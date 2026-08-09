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ಲಾಲ್​ಬಾಗ್ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ: 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಆಗಮನ​-Photos

ಲಾಲ್​ಬಾಗ್ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ಜನಸಮೂಹವೇ ಆಗಮಿಸಿತ್ತು.

Lalbagh flower show
ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 9, 2026 at 8:37 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 220ನೇ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಪದರ್ಶನದ ಅಂದಚಂದವನ್ನು ಸವಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಂಗ ರಾಜವಂಶದ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ಜನಸಮೂಹವೇ ಆಗಮಿಸಿತ್ತು.

ಲಾಲ್​ಬಾಗ್ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಲಾಲ್​ಬಾಗ್ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ (ETV Bharat)

ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 6 ರಿಂದ 17ರ ವರೆಗೆ 2.75 ಕೋಟಿ ರೂ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ "ಶ್ರೀ ಗಂಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವೈಭವ"ದ ಥೀಮ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ರೈಸಾಂಥೆಮಮ್‌ಗಳು, ಗುಲಾಬಿಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಕಿಡ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 136ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಗೆಯ ಹೂವುಗಳಿಂದ ರಾಜವಂಶದ ಆಡಳಿತ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ರೈತರು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಳ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹೂವುಗಳಿಂದ ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸಲಾದ ಬೇಗೂರು ನಾಗೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯವು ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಸೆಲ್ಫಿ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳೂ ಸಹ ಜನಸಂದಣಿಯನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.

ಲಾಲ್​ಬಾಗ್ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಲಾಲ್​ಬಾಗ್ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ (ETV Bharat)

ಆಗಸ್ಟ್ 8ರಂದು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರವಾಸಿಗರು: 43,200 ವಯಸ್ಕರು, 3,580 ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು 11,310 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 58,310 ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ರೂ 31,00,200 ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ವರ್ಗವಾರು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು 58,090ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಶನಿವಾರದಂದು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟ 59,108 ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ 38,356 ವಯಸ್ಕರು, 5,877 ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು 14,875 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಬಂಧ ಉಂಟಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ದ್ವಾರಗಳ ಬಳಿ ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ದಿನವಿಡೀ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶಕರನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಲಾಲ್​ಬಾಗ್ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಲಾಲ್​ಬಾಗ್ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ (ETV Bharat)

ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್ ಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್​ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದು, ನಂತರ ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್ ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್ ಕೇವಲ ಉದ್ಯಾನವನವಲ್ಲ, ಇದು ಇತಿಹಾಸ. ಈ ವರ್ಷದ ಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಗಂಗಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ರೈತರನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಂಗರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸರೋವರಗಳು ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿವೆ. ಗಂಗ ಇತಿಹಾಸವು ಸಮಾನತೆ, ರೈತರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿದ್ದು, ಅದು ರಕ್ಷಣಾ ಮಾಲೀಕತ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯಲಿದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನೊಳಗಿನ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿಬಿಎ, ಬಿಡಿಎ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಲಾಲ್​ಬಾಗ್ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಲಾಲ್​ಬಾಗ್ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ (ETV Bharat)

ಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಕನ್ನಡ ನಟಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಜಗದೀಶ್ ಅವರು ಇಕೆಬಾನ, ಪುಷ್ಪಭಾರತಿ, ಹೂವಿನ ರಂಗೋಲಿ, ತರಕಾರಿ ಕೆತ್ತನೆ, ಡಚ್ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರ ಮತ್ತು ಥಾಯ್ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.

"ಇಂತಹ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದರಿಂದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅಮೂಲ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.

ಲಾಲ್​ಬಾಗ್ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಲಾಲ್​ಬಾಗ್ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ (ETV Bharat)

ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮೈಗೂರ್, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಎಂ.ಜಗದೀಶ್, ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಕುಸುಮಾ ಇತರರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ರೂ. 80 ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರೂ. 30 ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕವಿದ್ದರೆ, ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಕರ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ ರೂ. 100 ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿದ 10ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗಿನ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಲಾಲ್​ಬಾಗ್​ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಒಂದೇ ದಿನ 59 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಭೇಟಿ

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ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ
INDEPENDANCE DAY
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