ತಾಯಿ, ಮಾವ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಈಗ ನನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಚೇತನ್ ಭಗತ್ ಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ಅವರು ನನಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಳು.
"ಚೇತನ್ ಭಗತ್, ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದೇನೆ. ಅವುಗಳಿಂದ ನಾನು ಪ್ರಭಾವಿತಗಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಕವನ ಬರೆಯುವುದು ನನ್ನ ಪ್ಯಾಷನ್. ದೊಡ್ಡವಳಾದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಬಿಲ್ಡರ್ ವೃತ್ತಿಯನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಲಾವಣ್ಯ ತನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಕನಸು ತಿಳಿಸಿದಳು.
"ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಬರೆದಿರುವ ರೈಮ್ಸ್ಗಳು ಕಿಂಡರ್ ಗಾರ್ಡನ್, ಎಲ್ಕೆಜಿ, ಯುಕೆಜಿ, 1ನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳು ಓದುವಂತೆ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಅವಳ ಆಸೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕವನ ರಚಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಮಗಳ ಸಾಧನೆಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಬಹುತೇಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಗೇಮ್ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿದಿದೆ. ಇದು ವಿಪರೀತ ಆಗಬಾರದು. ಹಾಗಂತ ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಮೊಬೈಲ್ ಮುಟ್ಟುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾ ಏನಿಲ್ಲ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕೋ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸುತ್ತಾಳೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಾಯಿ ತಿಲೋತ್ತಮ ಕಮ್ಮಾರ.
