ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕೆಎಂಸಿಆರ್​ಐನಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಲ್ಯಾಪ್ರೋ - 2026 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ - ಏನಿದರ ವಿಶೇಷ?

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕೆಎಂಸಿಆರ್​ಐ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಈಶ್ವರ ಹೊಸಮನಿ ಅವರು ಲ್ಯಾಪ್ರೋ-2026 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

KMCRI Director Dr. Eshwara Hosamani
ಕೆಎಂಸಿಆರ್​ಐ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಈಶ್ವರ ಹೊಸಮನಿ (ಎಡಬದಿ) ಕೆಎಂಸಿಆರ್​ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆ (ಬಲಬದಿ)
Published : March 26, 2026 at 5:30 PM IST

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ : ಕರ್ನಾಟಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಕೆಎಂಸಿಆರ್‌ಐ) ವತಿಯಿಂದ ಕೆಎಂಸಿಆರ್‌ಐ ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 27 ಹಾಗೂ 28ರಂದು ಲ್ಯಾಪ್ರೋ-2026 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಹಾಗೂ ನೇರ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಈಶ್ವರ ಹೊಸಮನಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಭಾರತೀಯ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಲ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸರ್ಜನ್ಸ್‌ (ಎಎಂಎಎಸ್‌ಐ) ಹಾಗೂ ಎಎಸ್‌ಐ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಶಾಖೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ (ಮಾರ್ಚ್ 27) ಸಂಜೆ 5ಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸುಧಾರಿತ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಯನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರಿಕರಿಸಿದ್ದು, ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗದ 400 ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಸರು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಖ್ಯಾತ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪ್ರವರ್ತಕ ಡಾ. ಸಿ. ಪಳನಿವೇಲು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಕುರಿತು ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಕೆಎಂಸಿಆರ್​ಐ‌ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಈಶ್ವರ ಹೊಸಮನಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಾಗೂ ಅತೀ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ನೇರ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೆಎಂಸಿಆರ್​ಐನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 20-25 ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನುರಿತ 30 ವೈದ್ಯರು ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ 400 ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನುರಿತ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರು ಮಾಡುವ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೇರವಾಗಿ ನೋಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನುರಿತ ವೈದ್ಯರ ಜೊತೆ ಸಂವಾದ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಡಾ. ಬಿ. ಸಿ. ಭಗವಾನ್ ಅವರು ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಡಾ. ಸುಜಾತಾ ರಾಥೋಡ್ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎಎಸ್‌ಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಮುತ್ತುಪಾಂಡಿಯನ್ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ KMCRI ಒಳಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂಆರ್​​ ಕೋಡ್ ​​: ಇಲ್ಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಕೆಎಂಸಿಆರ್​ಐ) ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಜೀವಿನಿಯಾಗಿದೆ. ನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುವ ರೋಗಿಗಳ ಸಹಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೆಎಂಸಿಆರ್​ಐ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.

ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ವಾರ್ಡ್​ಗಳಲ್ಲಿ‌ ಓಡಾಡುವರರ ಜನದಟ್ಟಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಳ್ಳತನದಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಕೆಎಂಸಿಆರ್​ಐ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕ್ಯೂ ಆರ್​ ಕೋಡ್​ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎನ್ನುವುದು ವಿಶೇಷ.

