ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿದ ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಾಲಯದ ಕುಮಾರಪರ್ವತ ಯಾತ್ರೆ

ಕುಮಾರಪರ್ವತ ಯಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಕುಮಾರಪಾದ ಪೂಜೆ ಬಹುಳ ಷಷ್ಠಿಯ ಬುಧವಾರ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆದಿದೆ.

ಕುಮಾರಪಾದ ಪೂಜೆ
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ/ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ: ನಾಗದೇವತೆಗಳ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿರುವ ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚಂಪಾಷಷ್ಠಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ನಂತರ ನಡೆಯುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬದ್ಧವಾದ ಕುಮಾರಪರ್ವತ ಯಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಕುಮಾರಪಾದ ಪೂಜೆ ಬಹುಳ ಷಷ್ಠಿಯ ಬುಧವಾರ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿತು.

ಕುಮಾರಪರ್ವತ ತುತ್ತ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಅಭಿಷೇಕ-ಪೂಜೆ: ಕುಮಾರಪರ್ವತದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸ್ವಾಮಿ ಕುಮಾರನ ಪಾದ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ವಾಸುಕೀ ನಾಗ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕ ಸೀತಾರಾಮ ಎಡಪಡಿತ್ತಾಯ ಅವರು ವೈದಿಕ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ, ಅಭಿಷೇಕ, ನೇರ್ಮಾಲ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಶ್ರೀ ದೇವರ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.

kumara-parvatha-yatra-of-kukke-shri-subrahmanya-temple-held-with-great-pomp
ಅರ್ಚಕ ಸೀತಾರಾಮ ಎಡಪಡಿತ್ತಾಯ ಅವರು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು

ಕುಮಾರಪರ್ವತ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ನಡೆಯುವ ಈ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂರ್ವಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರ ಪಾದಯಾತ್ರೆ : ಈ ಬಾರಿಯ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು. ಒಂದು ತಂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕುಕ್ಕೆಯ ದೇವರ ಗದ್ದೆ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಂಡರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡ ಹಾಸನದ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಭಾಗದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿತು.

ಕುಮಾರಪರ್ವತ ಪ್ರವಾಸವು ಕಠಿಣವಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವ ಆತ್ಮೀಯತೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನಿಸರ್ಗದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅನುಭವ ಎಂದು ಭಕ್ತರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಕುಕ್ಕೆ–ಕುಮಾರಪರ್ವತದ ಪವಿತ್ರ ನಂಟು: ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಕುಮಾರಪರ್ವತದ ನಡುವೆ ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅತಿ ಪವಿತ್ರ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ನಾಗರಾಜ ವಾಸುಕೀ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರ ಪೂರಕ ತಪೋಭೂಮಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಕುಮಾರಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಮಹತ್ವದ್ದೆಂದು ಭಕ್ತರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

ಚಂಪಾಷಷ್ಠಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಾಪ್ತಿಯ ನಂತರ ನಡೆಯುವ ಈ ಯಾತ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವೈಭವ, ಹಳೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಉಳಿವಿನ ಪ್ರತೀಕ ಹಾಗೂ ನೂರಾರು ಭಕ್ತರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳು ಭಕ್ತಿಭಾವದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.

ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿ : ಈ ವೇಳೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹರೀಶ್ ಇಂಜಾಡಿ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಅರವಿಂದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸುತಗುಂಡಿ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಯೇಸುರಾಜ್, ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು, ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಕುಕ್ಕೆ ಚಂಪಾ ಷಷ್ಠಿ ಜಾತ್ರೆ ಸಂಪನ್ನ: ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇಶ, ವಿದೇಶಗಳ ನಾಗಭಕ್ತರ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿರುವ ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಂಪಾ ಷಷ್ಠಿ ಜಾತ್ರೆ ಭಕ್ತಿಭಾವ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ವೈಭವದ ಸೊಬಗು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಡಿಸೆಂಬರ್ 4 ರಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಕುಮಾರಧಾರಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮೀನುಗಳಿಗೆ ದೈವದ ನೈವೇದ್ಯ: ಕುಕ್ಕೆ ಚಂಪಾ ಷಷ್ಠಿ ಜಾತ್ರೆ ಸಂಪನ್ನ

