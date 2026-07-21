ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆನೆ 'ಯಶಸ್ವಿ'ಗೆ 22ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ
ಯಶಸ್ವಿಯ 22ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಕಾಶಿಕಟ್ಟೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ರಂಗಪೂಜೆ ನಡೆಯಿತು.
Published : July 21, 2026 at 4:10 PM IST
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ನಾಗಾರಾಧನೆಯ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಆನೆ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಶನಿವಾರ 22ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. 23ನೇ ವಸಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ದೇವಳದ ಕಾಶಿಕಟ್ಟೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ರಂಗಪೂಜೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಜು.18, 2004ರಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಆನೆ ಜನಿಸಿದೆ. ಡಿ.29, 2007ರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಬಳ್ಳಾರಿ ಶಾಸಕ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಸೇವಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಕುಕ್ಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸುವಾಗ ಹೆಣ್ಣಾನೆಗೆ 3 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ. ದೇವಳಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆಯಾದ ಬಳಿಕ 'ಯಶಸ್ವಿ' ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿಂದಿನ ಆನೆ ಇಂದುಮತಿ ಕಾಲವಾದ ನಂತರ ಯಶಸ್ವಿ ದೇವರ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಿತು. ಈ ಮೊದಲು ಇಂದುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು.
ಯಶಸ್ವಿಯು ದೇವಳಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಮುಂಭಾಗ ಎರಡು ಕಾಲನ್ನೂರಿ ಸೊಂಡಿಲನ್ನೆತ್ತಿ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಹಾಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಗಂಟೆಯನ್ನೂ ಬಾರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ ತನ್ನ ಕೊರಳ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಸೊಂಡಿಲಿನಿಂದ ಆಡಿಸುತ್ತಾ ದೇವರ ಮಹಾಪೂಜೆಯ ವೇಳೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ದೇವರ ಉತ್ಸವ, ಜಾತ್ರೋತ್ಸವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಾಮರ ಬೀಸುತ್ತಾ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಸಂಗೀತ ಸುತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನರ್ತನ ಮಾಡುತ್ತಾ ದೇವರ ಮುಂಭಾಗ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ.
ಮುಂಜಾನೆ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಜಳಕವಾಗಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದ ಬಳಿಕ ನಿತ್ಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೂಜೆಗೆ 11.45ಕ್ಕೆ ದೇವಳದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವಳದ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಪೂಜಾಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು.
ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಂದರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ. ಭಕ್ತರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಸೊಂಡಿಲಿಟ್ಟು ಹರಸುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಹಾಪೂಜೆಯ ಬಳಿಕ 1 ಗಂಟೆಗೆ ದೇವರಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಸ್ವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತದೆ.
ರಾಗಿಮುದ್ದೆ, ಹೆಸರು ಕಾಳು, ಹುರುಳಿ, ಕಡ್ಲೆ, ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿ ಅನ್ನ, ಬೈನೆ, ತಾಳೆಗರಿ, ತರಕಾರಿ, ಕಬ್ಬು, ಬಿದಿರು, ಸೊಪ್ಪು ಯಶಸ್ವಿಯ ಆಹಾರ. ಮುಂಜಾನೆ ರಾಗಿಮುದ್ದೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿಯ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಹುರುಳಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಆಹಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಆಹಾರವಾಗಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ: ಯಶಸ್ವಿಯ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ರಂಗಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಆನೆ ತನ್ನ ಕೊರಳಲ್ಲಿನ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಸೊಂಡಿಲಿಂದ ಆಡಿಸುತ್ತಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಂತಿತ್ತು. ಪೂಜಾ ನಂತರ ಸೊಂಡಿಲೆತ್ತಿ ದೇವರಿಗೆ ನಮಿಸಿತು. ಪುರೋಹಿತ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಲ್ಲೂರಾಯ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಹೂಹಾರ ಹಾಕಿ ದೇವರ ಪ್ರಸಾದ ನೀಡಿದರು. ಯಶಸ್ವಿಯ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಕ್ತರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದರು.
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