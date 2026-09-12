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97 ವರ್ಷಗಳ ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಭಕ್ತಿ ಪರಂಪರೆ: 5 ತಲೆಮಾರಿನಿಂದ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ರಾವ್ ಕುಟುಂಬ!

ಮಂಗಳೂರಿನ ದಿ. ಮೋಹನ್‌ ರಾವ್‌ ಅವರು ಆರಂಭಿಸಿದ ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಕೆ ಕಾಯಕಕ್ಕೆ ಈಗ ಬರೋಬ್ಬರಿ 97 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ವಿನೋದ್ ಪುದು ಅವರ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

MOHAN RAO FAMILY GANESHA IDOLS
ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಮಂಗಳೂರಿನ ರಾವ್ ಕುಟುಂಬ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 12, 2026 at 1:47 PM IST

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ಮಂಗಳೂರು(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕರಾವಳಿಯ ಮನೆ - ಮನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಗರಿಗೆದರಿದೆ. ಆದರೆ, ಮಂಗಳೂರಿನ ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡೆಯ ರಾವ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಈ ಹಬ್ಬ ಕೇವಲ ಸಂಭ್ರಮವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಶತಮಾನದ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಪರಂಪರೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ದಿವಂಗತ ಮೋಹನ್‌ ರಾವ್‌ ಅವರು ಆರಂಭಿಸಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿ ಕಾಯಕಕ್ಕೆ ಈಗ ಬರೋಬ್ಬರಿ 97 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ.

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಲಂಡನ್‌ನ ವೈದ್ಯೆ, ಎಂಜಿನಿಯರ್, ಮೈಸೂರಿನ ಸಿಎ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲರೂ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಚೌತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುವುದು ಈ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ.

Mohan Rao family Ganesha idols
ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿ (ETV Bharat)

1948ರ ಸಂಘನಿಕೇತನ ಗಣೇಶನಿಂದ ಶುರುವಾದ ಪಯಣ: ಸುಮಾರು 97 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ದಿವಂಗತ ಮೋಹನ್‌ ರಾವ್‌ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಪುಟ್ಟ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾಯಕಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ್ದರು. ಆ ಬಳಿಕ 1948ರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ‘ಸಂಘನಿಕೇತನ’ದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಆರಂಭವಾದಾಗ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡುವವರಿಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ರಾವ್, ಸುಮಿತ್ರಾ ಆಚಾರ್ ಹಾಗೂ ರಾವ್ ಅವರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮೂರ್ತಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು.

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 40 ರಿಂದ 45 ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪ್ರೀತಿ - ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಸ್ಥಳದ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಸಮಯದ ಮಿತಿಯ ನಡುವೆಯೂ ಈ ವರ್ಷ ಬರೋಬ್ಬರಿ 256 ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮಾಲಿನ್ಯವಿಲ್ಲದ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

Mohan Rao family Ganesha idols
ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿ (ETV Bharat)

ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಗಣಪತಿ: ಈ ವರ್ಷ ತಯಾರಿಸಲಾದ 256 ಮೂರ್ತಿಗಳ ಪೈಕಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷದಂತೆ ಒಂದು ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಗಣೇಶನ ವಿಗ್ರಹ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಿರುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ. ವಿಮಾನದ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಲಗೇಜ್ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಸುಮಾರು 5 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಮತ್ತು 1 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಈ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್‌ಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ, ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲೋಹ ಅಥವಾ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸದೇ ಕೇವಲ ಶುದ್ಧ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನಿಂದಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಕರಾರುವಾಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

ವಿದ್ಯಾವಂತರ ಕುಟುಂಬ – 5 ತಲೆಮಾರುಗಳ ಸಮರ್ಪಣೆ: ಈ ಕುಟುಂಬದ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವೃತ್ತಿಪರ ಮೂರ್ತಿಕಾರರಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 2ನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಸುಧಾಕರ್ ರಾವ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ ಈ ಕಾಯಕದ ಮುಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

3ನೇ ಮತ್ತು 4ನೇ ತಲೆಮಾರಿನಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಮಹೇಶ, ರಾಜೇಶ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಮುಗಿಸಿರುವ ಅಂಕಿತಾ ಹಾಗೂ ಬಿಕಾಂ ಓದುತ್ತಿರುವ ಅಂಕುಶ್ ಹೀಗೆ ಯುವಪಡೆ ಹಿರಿಯರ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಡಾ. ಪ್ರೀತಮ್ ರಾವ್ ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ 15 ದಿನ ರಜೆ ಹಾಕಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವುದು, ಕಣ್ಣು ಬಿಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಮರಳುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬದ 5ನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಕುಡಿ, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಎ (ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ) ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಯುವಕ ವಿಸ್ಮಯ್, ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಓದಿನ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆಯೂ 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Mohan Rao family Ganesha idols
ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿ (ETV Bharat)

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್, "ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು 97 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಕಾರ್ಯವಿದು. ಯಾವುದೇ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವಿಲ್ಲದ ಮಣ್ಣಿನ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ನಾವ್ಯಾರೂ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಮೂರ್ತಿಕಾರರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೂ ಚೌತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಲು ನನ್ನ ಅಣ್ಣ-ಅಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಲಂಡನ್‌ನಿಂದ ಬಂದರೆ, ಮೊಮ್ಮಗ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಬಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇದು ನಮಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವರ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ" ಎಂದರು.

ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವೀಧರೆ ಅಂಕಿತಾ ಮಾತನಾಡಿ,"ನಾನು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಗಣಪತಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ, ಕಲಿಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಈಗಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿದಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದ ಪಯಣ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಈ ಸೇವೆಗೆ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕಸಿನ್ಸ್, ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ರಜೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವ, ಮಣ್ಣು ಹದಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣವೇ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಮೈಸೂರಿನ ಸಿಎ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿಸ್ಮಯ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮ್ಮ ಮುತ್ತಜ್ಜ ಹಾಗೂ ಅಜ್ಜಂದಿರು ಆರಂಭಿಸಿದ ಈ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಮಗೂ ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ತೀವ್ರ ಆಸಕ್ತಿ ಬಂತು. ನಾನು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಎ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಓದಿನ ಒತ್ತಡ ಖಂಡಿತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸೈಡಿಗಿಟ್ಟು, ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಈ ದೇವರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಖುಷಿ ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

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TAGGED:

ECO FRIENDLY GANESHA IDOLS
GANESHA FESTIVAL 2026
DAKSHINA KANNADA
ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ 2026
MOHAN RAO FAMILY GANESHA IDOLS

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