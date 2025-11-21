ರಾಜಧನ ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ ಇಳಿದಿಲ್ಲ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲಿನ ದರ: ಮನೆ ಕಟ್ಟುವವರಿಗೆ ಬರೆ
ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲಿನ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ರಾಜಧನವನ್ನು ಶೇ.58.82ರಷ್ಟು ಇಳಿಸಿದರೂ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲಿನ ದರ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆಯಾಗಿದೆ.
Published : November 21, 2025 at 8:38 PM IST
ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ವಿನೋದ್ ಪುದು
ಮಂಗಳೂರು(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲು, ಮರಳಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕಳೆದ ಐದು ತಿಂಗಳು ಮನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲಿನ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ರಾಜಧನವನ್ನು ಶೇ.58.82ರಷ್ಟು ಇಳಿಸಿದ್ದರೂ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲಿನ ದರ ಮಾತ್ರ ಬಡ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರನ್ನು ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡುವಂತಿದೆ.
ರಾಜಧನ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲಿನ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಪರವಾನಗಿಯ ನಿಯಮ ಕಠಿಣವಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪರವಾನಗಿ ದೊರೆಯಲು ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲಿನ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಕಟು ನಿಯಮದಿಂದ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಲಾಭಾಂಶ ಸೇರಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲಿನ ದರ ಹಿಂದಿನ ದರಕ್ಕಿಂತ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ.
ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲಿನ ದುಬಾರಿ ದರವು ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಸತಿ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಯಮ ವಲಯವನ್ನೂ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದೆ. ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲಿನ ದುಬಾರಿ ದರದಿಂದಾಗಿ ನಿಗದಿತ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಮನೆಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ದರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗದೆ ಸಿವಿಲ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಮನೆಯ ಕನಸು ಹೊತ್ತು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಪೂರೈಸಲು ಬಡ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲಿನ ದರ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿರುವ ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲಾ ಸಿವಿಲ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್, ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲಿನ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸುವ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಳಿಯೂ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದರೂ ಪೂರಕ ಸ್ಪಂದನೆ ದೊರಕಿಲ್ಲ ಎಂದಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲಿನ ಅವ್ಯಾಹತ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪರವಾನಗಿ ರಹಿತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ-ಸಾಗಾಟದ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಈ ಸಂದರ್ಭ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸುವವರಿಗೆ ಟನ್ಗೆ 265 ರೂ. ರಾಜಧನ ವಿಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪರವಾನಿಗೆ ದೊರೆಯುವುದು ವಿಳಂಬ ಹಾಗೂ ದುಬಾರಿ ರಾಜಧನ ಎಂಬ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲಿನ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸುವವರು ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲಿನ ದರವನ್ನು 30 ರೂ.ನಿಂದ 55 ರೂ.ವರೆಗೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿವಿಲ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘ, ಗಣಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಕ್ರೆಡೈ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಜತೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ರಾಜಧನ ಇಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿ, ಅದರಂತೆ ಶೇ.58.82ರಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ 265 ರೂ.ಗಳಿದ್ದ ರಾಜಧನವನ್ನು 100 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.
ಆದರೆ ಈ ರಾಜಧನ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಇದೀಗ ತಿಂಗಳುಗಳೇ ಕಳೆದರೂ ಕೆಂಪುಕಲ್ಲು ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಲೊಂದಕ್ಕೆ 55 ರಿಂದ 57 ರೂ. ದರದಲ್ಲೇ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಿವಿಲ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮೂಲಕವೂ ದರ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು, "ಹಿಂದೆ 30 ಇದ್ದ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲಿನ ದರ ಈಗ 55ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿದೆ. ಇದೆ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಪಕ್ಕದ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ 26ರೊಳಗೆ ಇದೆ. ಹಿಂದೆ 30 ರೂ. ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲು ಇದೀಗ ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ವೆಚ್ಚವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಮನೆ ಕಟ್ಟುವವರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಮನೆಯ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದ ಮೇಲೆಯು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ" ಎಂದರು.
ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲಿನ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಜತೆಗೆ ಕೇರಳದಿಂದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಂಪುಕಲ್ಲಿಗೂ ನಿಷೇಧ ಹೇರಲಾಗಿದೆ. ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗಿದ್ದ ರಾಜಧನವನ್ನು ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಇದೀಗ ಇರುವ 59 ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲಿನ ಕ್ವಾರೆ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಿಂದಿನಂತೆ 250 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲಿನ ಕ್ವಾರೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪೋರ್ಟ್ನ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವೇತನ ಮತ್ತು ಇತರ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದರಿಂದ ಇದು ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲಿನ ದರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಇದೆ.
ದ.ಕ.ಜಿಲ್ಲಾ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲು ಪಾಯ ಮತ್ತು ಲಾರಿ ಮಾಲಕರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರವಿಶಂಕರ್ ಶೇರಿಗಾರ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಒಂದು ಕ್ವಾರೆಯಲ್ಲಿ 2000 ಕಲ್ಲು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಮೆಷಿನರಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ದರ 28ರೂ. ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪೋರ್ಟ್ ಖರ್ಚು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುವ ಕಲ್ಲು ಮೂರು ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಲ್ಲನ್ನು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಲ್ಲನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ದರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ದರವಾದ 23ರೂ.ಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ 3ರೂ. ಮಾತ್ರ ಲಾಭಂಶ ಬರುತ್ತದೆ" ಎಂದರು.
ದ.ಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲು ಪಾಯ ಮತ್ತು ಲಾರಿ ಮಾಲಕರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸತೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಡಕ್ಸನ್ ವಿಚಾರವನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ವಾರೆಯಿಂದ 5 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಲು ತಲುಪಿಸಲು ಕಡಿಮೆ ದರ ಇರುತ್ತದೆ. 25 ಕಿ.ಮೀ ಹೋದಾಗ ದರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕೆ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ವಾರೆಗಳಿರುವುದು ನಗರದಿಂದ ದೂರ. ಕಲ್ಲನ್ನು ನಗರಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುವ ದರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ದ.ಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲು ಪಾಯ ಮತ್ತು ಲಾರಿ ಮಾಲಕರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರವಿ ರೈ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 59 ಪರವಾನಿಗೆ ಇದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 250 ಪರವಾನಿಗೆ ಇತ್ತು. ಕೆಲ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಪರವಾನಿಗೆ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಪರವಾನಿಗೆ ಆದರೆ ದರ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 12 ಪರವಾನಿಗೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ದರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
