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ನಾರಾಯಣಪುರ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕ್ಯೂಸೆಕ್​​ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ: ನದಿ ಪಾತ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ!

ನದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಭಾಗದ ನದಿಗೆ ತೆರಳದಂತೆ ಜನರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

RAICHUR NARAYANAPUR RESERVOIR WATER LEVEL ನಾರಾಯಣಪುರ ಜಲಾಶಯ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ
ನಾರಾಯಣಪುರ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 3, 2026 at 9:42 AM IST

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ರಾಯಚೂರು: ನಾರಾಯಣಪುರ (ಬಸವಸಾಗರ) ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್​ ನೀರನ್ನು ಹರಿದು ಬಿಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕೆಳಭಾಗದ ನದಿಗೆ ತೆರಳದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ 491.41 ಮೀಟರ್​ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಕಳೆದ 10 ಗಂಟೆಗಳ ಸರಾಸರಿ ಒಳಹರಿವು 1,26,000 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಇದ್ದು, ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 1,20,872 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರನ್ನು ನದಿಗೆ ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನದಿಗೆ 1,25,144 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಲಾಶಯದ ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ 29.53 ಟಿಎಂಸಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಇದು ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 88.64 ಶೇಕಡಾ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಜೀವಂತ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ 14.77 ಟಿಎಂಸಿ ಇದೆ.

ಜಲಾಶಯದ ಪೂರ್ಣ ಜಲಮಟ್ಟ (FRL) 492.25 ಮೀಟರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಒಟ್ಟು ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 33.313 ಟಿಎಂಸಿ ಹಾಗೂ ಜೀವಂತ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 18.553 ಟಿಎಂಸಿ ಆಗಿದೆ.

ಇಂದಿನ ಜಲಾಶಯ ಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಹಿತಿ:

ನಾರಾಯಣಪುರ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 1,25,144 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರನ್ನು ಹೊರಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ಸುಮಾರು 1,50,000 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ಅಣೆಕಟ್ಟಿಗೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು (03-08-2026) ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನದಿಗೆ ಹೊರಹರಿವನ್ನು 1,45,000 ಕ್ಯೂಸೆಕ್‌ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು. ಬಳಿಕ ಅಣೆಕಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೊರಹರಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ನಾರಾಯಣಪುರ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಕೆಳಭಾಗದ ನದಿ ತೀರದ ಗ್ರಾಮಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳು, ರೈತರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಗತ್ಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ, ನದಿಗೆ ಇಳಿಯದಂತೆ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಾರಾಯಣಪುರ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ(2 ಆಗಸ್ಟ್​):

ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಲಾಶಯದ ಮಟ್ಟ : 491.41 ಮೀ.

ಕಳೆದ 10 ಗಂಟೆಗಳ ಸರಾಸರಿ ಒಳಹರಿವು = 126000 ಕ್ಯೂಸೆಕ್

ಕಳೆದ 10 ಗಂಟೆಗಳಿಂದ ನದಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ಹೊರಹರಿವು = 120872 ಕ್ಯೂಸೆಕ್

ನದಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೊರಹರಿವು = 125144 ಕ್ಯೂಸೆಕ್

ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಟ್ಟು ಸಂಗ್ರಹಣೆ = 29.53 TMC (88.64%)

ಪ್ರಸ್ತುತ ನೇರ ಸಂಗ್ರಹಣೆ = 14.77 TMC

(ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಗ್ರಹಣೆ @ FRL 492.25 ಮೀ = 33.313 ಟಿಎಂಸಿ ಮತ್ತು FRL ನಲ್ಲಿ ನೇರ ಸಂಗ್ರಹಣೆ = 18.553TMC)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾವೇರಿ ನೀರಿನ‌ ಹರಿವು: 8 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಸರಾಸರಿ 319 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ!

TAGGED:

RAICHUR
NARAYANAPUR RESERVOIR WATER LEVEL
ನಾರಾಯಣಪುರ ಜಲಾಶಯ
ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ
WATER RELEASED KRISHNA RIVER

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