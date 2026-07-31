ETV Bharat / state

'ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರ ಅಮ್ಮನಾಗಿ ನಕ್ಷತ್ರದಂತೆ ಮಿನುಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ': ತಾಯಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನವರ 11ನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯದ ಬಳಿಕ ಹೆಚ್‌ಡಿಕೆ ಭಾವುಕ

ಚೆನ್ನಮ್ಮ ದೇವೇಗೌಡರ 11ನೇ ದಿನದ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗುರುವಾರ ಅಪಾರ ಜನಸ್ತೋಮದ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿತು.

HASSAN FINAL POST DEATH MEMORIAL ಚೆನ್ನಮ್ಮ ದೇವೇಗೌಡ ಹೆಚ್​ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ
ಚೆನ್ನಮ್ಮvವರ 11ನೇ ದಿನದ ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯಾದಿ ಕಾರ್ಯ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 31, 2026 at 9:39 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹಾಸನ: "ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನವರ ವೈದಿಕ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರು" ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್​.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸಾರ್ಥಕ ಭಾವ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ತಾಯಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ದೇವೇಗೌಡರ 11ನೇ ದಿನದ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

"ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಜನ ಸೇರಿದ್ದು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರ ಅಮ್ಮನಾಗಿ ನಕ್ಷತ್ರದಂತೆ ಮಿನುಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದರು.

"ಎಡೆ ಇಡುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೆವು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಹಿತೈಷಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿ ಸಮಾಧಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕೋ ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ರಾಜಕೀಯದ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಎಂದೂ ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಲಿಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆದವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಳೆಸಿದರು. ಅಂತಹ ದೇವತೆ ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

"ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಬೆಟ್ಟದ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದರೆ ತುಂಬಾ ಭಕ್ತಿ. ಒಮ್ಮೆ ಅವರ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನೀನು ಶಕ್ತಿವಂತನಾಗುತ್ತಿ, ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ನಿನ್ನೆ ಹೆಸರು ಕೊನೆಯ ತನಕ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ. ಇಂದು ನನ್ನ ತಂದೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಗಳಿಸಿದರೆ ಅದು ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರ ಶ್ರಮವೂ ಅದರಲ್ಲಿದೆ. ರಂಗನಾಥನ ಸನ್ನಿಧಿರುವ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ನನ್ನ ತಾಯಿಯವರ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮಿಂದ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ದೂರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದರು.

"ರಾಜ್ಯದ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗುವಂತೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಹೆಚ್​ಡಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೆಚ್​.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸೋಮಣ್ಣ, ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯೇಂದ್ರ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಸಿ.ಎಸ್.ಪುಟ್ಟೇಗೌಡ, ಬಿಜೆಪಿಯ ಶಾಸಕ ಸಿಮೆಂಟ್​ ಮಂಜು, ಬೇಲೂರು ಶಾಸಕ ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಸುರೇಶ್, ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ, ಎಸ್.​ಎಲ್.ಭೋಜೇಗೌಡ, ಸಾರಾ ಮಹೇಶ್, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಜೆಡಿಎಸ್ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಓಂಕಾರ ಸಿಂಗ್, ಜೆಡಿಎಸ್​ ಯುವ ಘಟಕದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಖಿಲ್​ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಹೆಚ್​.ಡಿ.ರೇವಣ್ಣ, ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ, ಸಂಸದ ಸಿ.ಎ.ಮಂಜುನಾಥ್, ಶಾಸಕ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಠದ ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಮಹಾ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ನಿಶ್ಚಲಾನಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಜಿ ಹಾಗೂ ಹಾಲಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ನನ್ನ ಕೀರ್ತಿ, ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯ ಚೈತನ್ಯಶಕ್ತಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ': ಜನತೆ ತೋರಿದ ಪ್ರೀತಿ, ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ದೇವೇಗೌಡರ ಭಾವುಕ ಪತ್ರ

TAGGED:

HASSAN
ಚೆನ್ನಮ್ಮ ದೇವೇಗೌಡ
ಹೆಚ್​ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ
CHENNAMMA DEVE GOWDA VAIDIKA KARYA

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.