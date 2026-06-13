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ಶತಮಾನ ಕಂಡ ಕ್ರಾಫರ್ಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸರಮಾಲೆ: ಸಚಿವ ಖಾದರ್ ದಿಢೀರ್​​ ಭೇಟಿ, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 03 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಸಭೆ

ರಾಜ್ಯದ ಹಿರಿಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಸಕಲೇಶಪುರದ ಕ್ರಾಫರ್ಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಲೆದೋರಿವೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸಚಿವ ಯುಟಿ ಖಾದರ್​ ಅವರೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ವಿಶೇಷ ವರದಿ:- ಸುನೀಲ್ ಕುಂಭೇನಹಳ್ಳಿ

HASSAN ಕ್ರಾಫರ್ಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ MINISTER UT KHADER ಸಚಿವ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಭೇಟಿ
ಕ್ರಾಫರ್ಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್​ ಭೇಟಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಗರಂ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 13, 2026 at 2:50 PM IST

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ಹಾಸನ: ಇದು ಶತಮಾನ ಕಂಡ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆ. ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ತಪಾಸಣೆಗೆಂದೇ 600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೋಗಿಗಳು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಇದೀಗ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಸರ್ಜರಿಯಾಗಬೇಕಿದೆ. ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆ, ಗರ್ಭಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ರೋಗಿಗಳು ಪರದಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಯಾವುದು ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ? ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ವಿಸ್ತೃತ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಶತಮಾನದ ಕಡೆಗೆ 'ಕ್ರಾಫರ್ಡ್' ಆಸ್ಪತ್ರೆ: ಸಕಲೇಶಪುರದ ಹಳೆಯ ಕ್ರಾಫರ್ಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಶತಮಾನವನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ 75ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದು, ಸದ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ವಜ್ರಮಹೋತ್ಸವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ದಾದಿಯರ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ರೋಗಿಗಳು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನಿತ್ಯ 600 ಮಂದಿ ರೋಗಿಗಳಿಂದ ತಪಾಸಣೆ: ಹಾಸನ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆಯಿರುವ ಈ ಕ್ರಾಫರ್ಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಸುಮಾರು 500 ರಿಂದ 600 ಮಂದಿ ರೋಗಿಗಳು ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತಾರೆ. ಗರ್ಭಿಣಿಯರು, ಹೊರ ಮತ್ತು ಒಳರೋಗಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಾಸನ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ನಡುವೆ ಆಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ತ್ರಿರೋಗ, ಅರಿವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರ ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞರು, ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರು, ಒಳ ಮತ್ತು ಹೋರರೋಗ ವಿಭಾಗದ ತಜ್ಞರು ವಿವಿಧ ಪಾಳಿ ಅನುಸಾರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞರು, ರೇಡಿಯಾಲಜಿ, ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ತಜ್ಞರೊಳಗೊಂಡಂತೆ 5 ಮಂದಿ ವೈದ್ಯರ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವಾಗಿದೆ.

ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್: ಮಹಿಳೆಯರ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದ ಗರ್ಭಕೋಶ, ಮುಟ್ಟು, ಮಹಿಳೆಯರ ಪಿಸಿಒಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್, ಎಂಆರ್‌ಐ, ಇಕೋ ಸಹಿತ ಇತರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಷಿನ್​ಗಳು ಇವೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಲ್ಲ. ಹಲವು ವರ್ಷದಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಳೆಯಾದಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತಾಗಿವೆ. ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಸ್ಯ್ಕಾನಿಂಗ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ನಿತ್ಯ ಬಂದು ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು, ಇಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿ ಹೊರಗಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ‍್ರೆ ಆಥವಾ ಹೊರಗಿನ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಪಾವತಿಸಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ತಮಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಬಡ ರೋಗಿಗಳ ಅಳಲು.

120 ಹಾಸಿಗೆಯುಳ್ಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆ: ಕ್ರಾಫರ್ಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 120 ಹಾಸಿಗೆಗಳಿವೆ. ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿ 120 ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ 30 ರಿಂದ ಮತ್ತು 40 ಹಾಸಿಗೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಐಸಿಯು ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಲಿಫ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾರ್ಯವಾಗಬೇಕಿದೆ.

ಅತೀ ಮಳೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟಡ ಶಿಥಿಲ: ವರ್ಷದ 5-6 ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಮಳೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಕಟ್ಟಡ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 20 ರಿಂದ 30 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ.

ರೋಗಿಗಳ ಅಳಲು: ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹೊರರೋಗಿ ಲೈತ್ರಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ನನಗೆ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದು, ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್​​​ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೇನೋ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್​​​ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಇಲ್ಲ" ಎಂದರು.

ಮತ್ತೋರ್ವ ಹೊರರೋಗಿ ಕ್ಯಾನಹಳ್ಳಿಯ ಬಿಂದುಶ್ರೀ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್​ ಮಾಡಿಸಲು ಲಕ್ಷ, ಲಕ್ಷ ಹಣ ಬೇಕು. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಲು ವಾಹನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕು. ವಾಹನ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಓಕೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲದವರು ಆಟೋ, ಬಸ್​ ಅಂತ ಅಲೆದಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್​ ಮಷಿನ್​ ಇದೆ, ಆದರೆ ಆಪರೇಟರ್​ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಕಾಲೇಜು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

"ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್​ಗೆ​ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ವೈದ್ಯರ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೇವೆ. ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಸಹಕಾರ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು" ಎಂದು ರೋಗಿ ಹಲೀಮಾ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆ: ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಮೊದಲನೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನೂರು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ 78 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹಳೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು. ಈಗ ದಿನಕ್ಕೆ 500-600 ರೋಗಿಗಳು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞ, ರೇಡಿಯಾಲಜಿ ವೈದ್ಯ, ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್​ ತಜ್ಞರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲ ತಜ್ಞರು ಇದ್ದಾರೆ. ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ಅವರ ಜತೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್​ಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್​ ಯಂತ್ರಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ 12-13 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯವು. ಅವನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕಿದೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಬೇಕಾಗಲಿದೆ. ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕ ಇದ್ದು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ನಮಗೆ 5 ರಿಂದ 6 ಸ್ಟಾಪ್​ ನರ್ಸ್​ಗಳ ಅಗತ್ಯ ಇವೆ. ಹೈವೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಪಘಾತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

ಕ್ರಾಫರ್ಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ದಿಢೀರ್​ ಭೇಟಿ: ಜೂನ್ 12ರ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಇದೇ ಕ್ರಾಫರ್ಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟ ನೂತನ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ.ಖಾದರ್ ಅವರು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಮೂರು ಗಂಟೆಯ ತನಕ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಹೊರ ಗುತ್ತಿಗೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಶೀಘ್ರ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿನ ಕುಂದು ಕೊರತೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ಸಚಿವರು "ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೆಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕು. ಯಾರೇ ರೋಗಿಗಳು ಬಂದರೂ ಅವರನ್ನು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ರೋಗಿಗಳು ಬಂದ ವೇಳೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾನವೀಯತೆಯಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬೇಕು" ಎಂದು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಹಾಗೇ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿನ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನೂತನವಾಗಿ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಯೋಜನೆಯ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಹೇಳಿದರು.

"ಕ್ರಾಫರ್ಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಶತಮಾನ ದಾಟಿದ್ದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕೆಲವು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಗು ಜನನವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದಾಗಿಯೂ" ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತರಾಟೆ: ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಯಂತ್ರವಿದ್ದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಲು ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಸಚಿವರು ವೈಜ್ಞಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. "ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮದು. ಆದರೆ ಕೇವಲ 15 ಲಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುವ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ" ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ಗರಂ ಆದರು.

ವಿಷ ಜಂತುಗಳು ಕಡಿತದ ಔಷಧಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ: ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಷ ಜಂತುಗಳ ಕಡಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಷ ಜಂತುಗಳು ಕಡಿತದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ರೇಬಿಸ್ ಕಡಿತ ಔಷಧಿಗೆ ತಾವು ಹೊರಗಿನಿಂದ ರೂ.700 ಕೊಟ್ಟು ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಅದು ನಂಬುವ ಮಾತಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿನಿಂದ ತರಬೇಕೆಂದು ಚೀಟಿ ಬರೆದು ಕಳಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.

ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೆ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಜವಾಬ್ದಾರರು! ಸಮಸ್ಯೆ ಆಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಕೇಳಿದ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಬಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಸಚಿವರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಂಜು, "ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ತನಕ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆ ನಡೆಸುವ ಮಂತ್ರಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಮಾತ್ರ. ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವುದು ಒಂದು ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಅನುದಾನ ದೊರೆದಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸಕರಿಗೂ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದ ಮೊದಲ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಇವರು ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗದು" ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸಕಲೇಶಪುರದ ಕ್ರಾಫರ್ಢ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ, ವೈದ್ಯರ ಲಭ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'ದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ನಡೆಸಿದೆ. ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ತಂತ್ರಜ್ಞರು, ಉಪಕರಣಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕ್ರಾಫರ್ಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮುಕ್ತಿ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವುದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಾರದೊಳಗೆ ವೈದ್ಯರ ನೇಮಕಾತಿ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಡಿಹೆಚ್‌ಒ ಅಮಾನತು: ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ.ಖಾದರ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

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