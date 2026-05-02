ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಯ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕೊಟ್ಟ ಕುಂಚಿಟಿಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಭಕ್ತರು
ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಕುಂಚುಟಿಗ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಶಾಂತವೀರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಹಾಗೂ ಭಕ್ತ ಸಮೂಹ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕೊಟ್ಟು ನೆರವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 2, 2026 at 8:30 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಭೋವಿ ಗುರುಪೀಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳ ಪೋಷಕರು ಸೂರಿಲ್ಲದೇ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಹೊಸದುರ್ಗ ಕುಂಚುಟಿಗ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಶಾಂತವೀರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಹಾಗೂ ಭಕ್ತ ಸಮೂಹ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕೊಟ್ಟು ನೆರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ, ಬಂದಿದ್ದ ಅಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಭೂರಿಭೋಜನ ಉಣಬಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೇದಿಕೆ ಹಾಕಿ ಸಕಲ ಮಠಾಧೀಶರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕುಂಚಿಟಿಗ ಸಮಾಜದಿಂದ ಕುಟೀರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು, ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ಪೋಷಕರಾದ ಹನುಮಂತಪ್ಪನವರು ಸರೋಜಮ್ಮ ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿಗೆ ಮನೆಯ ಬೀಗ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮಠಾಧೀಶರುಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಶ್ರೀಗಳಿಬ್ಬರು ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳೆಯರು, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದವರ ಕೈ ಹಿಡಿದರು: ಕುಂಚಿಟಿಗ ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶಾಂತವೀರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಹಾಗೂ ಭೋವಿ ಪೀಠದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಬ್ಬರು ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳೆಯರು, ಅಲ್ಲದೇ ಮುರುಘಾ ಮಠದದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಕಲಿತವರು, ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸನ್ಯಾಸತ್ವ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವರು. ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳೆಯನ ಪೋಷಕರು ಬಡತನದಿಂದ ಮನೆಯಿಲ್ಲದೇ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅರಿತ ಕುಂಚಿಟಿಗ ಮಠದ ಶಾಂತವೀರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಜೋಳಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಹಣ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪೋಷಕರಾದ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸರೋಜಮ್ಮ ದಂಪತಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ದಾವಣಗೆರೆಯ ಎಸ್ಎ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭವ್ಯ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ನೂತನ ಮನೆಗೆ 'ಸಿದ್ದರಾಮ ಸಿಂಚನ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿಗೆ ಸೂರಿನ ಆಸರೆ ಆಗಿರುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮಠಾಧೀಶರು ಭಾಗಿ: ಕುಂಚಿಟಿಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅವರ ಮಠದ ಕಮಿಟಿಯವರು (ಟ್ರಸ್ಟಿ) ಗಳ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಕುಂಚಿಟಿಗ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಶಾಂತವೀರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲು ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು.
ತಮ್ಮ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದ್ಧೂರಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಭಕ್ತಕರು ಈ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕುಂಚಿಟಿಗ ಸಮಾಜದಿಂದ ಕುಟೀರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾಗಿನೆಲೆಯ ನಿರಂಜನಾನಂದಪುರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಪೀಠದ ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪೀಠದ ಪ್ರಸನ್ನಾನಂದಪುರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಮಾದಾರ ಚನ್ನಯ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಅರವಿಂದ್ ಲಿಂಬಾವಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪೀಠಾಧೀಶರು ಹಾಗೂ ಮುಖಂಡರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಡು ವೆಚ್ಚ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿಲ್ಲ.
ಕುಂಚಿಟಿಗ ಮಠದ ಶಾಂತವೀರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಭೋವಿ ಮಠದಶ್ರೀಯವರ ತಂದೆ - ತಾಯಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ. ಅವರ ಮಗಳು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು, ಬಳಿಕ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರು ಶಿಲ್ಪಿ ಕೂಡ ಹೌದು, ಅವರ ಪುತ್ರ ಯಾವಗ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆದ್ರು, 2004 ರಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಮನೆಯನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮಗಳ ಮದುವೆ ಮಾಡಲು ಆಶ್ರಯ ಮನೆ ಕೂಡ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಮಠಗಳಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವು. ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕುಂಚಿಟಿಗ ಮಠದ ಭಕ್ತರು ನಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಹಣ ತಂದು ಸತ್ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ಯಾರು ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಶ್ರೀಯವರ ಪೋಷಕರನ್ನು ಸಾಕುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಹಿಂದುಳಿದ ದಲಿತ ಮಾಠಾಧೀಶರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿವಿ ಎಂದು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಯಾರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಇತ್ತು. ಅಂದೇ ಕೂಡಿಟ್ಟ ಹಣ ಇದು, ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸಮೇತ ಕಟ್ಟಿದ ಮನೆಯನ್ನು ಖದೀರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ಕುಂಚಿಟಿಗ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರಾದ ಹೆಗ್ಗೆರೆ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಂದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟು, ಎಲ್ಲಾವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಕ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಬೆಳೆಸಿರಿತ್ತಾರೆ. ಮಠದ ಭಕ್ತರು ಎಲ್ರೂ ಸೇರಿ ಶಾಂತವೀರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕೆಂದು ಭಕ್ತರು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ಇತಂಹ ಸತ್ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಶಾಂತವೀರ ಶ್ರೀ ಅವರು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಮ್ಮ ಮನಕುಲಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ. ದಲಿತ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ಮಠಾಧೀಶರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಶ್ರೀಯವರು ಸೇರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದರು. ಜಾತಿ ಜಾತಿ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಂಡುವರಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಜಾತಿ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸತ್ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಗದ್ಗುರಗಳು ಸೇರಿ ಈ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
