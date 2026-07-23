ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಕೋಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊರತೆ: ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಡರೋಗಿಗಳು!
ದಿನನಿತ್ಯ ಎಂಟು ತಾಲೂಕುಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ರೋಗಿಗಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆಂದು ಆಗಮಿಸುವ ಹಾವೇರಿಯ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕುಂದುದೊಂದು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ವರದಿಗಾರ ಶಿವಕುಮಾರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಅವರ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : July 23, 2026 at 2:59 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಂಟು ತಾಲೂಕುಗಳ ಬಡರೋಗಿಗಳ ಸಂಜೀವಿನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್, ರಕ್ತತಪಾಸಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಕ್ಷ ಕಿರಣ, ಇಸಿಜಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಎಂಆರ್ಐ ಸಹ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಲಿದೆ. ಆದರೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಕೋಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಹೃದಯರೋಗಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಎಂಟು ತಾಲೂಕುಗಳ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲದೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಬಡರೋಗಿಗಳು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಸೌಲಭ್ಯ ಹಾಗೇ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆರಂಭವಾದ ನಂತರ ವೈದ್ಯವೃತ್ತಿ ಕಲಿಯಲು ಬಂದ ಶಿಕ್ಷಕ ವೈದ್ಯರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕವಾದಂತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಚೀಟಿ ಮಾಡಿಸಲು, ಔಷಧಿ ವಿತರಿಸಲು ವಿವಿಧ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳು ದಂಡೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೋಗಿಗಳು.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರೋಗಿಯೊಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್, "ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಕೋ ತಪಾಸಣೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಬೇಸರ ತರಿಸಿದೆ. ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಇಸಿಜಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಸಿಜಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಗೊತ್ತಾಗದಿದ್ದರೇ ಎಕೋ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಕೋ ಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲಾ. ಎಕೋ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟರೆ ಹೊರಗೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಹೊರಗಡೆ 1200 ರೂಪಾಯಿ 1400 ರೂಪಾಯಿ ಶುಲ್ಕ ನೀಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ರೋಗಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಅಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇತರೆ ವಾಹನಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆಯಬೇಕು".
"ಕೈ ಕಾಲು ಮುರಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಳರೋಗಿಗಳಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಅಕ್ಸಿಜನ್ ಹಚ್ಚಿರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಯನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬರುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಡ ರೋಗಿಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಎಕೋ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದರೆ 2,500 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಬಡರೋಗಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲಾ ಎಕೋ ಸೌಲಭ್ಯ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಾಗಬೇಕು" ಎಂದು ಅಬ್ದುಲ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರೋಗಿಯ ಸಂಬಂಧಿ ಸ್ವಪ್ನಾ, "ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳು ಬರುವ ಕಾರಣ ಚೀಟಿ ಮಾಡಿಸಲು ಸಹ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ರೋಗಿಗಳು ಮಲಗುವ ಬೆಡ್, ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ ದಿನಾಲು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಶೌಚಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗುವಂತಾಗಬೇಕು. ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಹೈಜನಿಕ್ ಆಗಬೇಕು. ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು. ಅಧಿಕ ರೋಗಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸರೇ ಇತರ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು. ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕವಾದಂತೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಹ ಅಧಿಕವಾಗಬೇಕು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮುಖ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಖ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಪಿ.ಆರ್. ಹಾವನೂರು, "ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎಕೋ ತಪಾಸಣಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಎಕೋ ಮಷಿನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಸಹ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಓರ್ವ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎಕೋ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲಾಖೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಂತ್ರಜ್ಞರನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ಎಕೋ ತಪಾಸಣೆ ಆರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಆರ್ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲಾಖೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮೂವರು ತಂತ್ರಜ್ಞರನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ವೈದ್ಯರು ಬಂದರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಎಂಆರ್ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದು ಆದಷ್ಟು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
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