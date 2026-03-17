LPG ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಕುತ್ತು: ಆಳ ಸಮುದ್ರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್

ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಆಳ ಸಮುದ್ರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ತೆರಳುವ ಬೋಟುಗಳು ಬಂದರಿನಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

LPG ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಂದರಿನಲ್ಲೇ ನಿಂತಿರುವ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬೋಟ್​​ಗಳು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 17, 2026 at 1:31 PM IST

ವರದಿ: ವಿನೋದ್​ ಪುದು:

ಮಂಗಳೂರು(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಮಂಗಳೂರು ಕರಾವಳಿಯ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ತಟ್ಟಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಳ ಸಮುದ್ರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ತೆರಳುವ ಬೋಟುಗಳಿಗೆ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಲಭ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಕಾರಣ ಅನೇಕ ಬೋಟುಗಳು ಬಂದರಿನಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

ಮಂಗಳೂರು ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬಂದರುದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಹಡಗುಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪರ್ಸ್‌ಸೈನ್ ಬೋಟ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಟ್ರಾಲ್ ಬೋಟ್‌ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನು ಹಿಡಿತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಕೆಲವು ಬೋಟುಗಳು ದಡದಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿದ್ದವು. ಇದೀಗ ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸರಬರಾಜು ವ್ಯತ್ಯಯಗೊಂಡಿರುವುದು ಮೀನುಗಾರರ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಂಭೀರಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಆಳ ಸಮುದ್ರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ತೆರಳುವ ಬೋಟುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 6ರಿಂದ 10 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೋಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚಹಾ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಸೇರಿದಂತೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೋಟುಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ವವ್​​ ಹಾಗೂ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸರಬರಾಜು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಬೋಟುಗಳು ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ತೆರಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಒಂದು ಮಿನುಗಾರಿಕಾ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದೆ ಕನಿಷ್ಠ 5 ಸಿಲಿಂಡರ್​: ಒಂದು ಪರ್ಸ್‌ಸೈನ್ ಬೋಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 35 ರಿಂದ 40 ಮಂದಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಟ್ರಾಲ್ ಬೋಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎರಡು ರಿಂದ ಮೂರು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೀನು ಹಿಡಿತ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಬೋಟುಗಳು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಉಳಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಲವಾರು ಬೋಟುಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಕಡಿಮೆ ಮೀನು ಹಿಡಿದು ದಡಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಇದು ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಬೆಸ್ಟ್​ ಸೀಸನ್​..ಆದರೆ?; ಇದೀಗ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಸೀಸನ್ ಸಮಯವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕುಂಠಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೀನಿನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಆತಂಕವೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಬೋಟ್​ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್​ ಹೇಳುವುದಿಷ್ಟು: ಮಂಗಳೂರು ಟ್ರಾಲ್ ಬೋಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚೇತನ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಲಭ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಕಾರಣ ಬಂದರಿಗೆ ಬರುವ ಹಲವಾರು ಬೋಟುಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಟ್ರಾಲ್ ಬೋಟ್‌ಗಳು ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸರಬರಾಜು ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಆಳ ಸಮುದ್ರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ತೆರಳುವ ಟ್ರಾಲ್ ಬೋಟ್‌ಗಳು ಹಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲೇ ಉಳಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಮೀನುಗಾರರ ಜೀವನೋಪಾಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬೋಟುಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಳ ಸಮುದ್ರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕುಂಠಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ಮೀನುಗಾರರ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗುವ ಮೊದಲು ಸಂಬಂಧಿತ ಇಲಾಖೆ ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬೋಟುಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

