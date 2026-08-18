ಲಾಲ್ಬಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಕ್ತಾಯ: 12 ದಿನದಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಂದ ವೀಕ್ಷಣೆ
ಸಸ್ಯಕಾಶಿ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ 12 ದಿನದಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 18, 2026 at 8:21 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಸ್ಯಕಾಶಿ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 6 ರಿಂದ 17ರ ವರೆಗೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 220ನೇ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸೋಮವಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಗಂಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಥೀಮ್ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, 12 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 10.12 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟದಿಂದ 3.85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.
📍Lalbagh Flower Show, Bengaluru— Karnataka Tourism (@KarnatakaWorld) August 14, 2026
History blooms in Bengaluru! 🌸🌹🌼
Step into the 220th Lalbagh Flower Show at the historic Glass House and witness the glorious legacy of the Western Ganga Dynasty brought to life in millions of stunning blooms.
VC : @devathaa_manushyaaa pic.twitter.com/mq2WixYitO
ಕೊನೆಯ ದಿನವಾದ ಸೋಮವಾರ ವಯಸ್ಕರು 19,350, ಮಕ್ಕಳು 12,750, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 32,800 ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 64,900 ಮಂದಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು ಎಂದು ಇಲಾಖೆಯ ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಎಂ.ಜಗದೀಶ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗಂಗರ ಸೆಲ್ಫಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ರೇಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತು ವೀಕ್ಷಕರು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಉದ್ಯಾನದ ಪಕ್ಕದ ಬಂಡೆಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಕರು, ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಬಾವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೃತಕ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು.
ಉದ್ಯಾನದ ಗಾಜಿನ ಮನೆಯು ಗಂಗರ ಕಾಲದ ದೇವಾಲಯಗಳು, ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗದ ಮುಂಭಾಗ ಆಕರ್ಷಕ ಹೂ ಜೋಡಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ 2.75 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶೇಷ ಹೂ ಮತ್ತು ಎಲೆಯ ಜಾತಿಯ ಗಿಡಗಳಿಂದ ಸಿಂಗರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಂಬಗಳು, ವೀರಗಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನ ಶಿಲ್ಪಗಳ ಪ್ರತಿರೂಪಗಳು ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆದವು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಮೊದಲು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಬೇಗೂರು ಶಾಸನದ 3ಡಿ ಮಾದರಿ, ಬಾಹುಬಲಿ ಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತು ಬಾಹುಬಲಿ ಮೂರ್ತಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಕಲ್ಪಿತ ಚಿತ್ರಣ, ಗಂಗವಂಶದ ಲಾಂಛನದೊಂದಿಗೆ ಗಂಗ ಅರಸರ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು, ಗಂಗರ 2 ಪ್ರಮುಖ ಶಾಸನಗಳ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ನೋಡಿದರು.
ಗಂಗರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ವೈಭವವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಹೂವಿನ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಈ ಬಾರಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಗಂಗ ದೊರೆಗಳ ಬಲಿಷ್ಠ ಗಜಸೇನೆ, ಯುದ್ಧದ ಸನ್ನಿವೇಶ, ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದ ಬಾಹುಬಲಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಹಾಗೂ ತಲಕಾಡಿನ ದೇವಾಲಯಗಳ ಪ್ರತಿಕೃತಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಕ ಹೂಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ 80 ರೂ. ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 30 ರೂ. ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಶನಿವಾರ ಹಾಗೂ ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ 100 ರೂ. ಶುಲ್ಕ ಇರಲಿದೆ. 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗಿನ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.
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