ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕಿರು ಷಷ್ಠಿ: ಭಕ್ತರಿಂದ ಎಡೆ ಸ್ನಾನ ಉರುಳು ಸೇವೆ

ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಿರು ಷಷ್ಟಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಎಡೆ ಸ್ನಾನ ಉರುಳು ಸೇವೆ ನಡೆಯಿತು.

devotees perform Ede snana urulu seve
ಭಕ್ತರಿಂದ ಎಡೆ ಸ್ನಾನ ಉರುಳು ಸೇವೆ (ETV Bharat)
Published : December 27, 2025 at 9:09 AM IST

ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಮಹತೋಭಾರ ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಿರು ಷಷ್ಠಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರ ದೇವಳದ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಡೆ ಸ್ನಾನ ಉರುಳು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತ 58 ಭಕ್ತರು ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.

ಚಂಪಾ ಷಷ್ಠಿ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವದ ವೇಳೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಎಡೆ ಸ್ನಾನ ಉರುಳು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದವರು, ಚರ್ಮವ್ಯಾಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತವರು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಕಿರು ಷಷ್ಠಿಯಂದು ಈ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಭಕ್ತರು ಭಾಗಿಯಾದರು. ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮಹಾಪೂಜೆ ನಂತರ ನಡೆದ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ 32 ಪುರುಷರು ಹಾಗೂ 26 ಮಹಿಳೆಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಭಕ್ತಿಭಾವ ಮೆರೆದರು.

ಭಕ್ತರಿಂದ ಎಡೆ ಸ್ನಾನ ಉರುಳು ಸೇವೆ (ETV Bharat)

ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮಹಾಪೂಜೆಯ ಬಳಿಕ ಶ್ರೀ ದೇವಳದ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲು ಹಾಸಿದ ಬಾಳೆ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ನೈವೇದ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಡಿಸಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಆ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಶ್ರೀ ದೇವಳದ ಗೋವುಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ ದೇವಳದ ಮುಂಭಾಗದ ದರ್ಪಣ ತೀರ್ಥ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಶುದ್ಧರಾದ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಸರತಿಯ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ದೇವಳದ ಅಂಗಣ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಬಾಳೆ ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀ ದೇವಳದ ಸುತ್ತಲೂ ಉರುಳು ಸೇವೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಭಕ್ತರ ಭಕ್ತಿಭಾವ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಯು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.

ಎಡೆ ಸ್ನಾನ ಉರುಳು ಸೇವೆ ಸುಸೂತ್ರ ಹಾಗೂ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಆಗಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡಿತರು, ಶ್ರೀ ದೇವಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು, ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ, ದೇವಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಹಾಗೂ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಗತ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಭಕ್ತರಿಂದ ಎಡೆ ಸ್ನಾನ ಉರುಳು ಸೇವೆ (ETV Bharat)

ಕಿರು ಷಷ್ಠಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಡೆದ ಈ ಎಡೆ ಸ್ನಾನ ಉರುಳು ಸೇವೆಯು ಭಕ್ತರ ಭಕ್ತಿಭಾವ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಸ್ಮರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಭಕ್ತಿರಸವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿತು.

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಳದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಂಪಾಷಷ್ಠಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನ.26ರಂದು ಚಂಪಾಷಷ್ಠಿ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವವು ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆ 7:29ರ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ವೈಭವದಿಂದ ಜರುಗಿತ್ತು. ಕಾರ್ತಿಕ ಶುದ್ಧ ಷಷ್ಠಿ ದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಡೆಯುವ ವಾರ್ಷಿಕ ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಭಕ್ತಿಭಾವ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಸಂಭ್ರಮ ಮೇಳೈಸಿತ್ತು.

ಬಳಿಕ ಪವಿತ್ರ ಕುಮಾರಧಾರಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರ ನೌಕಾವಿಹಾರ ಹಾಗೂ ಅವಭೃತೋತ್ಸವ ಜರುಗಿತ್ತು. ದೇವಳದ ಈ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರು.

DAKSHINA KANNADA
ಎಡೆ ಸ್ನಾನ ಉರುಳು ಸೇವೆ
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕಿರು ಷಷ್ಠಿ
KUKKE SUBRAHMANYA EDE SNANA
KUKKE SUBRAHMANYA KIRU SHASHTI

