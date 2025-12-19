ETV Bharat / state

ಸ್ಮಶಾನ, ಕೆರೆ ಜಾಗ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ತನಿಖೆಗೆ ಸಿದ್ಧ: ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ

ಕೆರೆ, ಸ್ಮಶಾನ ಒತ್ತುವರಿ ಆರೋಪ ಸಂಬಂಧ ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡರು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದರು.

ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

December 19, 2025

ಬೆಳಗಾವಿ: ಗರುಡುಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಚು ಭೂಮಿ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ತನಿಖೆಗೆ ಸಿದ್ಧನಿದ್ದು, ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿ ಎಂದು ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡ ಅವರು ಸ್ಪೀಕರ್ ಯು.ಟಿ.ಖಾದರ್​ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುವ ಕೆರೆ, ಸ್ಮಶಾನ ಒತ್ತುವರಿ ಆರೋಪ ಸಂಬಂಧ ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದರು.‌ ಗರುಡುಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರ ಮನೆತನಕ್ಕೆ‌ ಸೇರಿದ ಗ್ರಾಮ. 1923 ರಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜರು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆಗ ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು.‌ ಮಹಾರಾಜರೇ 1953ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ತಾತ ಚೌಡೇಗೌಡ ಅವರಿಗೆ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಲೀಸ್​​ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು.‌ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಕಂಠ ದತ್ತ ನರಸಿಂಹರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ಟ್ರಸ್ಟ್​ಗೆ ಸೇರಿದ ಜಮೀನು ಇದು. ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಅಂದಿನ ರಾಜರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಧಿಕಾರಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬವರು ಲೀಸ್​ಗೆ ನಮ್ಮ ತಾತಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಲೀಸ್ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲೇ ರಾಜಮನೆತನದವರು ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹಣವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ತಾತ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಆಗಿಲ್ಲ. 1959ರಲ್ಲಿ ಹಬೀಬುಲ್ಲಾ ಖಾನ್​​ಗೆ ಮಹಾರಾಜರು ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ತಾತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಿಸಿ ಬಳಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಿಸಿ ಅವರು ಹಬೀಬುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಆ ಜಮೀನಿನ ಮಾಲೀಕರು ಅಂಥ ಆದೇಶ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಡಿಸಿ ಗರುಡಪಾಳ್ಯ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಂದು ಆದೇಶ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಊರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾಲಿಕತ್ವ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಬೇಚರಾಕ್ ಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾರೂ ವಾಸ ಮಾಡದ ಗ್ರಾಮ ಎಂದು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ಆದೇಶ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ನಮ್ಮ ತಾತ ಚೌಡೇಗೌಡರು ಮೈಸೂರು ಅಪಿಲೇಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಚೌಡೇಗೌಡರು ಹಾಗೂ ಹಬೀಬುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಅವರು ರಾಜಿ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಆ ಜಮೀನು ಚೌಡೇಗೌಡರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ 133.13 ಎಕರೆ ಒಣ ಹಾಗೂ 18.35 ಎಕರೆ ಹಸಿ ಮತ್ತು 21.21 ಎಕರೆ ಗಾರ್ಡನ್, 82.20 ಎಕರೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡದ ಭೂಮಿ ಸೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್​​ಗಳು 256.9 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಕ್ರಯಪತ್ರ ಆಗಿದೆ. ಮಹಾರಾಜರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 82.20 ಎಕರೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೆರೆ ಇದೆ. ಊರು ಸೇರಿದೆ. ಕಲ್ಲು ಗುಡ್ಡವೂ ಸೇರಿದೆ.‌ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕ್ರಯ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಭೂಮಿ ಕ್ರಯ ಆಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಈಗ ಕೆರೆ ಒತ್ತುವರಿ ಆರೋಪ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೆರೆ ಇದೆ. ಆ ಎರಡೂ ಕೆರೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಯಾರೂ ಬೇಕಾದರೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಈ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ಇಂಚು ಒತ್ತುವರಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಿ. ಬೇಕಾದರೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ತಂಡ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಜೊತೆ ಬಂದು ತಾಪಸಣೆ ಮಾಡಲಿ. ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಚಾದರು ಒತ್ತುವರಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಂದು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲಿ. ಈಗ ಸರ್ವೆ ನಂ.46, 47ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಒತ್ತುವರಿ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಜಮೀನಿನ‌ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅದರ ಮಾಲಿಕತ್ವ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಂದು ಒಂದು ದಿನವೂ ನಾವು ನೋಡಲು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಬಹಳ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಆ ಜಮೀನು ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ನನ್ನ ಕೆಲ ಕಠಿಣ ತೀರ್ಮಾನದಿಂದ ಬಾಧಿತರಾದವರು ಕೆಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವರು ಇದ್ದಾರೆ.‌ ಅವರು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿ ಇದನ್ನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೂ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ 20 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಇವೆ. ಕೆರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕಲ್ಲುಗಳು ಇವೆ. ಕೆರೆಯ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ 10-15 ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಸರ್ವೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಗುಟ್ಟ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಅಂತ ಇದೆ. ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಅದನ್ನು ಗೋಮಾಳ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಖರೀದಿ ಭೂಮಿ ಆಗಿದೆ. ಕೆರೆ ಈಗಲೂ ಇದೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನ ಅಂತ 1 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 1964ರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಶಾನ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಆರ್​ಟಿಸಿಯಲ್ಲೂ ನಮೂದಾಗಿಲ್ಲ.‌ ಆಕಾರ್ ಬಂದ್​ನಲ್ಲೂ ಸ್ಮಶಾನ ಅಂತ ನಮೂದು ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ: 1953ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾತ ಲೀಸ್​ಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಳಿಕ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೇನು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಚು ಒತ್ತುವರಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತೇವೆ.‌ ನಮ್ಮ ತಾತ ಅದನ್ನು ಕ್ರಯದ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ತಾತನಿಂದ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನವರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನವರಿಂದ ಭಾಗ ಆದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಭಾಗ ಆಗಿದ್ದು 2001ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಕರಾರು ಆಗುತ್ತೆ. 2022ರಲ್ಲಿ ಅದು ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ 2023, 2024ರಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಆಗಿದೆ.‌ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ವೆ ನಂ.ಗಳು ನಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದು ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮವಾಗಿದೆ. ಈ ಊರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬ ಇರುವುದು. ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಬೇಕಾದರೆ ಬಂದು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ವಿಪಕ್ಷ ಆಗ್ರಹ: ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮಗೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ವಿರುದ್ಧ ಭೂ ಕಬಳಿಕೆ ಆರೋಪ ಬಂದಿದೆ.‌ ಜೋಡಿ ಗ್ರಾಮ ಅಂತಾರೆ, ಇನಾಮ್ತಿನಿಂದ ಬಂದಿರುವುದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವೆ ನಂ.47ರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನ ಅಂತ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇದೆ ಎಂದು ಆರೋಪ ಇದೆ. ಸರ್ವೆ ನಂ. 46ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವ ಪಹಣಿಯಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಕೆರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವಗಲೂ ಕೆರೆ ಎಂದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಸ್ಮಶಾನ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಮಶಾನವಾಗಿನೇ ಇರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವ ದಾಖಲೆಗೂ ಅವರು ಹೇಳಿರುವುದಕ್ಕೂ ತಾಳೆನೇ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ.‌ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲ ಇದೆ. ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರಾಗಿ ಅವರು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಿ. ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಹೊರಬರಲಿ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಒಂದು ಎಕರೆ ಸ್ಮಶಾನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧ: ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ, ಸರ್ವೆ ನಂ.48ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಇದೆ. ನಾವೇ ಹೂಳೆತ್ತಿ. ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಕೆರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇದೆ.‌ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೂಡ ಇದೆ. ಎರಡು ಕೆರೆಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒತ್ತುವರಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸರ್ವೆ ನಂ. 47ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 1 ಎಕರೆ ಸ್ಮಶಾನ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧ ಎಂದರು.

ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಅಂತ ಆರ್​ಟಿಸಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸರ್ವೆ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕಲ್ಲುಗುಡ್ಡ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮೂದಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇದು ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ತನಿಖೆಗೆ ನಾನು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ಪೀಕರ್ ನೀವು ತನಿಖೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಚೂ ಗೆರೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ವೇಳೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಸ್ಮಶಾನ ಬೇಕಾದರೆ ವಾಪಸು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂದರು. ಈ ವೇಳೆ ಎದ್ದು ನಿಂತ ಸಚಿವ ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್, ಅವರು ಸ್ಮಶಾನ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ ಮೇಲೂ ಏನಿದೆ ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸದನವನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದರು.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

