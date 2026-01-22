ETV Bharat / state

ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್​ನಿಂದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರಿತ್ತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಭರವಸೆಯ ಮಹಾಪೂರ

ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್​ನಿಂದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರಿತ್ತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಹಾಗೂ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

Prajwal Ritti, his mother Gangavva Ritti, and grandmother were felicitated
ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರಿತ್ತಿ, ಅವರ ತಾಯಿ ಗಂಗವ್ವ ರಿತ್ತಿ, ಅಜ್ಜಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 22, 2026 at 8:04 PM IST

ಗದಗ : ಜಿಲ್ಲೆಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಅಡಿಪಾಯ ಅಗೆಯುವಾಗ ಸಿಕ್ಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನದ ನಿಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ ಬಾಲಕ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರಿತ್ತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್​ನಿಂದ​ ಭರವಸೆಯ ಹಾಗೂ ಸನ್ಮಾನದ ಮಹಾಪೂರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ. ಎಸ್. ಪೂಜಾರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂದು ವಿಶೇಷ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ, ರಿತ್ತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಭರವಸೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಒದಗಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಂಚಾಯತ್​ ಸದಸ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಪಾರಂಪರಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸದಸ್ಯ ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರಿತ್ತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಭರವಸೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು (ETV Bharat)

ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರಿತ್ತಿ, ಅವರ ತಾಯಿ ಗಂಗವ್ವ ರಿತ್ತಿ, ಅಜ್ಜಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್​ ಸದಸ್ಯೆ ರಜಿಯಾಬೇಗಂ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಗ್ರಾಮದ ಜನರು, ಪಂಚಾಯತ್​ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ರಿತ್ತಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿತ್ತು. ನಿಧಿ ಒಪ್ಪಿಸಿದ ನಂತರ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ? ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್​ ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ವಿಶೇಷ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಸನ್ಮಾನ ಹಾಗೂ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಪಾರಂಪರಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸದಸ್ಯ ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಗ್ರಾಮಸಭೆ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಬಂಗಾರದ 5ನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರಿತ್ತಿಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಒಮ್ಮತದ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಉತ್ಖನನ: ಹಸಿರು ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಲಾದ ನಾಗದೇವತೆಯ ಶಿಲ್ಪ ಪತ್ತೆ

ಹಸಿರು ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಲಾದ ನಾಗದೇವತೆಯ ಶಿಲ್ಪ ಪತ್ತೆ : ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಉತ್ಖನನ ಕಾರ್ಯದ ವೇಳೆ ಹಸಿರು ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಲಾದ ನಾಗದೇವತೆಯ ಶಿಲ್ಪ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಶಿಲ್ಪ ಪತ್ತೆ ನಿಧಿ ಇರುವಿಕೆಯ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ಕೆಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಕೋಟೆ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಖನನ ಕಾರ್ಯ 6ನೇ ದಿನವೂ ಮುಂದುವರಿದಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಅಡಿ ಗ್ರಾತದ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿರುವ ನಾಗದೇವತೆಯ ಶಿಲ್ಪ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು.

ಉತ್ಖನನ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪತ್ತೆಯಾದ ನಾಗರ ಕಲ್ಲನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಲ್ಪವು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

