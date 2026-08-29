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ಮಂಡ್ಯ: ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುಕಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಟೆಗಟ್ಟೆಲೆ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಹಣ ಪತ್ತೆ!

ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಪೂರ್ಣಯ್ಯ ಬೀದಿಯ ಸಾವಿತ್ರಿ ಎಂಬ ವೃದ್ಧ ಭಿಕ್ಷುಕಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ರಾಶಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯರು ಆ ಹಣವನ್ನು ಭಿಕ್ಷುಕಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್​ ಖಾತೆ ತೆರೆದು ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Lakhs of rupees found in another beggar's house in Mandya
ಸಾವಿತ್ರಿ ಎಂಬ ವೃದ್ಧ ಭಿಕ್ಷುಕಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಹಣವನ್ನು ಎಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 29, 2026 at 5:20 PM IST

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ಮಂಡ್ಯ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುಕಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಹಣ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಪೂರ್ಣಯ್ಯ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾವಿತ್ರಿ (65) ಎಂಬ ವೃದ್ಧ ಭಿಕ್ಷುಕಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ರಾಶಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆಷ್ಟೇ ಗುತ್ತಲು ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ನೂರ್​ ಉನ್ನೀಸಾ ಎಂಬ ಭಿಕ್ಷುಕಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 8 ಲಕ್ಷ 40 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಸಾವಿತ್ರಿ ಎಂಬ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುಕಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.

ವೃದ್ಧೆ ಸಾವಿತ್ರಿ ಕಳೆದ 10 - 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿ ಕೂಡಿಟ್ಟಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಮೂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಸ್ಥಳೀಯರು ಆ ಹಣವನ್ನು ಎಣಿಸಿ, ಆಕೆಯ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಠೇವಣಿ ಇಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾವಿತ್ರಿ ಎಂಬ ವೃದ್ಧ ಭಿಕ್ಷುಕಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಪತ್ತೆ ಕುರಿತು ಸ್ಥಳೀಯರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)

ಒಂಟಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅನೈರ್ಮಲ್ಯದ ನಡುವೆ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದ ವೃದ್ಧೆ ಸಾವಿತ್ರಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕಾಡಿತ್ತು. ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರದಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಸ್ಥಳೀಯರು, ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ವೃದ್ಧೆಯು ವೃದ್ಧೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಆಕೆಗೆ ಊಟ, ಸ್ನಾನ, ವೈದ್ಯೋಪಚಾರ ಜೊತೆಗೆ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಮನೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ನೋಟುಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ನಾಣ್ಯಗಳು ತುಂಬಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ.

ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ವೇಳೆ ಪತ್ತೆಯಾದ ಹಣದ ಮೂಟೆಗಳು: ವೃದ್ಧೆಯ ಮನೆಯನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾದಾಗ 10 ಮೂಟೆ ನಾಣ್ಯಗಳು, ಎರಡು ಮೂಟೆ ನೋಟುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಹಣ ಎಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

''10 ಮೂಟೆ ನಾಣ್ಯಗಳಿಂದ 62 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ, ಎರಡು ಮೂಟೆ ನೋಟುಗಳಿಂದ 1.85 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಣವನ್ನು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ'' ಎಂದು ವೈದಿಕರಾದ ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದರು.

ವೃದ್ಧೆಗೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಇದೆ. ಮೊದಲು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅದಾಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ನನ್ನ ಬಳಿ ಇರುವ ಹಣದಲ್ಲಿಯೇ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ದಿವಾನ್ ಕಾಟ್ ಹಾಕಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಕ್ಕ - ಪಕ್ಕದ ಜನ ಊಟ, ಕಾಫಿ, ತಿಂಡಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆಕೆಯ ಮನೆಗೆ ಟೈಲ್ಸ್​ ಹಾಕಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ 80 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಹಣವನ್ನು ಅವಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಮಾಡಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. - ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್ ಶರ್ಮಾ, ವೈದಿಕ

ರಂಗನಾಯಕಿ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಈ ವೃದ್ಧೆಯ ಕುಟುಬಂಸ್ಥರು ಈ ಹಿಂದೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿ ಸತ್ತ ಬಳಿಕ ಈ ಮಹಿಳೆ ಅನಾಥರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತದ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸೂರು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಖವಾಗಿದ್ದರು. ಆಗ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಯಸ್ಸಾದ ಕಾರಣ ಕಳೆದ ಕಳೆದ 10-15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ಎರಡ್ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ತುಂಬಾ ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಸ್ನಾನ, ತಿಂಡಿ, ಊಟ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎದ್ದೇಳಲು ಸಹ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೈಸೂರಿನ ಟ್ರಸ್ಟಿಯವರನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದೆವು. ಬಳಿಕ ಮನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಣ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ವೃದ್ಧೆ ಸಾವಿತ್ರಿಯ ಮುಂದೆಯೇ ಹಣವನ್ನು ಎಣಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಎಲ್ಲ ಹಣ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿ ತಂದಿದ್ದಾಗಿದೆ. ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಇಬ್ಬರೂ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿ ಕೂಡಿಟ್ಟ ಹಣ ಇದಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅಲ್ಪ - ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಹಣವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳೀಯರು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ನೀರು ಸೇರಿದಂತೆ, ಸೋಪು, ಶಾಂಪು, ಊಟ, ತಿಂಡಿ, ಟೀ, ಕಾಫಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಹಣವನ್ನು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಕೆ ಬದುಕಿರುವವರೆಗೂ ಆರೈಕೆಗೆ ಹಣ ಬಳಸಲು, ಬಳಿಕ ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹದಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಂಡ್ಯ: ಮೃತ ಭಿಕ್ಷುಕಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 8 ಲಕ್ಷ 40 ಸಾವಿರ ಹಣ ಪತ್ತೆ!

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MONEY FOUND IN BEGGAR HOUSE
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ಭಿಕ್ಷುಕಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ
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