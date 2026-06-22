ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕಡೆಯವರು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಿ, ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಣ: ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ
ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕಡೆಯವರು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 22, 2026 at 6:53 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಪರವಾಗಿ ಜೆಡಿಎಸ್ನವರು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿ, ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಣ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿಂದು ಈ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಬೈರಮಂಗಲಕ್ಕೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರಲಿ ಎಂಬ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ನಾನು ಈಗ ಏನನ್ನೂ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆಯೇ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕರೆದಿದ್ದೆ. ಅವರು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಕ್ಷದ, ಇತರ ಅನುಭವಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಮೂಲಕ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಸಲಿ ಎಂದರು.
ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ದಾಖಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ, ಅವರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಜೆ.ಪಿ.ಭವನದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನು ಅವತ್ತು ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುವುದಾಗಿ ಸದನದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನೂ ಹೊರಡಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. 2025ರ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯೋಜನೆ ಸಂಬಂಧ ಅಂದು ನಡೆದ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಎಲ್ಎಫ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಜತೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ನಾನು ಸಿಎಂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಇತ್ತು. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಡಿಎಲ್ಎಫ್ ಆ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆದು, ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಯೋಜನೆ ಸಂಬಂಧ ವೇಗವಾಗಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಾನು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇನೋ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ. ಬನ್ನಿ ಬೈರಮಂಗಲಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ರೈತರ ಮುಂದೆಯೇ ಚರ್ಚೆ ಆಗಲಿ. ರೈತರು ಭೂಮಿ ಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರಾ?. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕೇಳೋಣ ಎಂದು ಪ್ರತಿ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಡಿನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ: 2006ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ನಾನು ಸಿಎಂ ಆಗುವವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಿಎಂ ಆದ ಬಳಿಕ ಸಿಡಿಪಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ಅದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ವಲಯ ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ವಲಯ ಎಂದು ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎಂದರು.
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