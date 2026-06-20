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ಮಳೆ ಕೊರತೆ: ನೆಲಕಚ್ಚಿತು 700 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿನ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಪೈರು, ವರುಣನಿಗಾಗಿ ಕಾದುಕುಳಿತ ಅನ್ನದಾತರು!

ವರದಿ- ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ.: ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಈ ಬಾರಿ ಮುಂಗಾರು ಕೈಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಪೈರು ಚಿಗುರಿನಲ್ಲೇ ಕಮರಿಹೋಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರೈತರು ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Maize crop planted on 700 acres dried
ನೆಲಕಚ್ಚಿತು 700 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿನ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಪೈರು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 20, 2026 at 10:50 AM IST

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ದಾವಣಗೆರೆ: ಮುಂಗಾರು ಆರಂಭವಾಗಿ 15 ದಿನ ಕಳೆದಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊರತಯಿಂದ ಬರದ ಛಾಯೆ ಆವರಿಸಿದೆ. ಇಂತಹ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಾರ ಮಳೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿದೆ. ಮಳೆ‌ ಬರುತ್ತೆ ಎಂದು ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ರೈತರು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈಹೊತ್ತು ಕೂರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ.‌

ಮಳೆ ಕಾಣೆಯಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನೂರಾರು ಎಕರೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ನೆಲಕಚ್ಚಿದೆ. ಇನ್ನು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಎಪ್ರಿಲ್, ಮೇನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರಿನ ಆಗಮನವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ತಡವಾಗಿ ಆಗಮಿಸುವುದರಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯ ತೀವ್ರ ಕುಂಠಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗುರಿಯಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಕೇವಲ ಶೇ.10ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿದೆ.

Maize crop planted on 700 acres dried
ನೆಲಕಚ್ಚಿತು 700 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿನ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಪೈರು, ರೈತರ ಅಳಲು (ETV Bharat)

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ರೈತರು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದುರಂತ ಎಂದರೆ ಮಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಸುಮಾರು 700-800 ಎಕರೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ನೆಲಕಚ್ಚಿರುವ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಚಾರ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಜೂ.21ರವರೆಗೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 0.8 ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಮೋಡ ಮುಚ್ಚಿದ ವಾತಾವರಣದ ಜತೆಗೆ ಒಣ ಹವೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದು, ಬಿತ್ತನೆ ಆಗಿರುವ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಮಳೆಯಿಲ್ಲದೆ ರೋಗದ ಭೀತಿ, ತೇವಾಂಶದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ನೆಲಕಚ್ಚುವ ಅಪಾಯ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ.

ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲೇ ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ 23 ಮಿ.ಮೀ.ಮಳೆ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು: ಈ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 79 ಮಿ.ಮೀ. ನಷ್ಟು ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆ ಸುರಿಯಬೇಕಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ 23 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆ ಸುರಿಯಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೇವಲ 9.1 ಮಿ.ಮೀ.ಮಳೆ ಮಾತ್ರ ಸುರಿದಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಶೇ.39.56ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಹದಗೊಳಿಸಿ ರೈತರು ಬಿತ್ತನೆ‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Maize crop planted on 700 acres dried
ನೆಲಕಚ್ಚಿತು 700 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿನ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಪೈರು (ETV Bharat)

ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2.16 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಗುರಿ ಇದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬಿತ್ತನೆ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಸೋಯಾಬಿನ್, ತೊಗರಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾಮತಿ, ಚನ್ನಗಿರಿ ಭಾಗದ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಹೊನ್ನಾಳಿ, ಹರಿಹರ ಹಾಗೂ ಜಗಳೂರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆಯ ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆರಂಭವಾಗಬೇಕಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶೇ.5ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬಿತ್ತನೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ ರೈತರು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಬಿತ್ತನೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ. ಉತ್ತಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯಿರುವ ತೊಗರಿ, ರಾಗಿ, ಅವರೆ, ಅಲಸಂದೆ, ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಉದ್ದು ಮುಂತಾದ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು (ಸಿರಿಧಾನ್ಯ/ಬೇಳೆಕಾಳು) ಬೆಳೆಯಲು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಮುನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತರು.

ಮಳೆ ಅಭಾವ ನೆಲಕಚ್ಚಿದ 700 ಎಕರೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ: ರೈತ ವಿಕ್ರಮ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಅಧಿಕ ಬರಲಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಬಂತು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದೆವು. ಈ ಬಾರಿ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ 20-25 ದಿನ ಕಳೆದ್ರೂ ನಮಗೆ ಮಳೆ ಕೃಪೆ ತೋರಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಲೆನಾಡು ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭೀಮನೆರೆ, ಕೊಗಲೂರು, ಉಪನಾಯಕನ ಹಳ್ಳಿ, ತಣ್ಣಿಗೆರೆ, ಮಂಗೇನಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ನಾಶ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಾಶ ಮಾಡಿ ಮರು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲು ಬಂದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಮರುಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅವಧಿ ಮೀರಿ ಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಸರ್ಕಾರ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಮುಖಾಂತರ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭೀಮನೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಒಟ್ಟು 700 ಎಕರೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಮಳೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ನಾನು 9 ಎಕರೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ. 1.40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಡಿಸೇಲ್, ಕೂಲಿಗಳ ಖರ್ಚು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ತಗುಲಿದೆ. ರೈತರ ಬದುಕು ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಭಿಕ್ಷೆಯಂತೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಎಂಆರ್​ಪಿ ಕೊಡಲಿ, ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳೆವಿಮೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿ. ಮಾವು, ಅಡಿಕೆ, ತೆಂಗು, ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಯಾವ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕೆಬುಂದು ತಿಳಿತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

Maize crop planted on 700 acres dried
ನೆಲಕಚ್ಚಿತು 700 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿನ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಪೈರು (ETV Bharat)

ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ತೆಗೆದು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೆಳೆಯಲು ಮುಂದಾದ ಅನ್ನದಾತ: ರೈತ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಳೆ ಆಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿ ರೈತರು 700-800 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಗೊಬ್ಬರ 3 ಸಾವಿರ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಕ್ಕೆ 1500, ಎಕರೆಗೆ ₹10 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಬೆಳೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಮಳೆಯೇ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿದ್ದರು. ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು. ನಾವು 20 ಎಕರೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆದಿದ್ದೆವು. ಎಕರೆಗೆ ₹10 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೊಲ ಹೊಡೆದು ಬೇರೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ‌ ರೈತರು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ನಾನು ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೆಳೆಯಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

Maize crop planted on 700 acres dried
ನೆಲಕಚ್ಚಿತು 700 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿನ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಪೈರು (ETV Bharat)

ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸಿ, ಫಸಲ್ ಭೀಮಾ ವಿಮೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ: ರೈತ ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾತನಾಡಿ, "10 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಹಾಕಿದಿದ್ದೇನೆ. ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಮಾಡಲು ಎಕರೆಗೆ ₹6 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚು ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಗೊಬ್ಬರ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬರ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಾಕಿದೆವು. ಆದರೆ ಮಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದೆ. 3600 ಗ್ರಾಂ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಕ್ಕೆ 1500 ರೂ. ದರ ಇದೆ. ಎಕೆರೆಗೆ ಎರಡು ಪಾಕೆಟ್ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ 10-15 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚು ಬಂದಿದೆ. ಮಳೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಮಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೆಳೆ ಒಣಗಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಎಕರೆಗೆ 15 ಅಂದ್ರೆ 10 ಎಕರೆಗೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ಹಣ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಬೆಳೆ ಬರಲ್ಲ, ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆ‌ ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಬೆಳೆವಿಮೆ ಫಸಲ್ ಭೀಮಾ ಯೋಜನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವುದು ರೈತರಿಗೆ ಚಿಂತೆಗೀಡು ಮಾಡಿದೆ. ನಮೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

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TAGGED:

ಮಳೆ ಕೊರತೆ
ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬಿತ್ತನೆ
MAIZE CROP
LACK OF RAIN

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