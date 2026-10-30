ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಕ್ ಆಟೋ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಕೊರತೆ: ₹4 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬಳಕೆಗೆ ಸವಾಲು
ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ₹4 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿಟ್ಟು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಪಿಂಕ್ ಆಟೋ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವರದಿಗಾರ ಹೆಚ್.ಬಿ. ಗಡ್ಡದರ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : October 30, 2026 at 12:00 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ 'ಪಿಂಕ್ ಆಟೋ' ಯೋಜನೆಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅವಳಿ ನಗರದ 82 ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ತಲಾ ಒಂದು ಪಿಂಕ್ ಆಟೋ ವಿತರಿಸಲು ಪಾಲಿಕೆ ₹4 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸದಿರುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಹಾಗೂ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಆರು ಮಹಿಳಾ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಯೋಜನೆಗೆ ಹೊಸ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿದೆ.
ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆ, ಆದರೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಕೊರತೆ: ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣವನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರೂಪಿಸಲಾದ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಿಂಕ್ ಆಟೋಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲು ಪಾಲಿಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಠರಾವು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹ ಮಹಿಳೆಯರು ಮುಂದೆ ಬಾರದಿರುವುದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.
ಮಹಿಳೆಯರೇ ಆಟೋ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು, ಹಿರಿಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಭಾವನೆ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಯೋಜನೆಯ ಆಶಯ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಆಟೋ ಚಾಲನೆಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗೂ ನೆರವಾಗುವ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ.
ಆದರೆ ಯೋಜನೆಯ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಅನುದಾನದ ಸದ್ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಆಟೋ ಚಾಲಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿವೆ.
ಆರು ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಮುಂದು: ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಹಾಗೂ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘವು ಮಹಿಳಾ ಆಟೋ ಚಾಲಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಸಂಘದ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಆಟೋ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಆರು ಮಹಿಳೆಯರು ಪಿಂಕ್ ಆಟೋ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳ ಕೊರತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಮಹಿಳೆಯರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಲಯ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಮೇಯರ್ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಾಗೂ ಅರ್ಹತೆಯ ದೃಢೀಕರಣದ ಬಳಿಕ ಪಿಂಕ್ ಆಟೋಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
'ಮಹಿಳೆಯರೇ ಆಟೋ ಓಡಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ': ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮೇಯರ್ ದುರ್ಗಮ್ಮ ಬಿಜವಾಡ, "ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ. ಇದು ಉಚಿತ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಟೋಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಟೋಗಳನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರೇ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಒಂದು ಪಿಂಕ್ ಆಟೋ ವಿತರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ₹4 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಆಟೋ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆ ಎದುರಾದರೂ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು" ಎಂದರು.
ಮಹಿಳಾ ಚಾಲಕರಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಆಟೋ ಸಂಘ: ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಹಾಗೂ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶೇಖರಯ್ಯ ಮಠಪತಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 17 ಸಾವಿರ ಆಟೋಗಳಿವೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಘವು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ವಾಹನ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ಕೊಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಪಿಂಕ್ ಆಟೋ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದರೂ, ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವವರು ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಈಗ ಆರು ಮಹಿಳಾ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಮೇಯರ್ ದುರ್ಗಮ್ಮ ಬಿಜವಾಡ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪರವಾನಗಿ ಕೊಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆರು ಮಹಿಳೆಯರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಲಯ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಮೇಯರ್ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ ಪಿಂಕ್ ಆಟೋ ವಿತರಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬಾಡಿಗೆ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು: ಪಿಂಕ್ ಆಟೋ ಯೋಜನೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಚಾಲಕರಲ್ಲಿ ಮಂಜುಳಾ ಕಳ್ಳೊಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಟೋ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅವರು, ಸ್ವಂತ ಆಟೋ ಖರೀದಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಬಾಡಿಗೆ ಆಟೋ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
"ನಾವು ಆರು ಮಹಿಳೆಯರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಹಣ ನೀಡಿ ಸ್ವಂತ ಆಟೋ ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆ ಆಟೋ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿದೆ. ಕೆಲವರು ಪತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಯಸ್ಸಾದ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯ ಆರೈಕೆ, ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿವೆ. ಪಿಂಕ್ ಆಟೋ ದೊರೆತರೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿಟ್ಟರೆ ಸಾಲದು, ಫಲಾನುಭವಿಗಳೂ ಬೇಕು: ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಪಿಂಕ್ ಆಟೋ ಯೋಜನೆಯ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಆಶಯಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಯೋಜನೆಯ ಯಶಸ್ಸು ಅನುದಾನದ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು, ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ.
ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯಲು ನೆರವು, ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಮುಂದೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಆಟೋ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಹೊಸ ಬದುಕಿನ ಆಸರೆಯಾಗಬಹುದು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ₹4 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಪಿಂಕ್ ಆಟೋ ಯೋಜನೆ ಕಾಗದದ ಮೇಲಿನ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಾರ್ಯರೂಪದ ಸಾಧನೆಯತ್ತ ಸಾಗಬೇಕಿದೆ. ಆರು ಮಹಿಳೆಯರ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಯೋಜನೆಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದರೂ, 82 ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಪಿಂಕ್ ಆಟೋ ವಿತರಿಸುವ ಗುರಿ ತಲುಪಲು ಪಾಲಿಕೆ, ಆಟೋ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
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