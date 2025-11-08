ETV Bharat / state

ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಚಂಪಾಷಷ್ಠಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಮಂತ್ರಣ ಬಿಡುಗಡೆ

ನ. 6 ರಿಂದ ಡಿ. 2ರವರೆಗೆ ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಂಪಾಷಷ್ಠಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ.

Kukke Sri Subramanya Temple
ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ (ETV Bharat)
ETV Bharat Karnataka Team

November 8, 2025

ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ/ದ.ಕ: ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಪೂರ್ವಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ ಕಾರ್ತಿಕ ಬಹುಳ ದ್ವಾದಶಿ (ನ. 6) ರಿಂದ ಮಾರ್ಗಶಿರ ಶುದ್ಧ ದ್ವಾದಶಿ (ಡಿ. 2) ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಚಂಪಾಷಷ್ಠಿ ಮಹೋತ್ಸವಗಳು ವೈಭವದಿಂದ ಜರುಗಲಿದೆ.

ಭಗವತ್ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಮಹೋತ್ಸವಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿ ದೇವರ ಮೂಲಮೃತ್ತಿಕಾ ಗಂಧ - ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವಂತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಡಳಿತ ವಿನಂತಿಸಿದೆ.

ಉತ್ಸವಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ:

ನವೆಂಬರ್ 16: ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಏರುವುದು, ರಾತ್ರಿ ಶೇಷವಾಹನಯುಕ್ತ ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವ

ನವೆಂಬರ್ 17: ರಾತ್ರಿ ಶೇಷವಾಹನ ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವ

ನವೆಂಬರ್ 18: ರಾತ್ರಿ ಶೇಷವಾಹನ ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವ

ನವೆಂಬರ್ 19: ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವ

ನವೆಂಬರ್ 20: ರಾತ್ರಿ ಶೇಷವಾಹನೋತ್ಸವ

ನವೆಂಬರ್ 21: ರಾತ್ರಿ ಅಶ್ವವಾಹನೋತ್ಸವ

ನವೆಂಬರ್ 22: ರಾತ್ರಿ ಮಯೂರ ವಾಹನೋತ್ಸವ

ನವೆಂಬರ್ 23: ರಾತ್ರಿ ಶೇಷವಾಹನೋತ್ಸವ

ನವೆಂಬರ್ 24: ಹೂವಿನ ತೇರಿನ ಉತ್ಸವ

ನವೆಂಬರ್ 25: ರಾತ್ರಿ ಪಂಚಮಿ ರಥೋತ್ಸವ, ತೈಲಾಭ್ಯಂಜನ

ನವೆಂಬರ್ 26: ಪ್ರಾತಃಕಾಲ ಚಂಪಾಷಷ್ಠಿ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ

ನವೆಂಬರ್ 27: ದೇವರ ನೌಕಾವಿಹಾರ

ಡಿಸೆಂಬರ್ 2: ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಇಳಿಯುವುದು, ರಾತ್ರಿ ನೀರುಬಂಡಿ ಉತ್ಸವ, ದೈವಗಳ ನಡಾವಳಿ

ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆಗಳು:

ನವಂಬರ್​ 15: ಮೂಲಮೃತ್ತಿಕಾ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ

ಡಿಸೆಂಬರ್​ 26: ಕಿರು ಷಷ್ಠಿ ಮಹೋತ್ಸವ

ಹಸಿರು ಕಾಣಿಕೆಗಳು (ನವಂಬರ್​ 16 ರಿಂದ 19 ತನಕ) ಭಕ್ತರಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು.

ಈ ಭವ್ಯ ಮಹೋತ್ಸವದ ಆಯೋಜನೆಗೆ ಆಯುಕ್ತರು, ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಾದಾಯ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ಸುಳ್ಯ ಶಾಸಕರು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪುತ್ತೂರು ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು, ಕಡಬ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಸಮಿತಿ ಆಮಂತ್ರಣ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ವರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಿದ್ದತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ.

ಭಕ್ತರು ಚಂಪಾಷಷ್ಠಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಡಳಿತದಿಂದ ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸೇವಾ ದರಗಳ ವಿವರ:

  1. ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ: 25,000
  2. ಚಿಕ್ಕ ರಥೋತ್ಸವ: 12,000
  3. ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ಉತ್ಸವ: 9,500
  4. ಹೂವಿನ ತೇರಿನ ಉತ್ಸವ: 8,700
  5. ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವ: 4,500
  6. ಮಹಾಭಿಷೇಕ: 6,000
  7. ದೀಪಾರಾಧನೆ,ಪಾಲಕಿ ಉತ್ಸವ: 5,600
  8. ಮಹಾಪೂಜೆ, ಪಾಲಕಿ ಉತ್ಸವ: 4,000
  9. ಸಪರಿವಾರ ಸೇವಾ: 4,050
  10. ನಾಗಪ್ರತಿಷ್ಠೆ: 500
  11. ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ: 500
  12. ಮಹಾಪೂಜೆ (ಇಡೀ ದಿನ): 400
  13. ಮಹಾಪೂಜೆ (ಮಧ್ಯಾಹ್ನ): 250
  14. ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ: 100
  15. ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ: 100
  16. ಕ್ಷೀರಾಭಿಷೇಕ: 50
  17. ಶೇಷ ಸೇವೆ: 160
  18. ಹರಿವಾಣ ನೈವೇದ್ಯ: 125
  19. ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂಜೆ: 100
  20. ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ: 20
  21. ಲಾಡು ಪ್ರಸಾದ: 20
  22. ತೀರ್ಥ ಬಾಟ್ಲಿ: 10

ಮನಿಯಾರ್ಡರ್, ಡಿಡಿ, ಚೆಕ್​ಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾಣಿಕೆ ರೂ. 50 ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಹಣ ಕಳುಹಿಸುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀ ಕುಕ್ಕೆ ದೇವರ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು. ದೇವಳದ ಇ-ಹುಂಡಿ ಸೇವೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕವೂ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಂಪಾ ಷಷ್ಠಿ ಜಾತ್ರೆಯ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಆರಂಭ: ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ರಥಗಳಿಗೆ ಗೂಟ ಪೂಜೆ

