ETV Bharat / state

ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ, ಚಹಾ ಪುಡಿ ಮಾರಿ IAS​ ಆಗಿದ್ದ 'ಜನಾನುರಾಗಿ' ಮಹಾಂತೇಶ ಬೀಳಗಿ

ಐಎಎಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಹಾಂತೇಶ್​ ಬೀಳಗಿ ಅವರು ಕಾರು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಜೀರೋದಿಂದ ಹೀರೋ ಆದ ಅವರ ಬದುಕು ಇಲ್ಲಿದೆ.

MAHANTESH BILAGI
ಐಎಎಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಹಾಂತೇಶ ಬೀಳಗಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 26, 2025 at 5:04 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಎಸ್​. ಪಾಟೀಲ್

ಬೆಳಗಾವಿ: ಜನಪ್ರಿಯ, ಜನಾನುರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂತಾನೇ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಮಹಾಂತೇಶ ಬೀಳಗಿ ಅವರು ಇನ್ನು ನೆನಪು ಮಾತ್ರ. ಬಡತನ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗೇರಲು ಅವರು ಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಒಂದೇ, ಎರಡೇ.

ಐದು ವರ್ಷದವರಿದ್ದಾಗ ತಂದೆ ಗುರುಬಸಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬೀಳಗಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುವ ಬಡತನವಿತ್ತು. ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಾಯಿ ಈರಮ್ಮ ಅವರ ಹೆಗಲಿಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಗಳಿಗೆ ಹಾಕುವುದೂ ಸೇರಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಡತನವನ್ನೇ ಹಾಸಿ ಹೊದ್ದಿದ್ದ ಮಹಾಂತೇಶ ಬೀಳಗಿ ಅವರ‌ ಮುಂದಿದ್ದ ಆಯ್ಕೆ ಓದುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ದುಡಿಯುವುದಾಗಿತ್ತು.

ಮಹಾಂತೇಶ್​ ಬೀಳಗಿ ಅವರ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು (ETV Bharat)

ಹಾಗಾಗಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ, ಪದವಿ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ವ್ಯಾಸಂಗದ ವೇಳೆ ಅವರು ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಚೀಟಿ ಕಟ್ಟುವುದು, ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಚಹಾ ಪುಡಿ ಮಾರಾಟ, ಗೋಡಚಿ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರೀಖ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮಾರಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ನೇಹಿತರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

"ಚಹಾ ಪುಡಿ ಮಾಂತು" ಅಂತಾನೇ ಊರಿನ ಜನರು ಅವರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಧಾರವಾಡ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್​ನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಕೆಎಎಸ್​ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 4ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್​ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಐಎಎಸ್ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು.

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ರಾಮದುರ್ಗದ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.1ರಲ್ಲಿ, ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಪಿಯುಸಿಯನ್ನು ಬಸವೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದಲ್ಲಿ, ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿ‌.ಎಸ್.ಬೆಂಬಳಗಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದ ಮಹಾಂತೇಶ ಬೀಳಗಿ ಅವರು ಪಿಯುಸಿವರೆಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವರು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎಂ.ಎ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್​ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದಿದ್ದರು.

late-ias-officer-mahantesh-bilagi-worked-in-a-grocery-store-and-sold-tea-powder
ಐಎಎಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಹಾಂತೇಶ ಬೀಳಗಿ (ETV Bharat)

ಅರಸಿ ಬಂದ ಹುದ್ದೆಗಳು: 2012ರ ಕೆಎಎಸ್ ಬ್ಯಾಚ್​ನಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಮಹಾಂತೇಶ ಬೀಳಗಿ ಅವರು ಧಾರವಾಡ ಎಸಿ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ನಂತರ ಧಾರವಾಡ ಕೆಐಎಡಿಬಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ಎಸಿ, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂ‌ಚಾಯಿತಿ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಬೀದರ್​ ಜಿ.ಪಂ. ಸಿಇಒ, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಬೆಸ್ಕಾಂ ಎಂಡಿ, ಸದ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಖನಿಜ ನಿಗಮದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ನನ್ನ ತಾಯಿಗಾದ ಅನ್ಯಾಯ ಯಾರಿಗೂ ಆಗಬಾರದು ಎಂದಿದ್ದರು: ನನ್ನ ತಂದೆ ನಾನು 5 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನವನಿದ್ದಾಗ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆಗ ನಮಗೆ ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುವ ಬಡತನ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ವಿಧವಾ ವೇತನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಅನೇಕ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಲೆದಾಡಿಸಿದ್ದರು. ಕೊನೆಗೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ 25 ರೂಪಾಯಿ ವಿಧವಾ ವೇತನ ಪಡೆಯಲು ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಲಂಚವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ವಿಧವಾ ವೇತನದ ಆದೇಶ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಮಹಾಂತೇಶ ಬೀಳಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಆದ ಅನ್ಯಾಯ ಸಮಾಜದ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಆಗಬಾರದು ಎಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದರು. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಮೊದಲ ಗುರಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಬೇರೆ ತಾಯಂದಿರು ಅನುಭವಿಸಬಾರದು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಪಿಂಚಣಿ ಅದಾಲತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದೆ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ ಜನರ ಮನೆಬಾಗಿಲಿಗೆ ತರುವುದು. ಇದರ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜನರ ಮನೆಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿರುವ ವಿವಿಧ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ನಿಲುವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಮಹಾಂತೇಶ ಬೀಳಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

late-ias-officer-mahantesh-bilagi-worked-in-a-grocery-store-and-sold-tea-powder
ಬೀದರ್​ನ ಕುರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಐಎಎಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಹಾಂತೇಶ ಬೀಳಗಿ (ETV Bharat)

ಮತದಾನ ಬಹಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದವರ ಮನವೊಲಿಸಿ, ಕೊಟ್ಟ ಮಾತು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬೀಳಗಿ: ಬೀದರ್​ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್​ ಸಿಇಒ ಆಗಿದ್ದ ಮಹಾಂತೇಶ ಬೀಳಗಿ ಅವರು, 2019ರಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತದಾನ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮನವೊಲಿಸಿ ವೋಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಈ ಕಾರ್ಯವು ಜನರಿಂದ ಅಪಾರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು.

ಕೊಸಂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಬಳಿಕ ಈಡೇರಿಸಿದ್ದ ಬೀಳಗಿ ಅವರು, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿ ಮಾತು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ದಶಕಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನರಳಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಜನರ ನೋವಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದರು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಜನಸ್ಪಂದನ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರಲ್ಲದೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ, ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಮರೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿ ಭೇಷ್ ಎನ್ನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

late-ias-officer-mahantesh-bilagi-worked-in-a-grocery-store-and-sold-tea-powder
ಐಎಎಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಹಾಂತೇಶ ಬೀಳಗಿ (ETV Bharat)

ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪರದಾಡುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಗೋಳು ಯಾರು ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಕುಡಿಯಲು ಹನಿ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಪರದಾಡಿದರೂ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸಹ ನಮ್ಮತ್ತ ತಿರುಗಿ ನೋಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಯಾಕೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಮತದಾನ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಲು ಜನರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ವಿಷಯ ತಿಳಿದಿದ್ದ ಮಹಾಂತೇಶ ಬೀಳಗಿ ಅವರು, ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಂತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮನವೊಲಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಕಡುಬಡತನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಜನಾನುರಾಗಿ: ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ರಾಜಶೇಖರ್​ ಜಿರಂಕಳಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್​​ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಅವರಿಗಿದ್ದ ಬಡತನ ದೇವರು ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಬಾರದು. ಅಷ್ಟು ಕಡುಬಡತನ ಇತ್ತು. ತಂದೆ ತೀರಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದವು. ಊಟ ಇಲ್ಲದೇ ಅಂಬಲಿ ಕುಡಿದು ಅವರ ಇಡೀ ಮನೆ ಮಲಗಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಆಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ‌ ಮಾಡಿದ್ದರು. 10-12 ವರ್ಷ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ವಿಧವಾವೇತನ ನೀಡಲು ಅಧಿಕಾರಿ ಲಂಚ ಕೇಳಿದ್ದು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಮಗಾದ ಅಪಮಾನದಿಂದ ಸಿಡಿದೆದ್ದು ರಾಮದುರ್ಗ ಬಿಟ್ಟರು. ಡಿಸಿಯಾಗಿ ಕೆಂಪುಗೂಟದ ಕಾರಿನಲ್ಲೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಶಪಥ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾದರು. ಜನಾನುರಾಗಿ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದ್ದರು. ಈಗ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡಿದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಅತೀವ ದುಃಖ ತಂದಿದೆ ಎಂದರು.

late-ias-officer-mahantesh-bilagi-worked-in-a-grocery-store-and-sold-tea-powder
ಐಎಎಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಹಾಂತೇಶ ಬೀಳಗಿ (ETV Bharat)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೊಟ್ಟ ಮಾತು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಬೀದರ್ ಸಿಇಒ ಬೀಳಗಿ... ಗ್ರಾಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ತು ಮುಕ್ತಿ

ಇಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆಯ ಭವಿಷ್ಯ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮಹಾಂತೇಶ ಬೀಳಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಲು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟರು. ಪಠ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಓದುವುದನ್ನೆ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಕೆಎಎಸ್, ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದರು. ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆಸಿದರು. ಅದೆಷ್ಟೋ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿಸಿದರು. ಅವರ ಅಗಲಿಕೆ ಇಡೀ ನಾಡಿಗೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟ ಎಂದರು.

late-ias-officer-mahantesh-bilagi-worked-in-a-grocery-store-and-sold-tea-powder
ಐಎಎಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಹಾಂತೇಶ ಬೀಳಗಿ (ETV Bharat)

ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಚಿಲುಮೆ: ಮಹಾಂತೇಶ ಬೀಳಗಿ ಅವರು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಚಿಲುಮೆ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಜೀವನೋತ್ಸಾಹ, ಅರಳು ಹುರಿದಂತೆ ಮಾತನಾಡುವ ಶೈಲಿ‌.‌ ಎಂಥವರನ್ನೂ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದರೂ ಯಾವುದೇ ಹಮ್ಮಬಿಮ್ಮು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ಸಾಕಾರಮೂರ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಬಡವರ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಸದಾ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಇಂದು ಕರುನಾಡು ಅನಾಥವಾಗಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಹಾಂತೇಶ ಬೀಳಗಿ ಅಂತಿಮ‌ ದರ್ಶನ: ರವಿ ಚನ್ನಣ್ಣವರ ಸೇರಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಅಂತಿಮ ನಮನ

ಮಹಾಂತೇಶ ಬೀಳಗಿ ಕಾರು ಅಪಘಾತ, ಮತ್ತೋರ್ವ ಸಾವು!; ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ

ಹಿರಿಯ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಹಾಂತೇಶ ಬೀಳಗಿ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ: ಹುಟ್ಟೂರು ರಾಮದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೀರವಮೌನ, ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದ ಆಕ್ರಂದನ

TAGGED:

LATE IAS OFFICER MAHANTESH BILAGI
MAHANTESH BILAGI CAR ACCIDENT
BELAGAVI
ಮಹಾಂತೇಶ ಬೀಳಗಿ ಸಾವು
LAST RESPECTS TO MAHANTESH BILAGI

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಕಾಡು ಮಾದರಿ ತೋಟದ ಮೂಲಕ ಲಾಭದಾಯಕ ಕೃಷಿಯನ್ನಾಗಿಸಿದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಂಚಾಲೆ; ಕೈಹಿಡಿದ ವಿನೂತನ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ

26/11: ಉಗ್ರರ ದಾಳಿಯ ಮಧ್ಯೆ 20 ಗರ್ಭಿಣಿಯರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಸೂಪರ್ ನರ್ಸ್ ಅಂಜಲಿ

ಇದು ಗಿಳಿಗಳ ಮನೆ: ಯುವಕನ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷಿಧಾಮವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟ ಮನೆ!, ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ. ವಹಿವಾಟು!

ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ರದ್ದತಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರ: ಮಹತ್ವದ ಮಸೂದೆ ಮಂಡನೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.