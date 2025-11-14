Bihar Election Results 2025

ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು ಬಟ್ಟೆ ಕುರ್ತಾ, ತಿಪ್ಪೆ ಸೇರುವ ಸಿಪ್ಪೆಗೆ ಸಿಕ್ತು ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ರೂಪ; 10 ಸಾವಿರ ಪ್ಯಾಡ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಬಿಐಇಟಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಬಿಐಇಟಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಟೆಕ್ಸ್ ಟೈಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಅಡಿಕೆ ನಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಸ್ಪಿನ್ನಬಲ್ ಎಂಬ ವೇಸ್ಟ್​ನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ವುಡನ್ ಶೀಟ್​​ಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

kurta-made-by-areca-nut-peel-in-davanagere
ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು ಬಟ್ಟೆ ಕುರ್ತಾ (ETV Bharat)
ವರದಿ: ನೂರುಲ್ಲಾ

ದಾವಣಗೆರೆ : ಅಡಿಕೆಗೆ ಸದ್ಯ ಬಂಗಾರದ‌‌ ಬೆಲೆ‌ ಇದೆ. ಆದರೆ ಆ ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪೆ‌ ಮಾತ್ರ ತಿಪ್ಪೆ ಸೇರುತ್ತಿದೆ.‌ ಅದೇ ಸಿಪ್ಪೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂಶೋಧನೆ ‌ಮಾಡಿ ಅಡಿಕೆಯಂತೆ ಸಿಪ್ಪೆಗೂ ಒಂದೊಳ್ಳೆ‌ ಸ್ಥಾನ ಮಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಗರದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾಲೇಜು ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿ, ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ‌ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಾಪೂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿಭಾಗ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.

ಡಾ. ಎಸ್. ಎಂ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹಾಗೂ ಡಾ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಎನ್. ಎಸ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ (ETV Bharat)

ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪೆಯ ನಾರು ಬಳಸಿ ಶರ್ಟ್, ಮಹಿಳೆಯರ ಕುರ್ತಾ ತಯಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಕಾಂಪೋಜಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಬಳಸುವ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ಸಂಶೋಧನೆ‌ ಅಚ್ಚರಿ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದು, ಬರೋಬ್ಬರಿ 10 ಪ್ಯಾಡ್ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿವೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಲು ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಹೆಚ್. ಬಿ. ಅರವಿಂದ್ ಅವರು ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಅಡಿಕೆ ನಾರಿನಿಂದ ಅಂಗಿ, ಕುರ್ತೀನ್, ಬಟ್ಟೆ ವುಡನ್ ಶೀಟ್ ಸಿದ್ಧ : ಬಿಐಇಟಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಟೆಕ್ಸ್ ಟೈಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ ಅಡಿಕೆ ನಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ತಯಾರಿಸಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಸ್ಪಿನ್ನಬಲ್ ಎಂಬ ವೇಸ್ಟ್​ನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ವುಡನ್ ಶೀಟ್​​ಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

kurta-made-by-areca-nut-peel-in-davanagere
ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಕುರ್ತಾ ತಯಾರಿಸಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಟೆಕ್ಸ್ ಟೈಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ. ವೈ. ಎನ್. ದಿನೇಶ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಡಾ. ಎಸ್. ಎಂ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಡಾ. ಕೆ. ಬಿ. ರವೀಂದ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಂಡದ ಪರಿಶ್ರಮ ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ.‌ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾಗಿ ಅಡಿಕೆ ನಾರಿನಲ್ಲಿ‌ ಶರ್ಟ್, ಮಹಿಳೆಯರು ಧರಿಸುವ ಕುರ್ತಾ, ವುಡನ್ ಶೀಟ್​​ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಶೇ. 30ರಷ್ಟು ಅಡಿಕೆ ನಾರನ್ನು ಹತ್ತಿ ನೂಲಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಮೃದುವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Clothes
ಬಟ್ಟೆ (ETV Bharat)

ಇನ್ನು ಕಸ ಹಾಗೂ ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ, ಕಸದಂತೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿ, ವುಡನ್ ಶೀಟ್​ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾರನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಅಡಿಕೆ ಫೈಬರ್ (ನಾರು) ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಯಂತ್ರ ಕೂಡ ಇವರೇ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ನೂಲಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಬಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 2017 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಸಂಶೋಧನೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕಿದೆ.

kurta-made-by-areca-nut-peel-in-davanagere
ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪೆ (ETV Bharat)

ಅಂಗಿ, ಕುರ್ತೀನ್, ಬಟ್ಟೆ, ವುಡನ್ ಶೀಟ್ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? : ಅಡಿಕೆಯಿಂದ ಬರುವ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ರೈತರು ಅನುಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ.‌ ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪೆಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನ ಮಾನ ನೀಡುವ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

kurta-made-by-areca-nut-peel-in-davanagere
ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪೆ (ETV Bharat)

ಮೊದಲು ಒಣಗಿದ ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂರು ದಿನದ ಬಳಿಕ ಸಿಪ್ಪೆಯ ನಾರು ಅಥವಾ ಫೈಬರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೇರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಎಳೆಎಳೆಯಾಗಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ನಾರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ, ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಬೋ ರೂಮ್‌ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು, ನಾರಿನ ಪ್ರತಿ ಎಳೆಯನ್ನೂ ಕೂಂಬ್ ಮಾಡಿ, ನೇಯ್ಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ನಾರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

kurta-made-by-areca-nut-peel-in-davanagere
ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ತಯಾರಾದ ನೂಲು (ETV Bharat)

ನಂತರ ನಾರನ್ನು ದಾರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಆ ದಾರವನ್ನು ನೇಯ್ಕೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಲೋ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಮಾದರಿ ಯಂತ್ರವು ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಫೈಬರ್​​ಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ, ಕಸ ಕಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಅನುಪಯುಕ್ತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಬಳಿಕ ಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಯಂತ್ರವು ಫೈಬರ್‌ಗಳನ್ನು ಕೂಂಬ್ ಮಾಡಿ ನೇರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಅಡಕೆ ನೂಲು ಅಥವಾ ದಾರ ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸುವ ಬಟ್ಟೆ ಒರಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮೃದುತ್ವ ನೀಡಲು ಅಡಕೆ ನೂಲಿನ ಜತೆ ಹತ್ತಿದಾರ ಬೆರೆಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ.

Dr. Manjunath N. S
ಡಾ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಎನ್. ಎಸ್ (ETV Bharat)

ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಶೂನ್ಯ ವೆಚ್ಚದ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು : ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಅನುಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತು ಎಂದು ತಿಪ್ಪೆ ಸೇರುತ್ತಿದೆ. ಶೂನ್ಯ ವೆಚ್ಚದ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು ಆಗಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೆಚ್ಚ ತಗಲುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಂಗಿ ಒಂದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅಡಿಕೆ ನೂಲಿನ ಒಂದು ಮೀ ಬಟ್ಟೆ ಕೇವಲ 200 ರೂ. ನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಡಿಕೆ ನಾರಿನಿಂದ ತಯಾರಾಗುವ ಬಟ್ಟೆ ಖಾದಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಡುಸಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಹೊರಟರೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

kurta-made-by-areca-nut-peel-in-davanagere
ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪೆ (ETV Bharat)

ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿಐಐಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿರುವ ಅಡಿಕೆ ನಾರಿನ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಮೃದುವಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಕಾಪಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಟೆಕ್ಸ್ ಟೈಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರೇಷ್ಮೆ ನೂಲಿನಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಟನ್ ಸಿಟಿ ಆಗಿರುವ ದಾವಣಗೆರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಕಾಟನ್​ ಮಿಲ್​ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು, ಇದೀಗ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿವೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆ‌ ಮಾಡಿ ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಬಟ್ಟೆ ತಯಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಹೆಸರು ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.

BIET College
ಬಿಐಇಟಿ ಕಾಲೇಜು (ETV Bharat)

10 ಸಾವಿರ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್, ಡೈಪರ್ಸ್, ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಸಿದ್ಧ : ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್​​ಗಳು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತು. ಬಯೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಇದೇ ಅಡಿಕೆ ನಾರಿಗೆ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಇವರು 2017 ರಿಂದ ಸಂಶೋಧನೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೋಬ್ಬರಿ 10 ಸಾವಿರ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, 4 ಸಾವಿರ ಪ್ಯಾಡ್​ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಅದೃಷ್ಟ ಎಂದರೆ ಈ ಪ್ಯಾಡ್​ಗೆ ಜನರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂದಿರುವುದು ಇಡೀ ಬಯೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸಂತಸದ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಡೈಪರ್ಸ್, ರೋಗಿಗಳ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುವ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.‌

kurta-made-by-areca-nut-peel-in-davanagere
ಕುರ್ತಾ ತಯಾರಿಸಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಈ ಕುರಿತು ಬಯೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಎನ್. ಎಸ್.​ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, "ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪೆಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕೆಂದು ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ನಮ್ಮ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನುತಟ್ಟಿವೆ.‌ ನಮ್ಮ‌ ಸುತ್ತಮುತ್ತ 6 ಟನ್ ಸಿಪ್ಪೆಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಿದ್ದು, 3 ಟನ್‌ ಸಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಾವು ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ತಯಾರು ಮಾಡಲು ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಪಲ್ಪ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಇದೇ ಪಲ್ಪ್​​ನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ವುಡನ್ ಶೀಟ್, ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್, ಡೈಪರ್ಸ್, ಬ್ಯಾಂಡೇಜಸ್ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಬಹುದು, ನಾವು 10 ಸಾವಿರ ಪ್ಯಾಡ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಅದರಲ್ಲಿ 04 ಸಾವಿರ ಪ್ಯಾಡ್ ಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ‌ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಜನ ಕೂಡ ಈ ಉತ್ಪನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ‌ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಕೆಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಫಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆಯಬಹುದು, ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರು ಕಂಪನಿಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದಿವೆ" ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Sanitary pad
ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ (ETV Bharat)

ಟೆಕ್ಸ್​​ಟೈಲ್ ವಿಭಾಗದ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾ. ಎಸ್. ಎಂ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು,"ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು‌ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ತುಮಕೂರು, ಮಂಗಳೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಡಿಕೆ ತೆಗೆಯುವ ರೈತರು ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ತಿಪ್ಪೆಗೆ ಎಸೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ನಾರು ತೆಗೆದು ಕಾಟನ್, ವಿಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೈಬರ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ, ನಾರು ಮಾಡಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು, ಕುರ್ತಾಗಳನ್ನು, ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್, ಶರ್ಟ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ಪಿನ್ನಬಲ್ ಎಂಬ ವೇಸ್ಟ್ ನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ವುಡನ್ ಶೀಟ್​ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಬಿಐಇಟಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಟೆಕ್ಸ್ ಟೈಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ಬಯೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಅನೇಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.‌ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಹೆಚ್. ಬಿ. ಅರವಿಂದ್ ಅವರು ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಅಡಿಕೆ ಫೈಬರ್ (ನಾರು) ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಯಂತ್ರ ಕೂಡ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ'' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

Department of Biotechnology
ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ (ETV Bharat)

''ಈ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ನೂಲಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ, ಬಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ರೈತರು ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ರಸ್ತೆಗೆ ಎಸೆಯುವ ಬದಲು ವಿವಿಧ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು, ಹತ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಡಿಕೆ ನಾರನ್ನು ಬಳಕೆ ‌ಮಾಡಿ ಶರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಡಿಕೆ ನಾರನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಕುರ್ತಾ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಸ ಹಾಗೂ ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಕಸದಂತೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ವುಡನ್ ಶೀಟ್​​ಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ‌. ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಶೀಲರಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

