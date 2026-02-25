ಗಬ್ಬೆದ್ದು ನಾರುತ್ತಿದೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಸಿಬಿಟಿ ಶೌಚಾಲಯ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು - ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ರೋಶ
ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸಿಬಿಟಿ ಶೌಚಾಲಯ ದುರ್ವಾಸನೆಗೆ ಜನ ಬೇಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ನಾಗರಿಕರು, ಚಾಲಕ - ನಿರ್ವಾಹಕರು ಶೌಚಕ್ಕಾಗಿ ಪರದಾಡುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.
Published : February 25, 2026 at 2:31 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಚ್ಛತೆ ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಗಬ್ಬೆದ್ದು ನಾರುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಿಡಿಶಾಪ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 49.8 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಟೆಕ್ ಸಿಬಿಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಪುರುಷರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಚೇತನರಿಗೆ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಂತಸಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈಗ ಆ ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆಗರವಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ದಿಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ನಾಗರಿಕರು, ಚಾಲಕ-ನಿರ್ವಾಹಕರು ಶೌಚಕ್ಕಾಗಿ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಟೆಂಡರ್ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಪಡೆದವರು ಕಾರಣಾಂತದಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಮೂತ್ರಾಲಯಗಳು ಮೂತ್ರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ, ಶೌಚಾಲಯ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರೋಗರುಜಿನಿಗಳು ಹರಡುವ ತಾಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 21 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 57 ಉಪನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಇದೇ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದಲೇ ಬಸ್ ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ. ನಿತ್ಯ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಓಡಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯ ಒಂದು ಶೌಚಾಲಯ ಮಾತ್ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸೇವೆಗೆ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಬೀಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಇನ್ನು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಕಸಗೂಡಿಸುವುದು ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ. ಇಡೀ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಧೂಳಿನ ಮಜ್ಜನವಾಗಿದೆ. ಡಸ್ಟ್ ಬಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ತುಂಬಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಾಲುಸಾಲಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಕಸ ತುಂಬಿದ ಡಸ್ಟ್ ಬಿನ್ಗಳ ದರ್ಶನವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ದುರ್ವಾಸನೆಯಿಂದ ಜನ ಬೇಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇದ್ದರೂ, ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ದೂರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶಿವಶಂಕರ ಚನಗೌಡರ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಶೌಚಾಲಯ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಕಸ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಳಗೆ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಆದರೂ ಯಾರೂ ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ನಿತ್ಯ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ನಾನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಓಡಾಡುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಶೌಚಾಲಯ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ಮನಸ್ಸು ಆಗಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಗಲೀಜಾಗಿದೆ. ಶೌಚಾಲಯ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಇಡೀ ನಿಲ್ದಾಣವು ಅಸ್ವಚ್ಛತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತೋರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಭಿಷೇಕ ಬಡಿಗೇರ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಪ್ರಯಾಣಿಕ ನಾಗೇಶ ಕೋಣಿ ಎಂಬವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಸಿಬಿಟಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫುಲ್ ಹೈಜಿನಿಕ್, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವು. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಸುಳ್ಳಾಗಿದೆ. ಶೌಚಾಲಯ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಮೂತ್ರಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ತುಂಬಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಜನರು ಉಗುಳಿದ್ದಾರೆ. ಶೌಚಾಲಯ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಯಂತಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮೂತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಬೇಸರ ಹೊರ ಹಾಕಿದರು.
