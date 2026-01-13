ETV Bharat / state

ಕಣ್ವ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಜಲ ಕ್ರೀಡೆ ಸಂಭ್ರಮ: ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿವೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವಾಟರ್ ಬೋಟ್​ಗಳು

ಕೆಎಸ್‌ಟಿಸಿಡಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕಣ್ವ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಕಣ್ವ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಜಲ ಕ್ರೀಡೆ ಸಂಭ್ರಮ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 13, 2026 at 1:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ರಾಮನಗರ : ಬೊಂಬೆನಗರಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಕಣ್ವ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಜಲಕ್ರೀಡೆಗಳದ್ದೇ ಕಲರವ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ವಾಟರ್ ಬೋಟ್‌ಗಳು ಬಂದಿದ್ದು, ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮ ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳವಾಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆಯಂತೆ ಬೊಂಬೆನಗರಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಕಣ್ವ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲೂ ಜಲಕ್ರೀಡೆಗಳು ಶುರುವಾಗಲಿವೆ.

ವಾಟರ್ ಬೋಟಿಂಗ್ ಕುರಿತು ಶಾಸಕ ಸಿ. ಪಿ. ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ (ETV Bharat)

ಕೆಎಸ್‌ಟಿಡಿಸಿ ಹಾಗೂ ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಅಡ್ವೆಂಚರ‍್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಣ್ವ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಕಯಾಕಿ, ಬಿಗ್ ಬೋಟ್, ಜೇಟ್ ಸ್ಕೀ (ವಾಟರ್ ಬೈಕ್), ವಾಟರ್ ಬೋಟ್, ಪೆಡಲ್ ಬೋಟ್, ಸ್ಪೀಡ್ ಬೋಟ್, ಬನಾನಾ ಬೋಟ್, ಬಂಬರ್ ಬೋಟ್, ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಬೋಟ್​ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲು ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಸೇವೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಜಲಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಪೋತ್ರಾಹಿಸುವ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕೆಎಸ್‌ಟಿಸಿಡಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕಣ್ವ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಕಣ್ವ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಬೋಟಿಂಗ್ (ETV Bharat)

ಕಣ್ವ ಜಲಾಶಯವನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆ. ಬೇರೆ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಭರ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕಣ್ವ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಇಗ್ಗಲೂರಿನಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಬಿಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಜಲಾಶಯ ಯಾವಾಗಲೂ ತುಂಬಿರಲಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಜಲಕ್ರೀಡೆ ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವ ಕಾರಣ ಇದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಕಣ್ವ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ ಹೊಸ ಬೋಟ್​ಗಳು (ETV Bharat)

ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಜಲಕ್ರೀಡೆಗಳ ಬೋಟ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇವೆ ಹಾಗೂ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕೆಲವೇ ಕಿಲೋಮೀಟರ್​ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಕಾರಣ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ಸಿಗುವುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ವಾಟರ್ ಬೋಟ್ (ETV Bharat)

2026ರಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಕಣ್ವ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ: ಈ ಕುರಿತು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಶಾಸಕ ಸಿ. ಪಿ. ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮಾನ್ಯ ಸಂಸದರು ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ಹೆದ್ದಾರಿಯ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಬೆಸೆಯುವಂತಹ ಕಣ್ವ ರಸ್ತೆಯ ಎಕ್ಸ್​ಪ್ರೆಸ್​ವೇಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಓಪನ್ ಕೊಡಿ ಎಂದಿದ್ದೆವು. ಅದನ್ನು ಕೊಡುವುದರಿಂದ ರಾಮನಗರ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆವು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಣ್ವದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಓಪನ್ ಆದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಜನವರಿ 15 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಕೊಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಇದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಕಣ್ವ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಶೌಚಾಲಯ, ಸ್ನಾನಗೃಹದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

